Defensa y Justicia profundizó este miércoles la crisis de Tigre, al que le ganó como visitante por 1 a 0 en un partido de la quinta fecha de la zona B de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. El tanto del encuentro, jugado en la cancha del Matador, fue convertido por Nicolás “Uvita” Fernández a los 32 minutos del segundo tiempo.

En su tercer ciclo en Tigre, Néstor Gorosito no puede repetir el suceso de los dos anteriores: en las cinco fechas de la Copa que se llevan jugadas el equipo no hizo goles y suma sólo un punto. La racha: 0-0 vs Sarmiento, 0-3 vs Racing, 0-2 vs Boca, 0-2 vs Estudiantes y 0-1 vs Defensa. Pero hay algo más que excede al endeble equipo que conduce Pipo (¿seguirá como DT?), y se trata de que no marca goles. La última vez fue hace... tres meses. El 12 de noviembre pasado, en un 1-1 con Platense, José Paradela marcó el gol. Pasaron 6 partidos sin celebrar, 618 minutos ausentes de gritos de gol.

Pero hay algo más: sin el calor del poder de hasta ayer nomás, se fueron de Tigre en el último mercado de pases piezas decisivas. Y sin contar a Retegui y Colidio, nada menos. La nómina: Sebastián Prediger (Colón), Robert Rojas (volvió a River y fue cedido al Vasco da Gama), Gonzalo Marinelli (Independiente Rivadavia), Aaron Molinas (Defensa y Justicia), Juan Cruz Esquivel (a préstamo a Independiente Sante Fe de Colombia), Ivo Kestler (Los Andes), Agustín Obando (Platense), Lucas Menossi (Universidad Católica), Abel Luciatti (Lanús), Sebastián Prieto (libre), Tomás Badaloni (volvió a Godoy Cruz), Alexis Castro (libre) y Federico Gómes Gerth (Academico De Viseu)

Los de Varela, con diez unidades (tres victorias, un empate y una caída), se prendieron en la pelea por los puestos de vanguardia. Y eso es una preocupación para Boca: sobre el gigante, están Godoy Cruz, Newell’s, Estudiantes, Racing, Defensa y Justicia y Lanús. Solo se clasifican cuatro equipos para la instancia final.

“No jugamos bien, lo tengo claro, pero somos los que estamos. No hay más. Esto es un momento para los muchachos más grandes. Tenemos que mejorar rápido”, expresó Pipo Gorosito. Su continuidad no está en duda y va a dirigir ante San Lorenzo el sábado próximo.

El primer tiempo tuvo intensidad, dinamismo y peligro en las dos áreas, aunque en el balance general fue mejor el visitante. Defensa provocó la primera situación de riesgo, con un cabezazo de Bogarín, entrando solo al área tras centro de Herrera, que dio en el palo izquierdo del arco de Tagliamonte; y Tigre respondió con un buen envío de Alemán que no pudo conectar Maroni.

El ida y vuelta se sostuvo hasta cerca de la media hora de juego, cuando el equipo de Varela acentuó su dominio a partir de la movilidad de sus jugadores, siempre con las proyecciones de Cannavo y Soto por las bandas. Así generó otras dos chances claras: un remate de Uvita Fernández que se fue por arriba del travesaño y un cabezazo clarísimo de Herrera apenas desviado.

Y los de Gorosito respondieron con un buen contragolpe que terminó Alemán con un zurdazo que se fue cerca. El segundo tiempo bajó el nivel y se sucedieron las imprecisiones de uno y otro lado, y aunque en este marco fue el local el que mejor se adaptó al partido, las chances las creó el “Halcón”: un tiro de Herrera dentro del área que contuvo Tagliamonte y una gran reacción del arquero ante un despeje de Giacopuzzi que se metía.

Con los cambios de laterales Defensa y Justicia renovó energías y dominio, pero Gorosito también movió el banco y Tigre tuvo de inmediato su opción más clara del encuentro, un mano a mano del ingresado Contín que resolvió Fiermarín en gran achique.

El partido volvió a ser interesante, de área a área, y ahora sí los de Julio Vaccari sacaron ventaja a los 32m, con un gol de “Uvita” Fernández tras una buena escalada de Kevin López. Pipo Gorosito volcó a su equipo al ataque desesperado y a Defensa le quedaron espacios para la contra. Pero no hubo más movimiento en el marcador, y Tigre se fue envuelto en silbidos. Hay otro equipo que no convirtió: es Deportivo Riestra. Pero tiene un partido menos: juega este jueves, contra Tigre, en su pequeño estadio.

En la próxima jornada, la sexta, Tigre visitará a San Lorenzo (el sábado 17 a las 17) y Defensa y Justicia recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero, el martes 20 desde las 20.

Clasificación a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2025

Argentina dispone de seis lugares para la Copa Libertadores 2025. Los campeones de la Copa de la Liga, la Liga Profesional y la Copa Argentina obtendrán un cupo cada uno. Los restantes lugares los obtendrán los tres primeros de la tabla general anual que no hayan sido campeones. Dicha clasificación contempla los puntos obtenidos en la LPF 2024 (27 fechas) y en la instancia de zonas de la Copa de la Liga (14 jornadas).En tanto, a la Sudamericana 2025 irán otros seis equipos, que también saldrán de esa misma tabla general y serán los mejores ubicados después de los clasificados a la Libertadores. Si un equipo que ocupa las posiciones de clasificación a la Sudamericana ya estuviera clasificado a la Libertadores por haber sido campeón de alguno de los torneos mencionados, el lugar en la Sudamericana será para su más inmediato perseguidor en esas posiciones.

