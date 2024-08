Tomás Palacios: la torre pampeana que debutó en Talleres, se graduó en Mendoza y es buscado por Inter de Milán

Escuchar

Inter de Milán, el campeón de la Serie A italiana que tiene como capitán al argentino Lautaro Martínez, hizo una oferta para llevarse a Tiago Tomás Palacios, defensor de Independiente Rivadavia de Mendoza, cuyo pase pertenece a Talleres de Córdoba. La propuesta ronda los seis millones de euros, y tanto cordobeses como mendocinos discuten los detalles del pase. Por lo pronto, el zurdo pampeano de casi dos metros de altura -mide 1,96- que empezó como delantero -usó la 10 en Costa Brava FC, su club en General Pico- y se destacó como defensor irá al banco este sábado en el estadio Mario Alberto Kempes cuando se enfrenten, justamente, la T y la Lepra mendocina. Además de hablar de fútbol, los dirigentes charlarán de su pase.

El mercado de pases en Europa está abierto hasta fin de mes y los equipos de las principales ligas hacen los últimos retoques a sus planteles para la temporada que ya arranca. En este sentido, los milaneses se pusieron como objetivo sumar un defensor central al equipo que dirige Simone Inzaghi y que apunta a pelear por la Serie A y la Champions League. El perfil que buscan desde los despachos es el de un futbolista joven al que puedan foguear dándole sus primeros minutos en esta campaña y ya tengan pulido para la temporada siguiente. Reforzar la zona central de la defensa “es un pedido específico de Inzaghi, que los directivos han acatado, aunque adoptando un perfil joven”, precisa la Gazzetta dello Sport, el principal diario deportivo italiano. Y agrega: “Los gestores del club recorrieron el mercado en busca de una apuesta, y el elegido es Tomás Palacios, un argentino de 21 años que juega en Independiente Rivadavia (pero propiedad de Talleres). El acuerdo aún no está cerrado, porque el zurdo está en la mira de otros clubes europeos, sobre todo del Leipzig . Pero el Inter lo siguió durante mucho tiempo y quedó impresionado por sus actuaciones”.

Tomás Palacios, durante su estadía en Talleres de Córdoba, el club que lo encontró en su La Pampa natal y lo fichó para las inferiores

El acuerdo de cesión entre Talleres e Independiente Rivadavia estipula una opción de 1,4 millones de dólares por el 50% del pase del futbolista. La idea de la T era que volviera a Córdoba ya fogueado para la próxima temporada, pero las buenas actuaciones del zaguero -que fue figura en el partido de la Copa de la Liga entre ambos equipos- adelantaron los tiempos. Inter, el campeón de Italia, juega con tres zagueros en el fondo, por lo que un stopper como Palacios que encima tiene altura de jugador de básquet y es zurdo natural le calza perfecto. En Italia entienden que el nacido en General Pico hace apenas 21 años sólo puede progresar. Y por eso lo buscan.

Una oportunidad de oro

La Nochebuena de 2023 le trajo a Palacios el regalo que tanto buscaba: la chance de sumar minutos en la Liga Profesional. Si bien había debutado en Talleres de Córdoba, su club, a las oficinas de la T había llegado entonces la propuesta de cesión de la Lepra mendocina. Y el juvenil quería aprovecharla. “Se lo dije al presidente y a mi representante, tenía ganas de salir a sumar. Se dio esta oportunidad de llegar a Independiente, que es buen club. Ya me han escrito varios hinchas. Estoy muy contento, voy a tratar de aprovechar al máximo esta oportunidad”, dijo entonces en una radio de La Pampa, su provincia. “Estoy mentalizado en ir a Mendoza para poder sumar minutos en primera división”, agregó.

Ocho meses después, Palacios muestra sus progresos. Con el correr de los partidos se transformó en un pilar de la última línea del equipo mendocino. Y en el único central zurdo del plantel. Lleva 16 partidos (15 por liga y copa y uno por Copa Argentina). Sumó un total de 1318 minutos y cosechó elogios de propios y de extraños. Cuando por estas horas se supo que será suplente ante la T, por la Copa de la Liga, los hinchas se sorprendieron. Tampoco había jugado la semana pasada contra Boca, en el Malvinas Argentinas. La explicación no es futbolística, sino económica. Ni a Talleres ni a Independiente Rivadavia les convendría que el pampeano se lesione.

“Llegué a Talleres en 2019, después de pasar por una prueba que se realizó en el club Mac Allister. Jugué dos partidos de prueba. Luego fui una semana a Córdoba, me fue bien y quedé. Ahí cambió todo. En ese momento era todo alegría”, contó Palacios sobre su llegada a la T desde el modesto Costa Brava FC de su General Pico natal. Y habló de los hábitos que debió cambiar: “Al estar en la pensión, éramos 80 chicos, pero teníamos que seguir una dieta que el club nos mandaba . Te preparan desde chico para cuando seas más grande”.

“Llegué al club a punto de cumplir 17 años, desde General Pico y en un par de años firmé mi primer contrato como profesional, jugué en la reserva, fui subido a la primera y cierro el año entrenando con la selección argentina Sub 20″, recordó Palacios en una entrevista con La Voz del Interior a fines de 2022. Eran tiempos en los que Javier Mascherano observaba jugadores para el Sudamericano de la categoría en Colombia. Era uno de los apuntados, aunque finalmente no superó el corte definitivo y todavía no debutó en el seleccionado. “Uno mira para atrás y no puede creer que poco tiempo atrás estaba jugando en Costa Brava, el club en el que me formé desde las inferiores en La Pampa y que amo, y ahora estar viviendo este presente tan lindo en un club tan grande y lindo como Talleres. Es otro sueño que estoy cumpliendo. Y ojalá pueda cumplir alguno más en este 2023″, se entusiasmó Palacios. En 2023 disputaría seis partidos con la camiseta de la T: cinco por la Liga Profesional y uno por Copa Argentina.

Con la camiseta de Costa Brava FC

“Trato de tener buena salida, intento que la pelota salga limpia desde el fondo y colaborar para que los volantes y delanteros tengan una buena terminación de las jugadas”, se definió en aquella entrevista con el diario cordobés. Y añadió: “Además trato de aprovechar mi altura para el juego aéreo, tanto en el área propia como en la del rival. En la reserva hice dos goles de cabeza”. En primera todavía está en blanco, pero muchos creen que es, apenas, cuestión de tiempo. A unque a esta altura lo más probable es que su estreno goleador sea con la camiseta de un equipo extranjero.

LA NACION