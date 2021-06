Tras el 1-1 vs. Chile: qué dijo Lionel Scaloni sobre los cuatro debutantes en la selección argentina

Fue la primera función de la selección desde el 17 de noviembre. El reencuentro en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino para reordenar sistemas, tácticas, se dio en tiempo reducido porque los jugadores fueron llegando en tandas, según la agenda de las competiciones europeas. La estructura, con retoques, mostró el verdadero recambio que desde hace tiempo se le exige al seleccionado. Entonces, de repente, el equipo terminó jugando contra Chile con Cristian Romero, Nahuel Molina, Juan Foyth, Lisandro Martínez, Julián Álvarez, Emiliano Martínez... El entrenador Lionel Scaloni se marchó satisfecho con la actuación de la nueva generación. El santafecino que comanda la Argentina hizo 36 estrenos en 24 partidos.

“Me voy conforme con el hecho de que no le pesó la camiseta a ninguno. Los que debutaron salieron a la cancha como si no fuera el primer partido. Es una buena señal y me pongo contento. Debutaron cuatro chicos y que lo hayan hecho bien es importante. Este equipo necesita de gente joven que transmita, que cambie el ritmo. Están dándolo y van a darlo”, reflexionó Scaloni. La Argentina perderá el segundo puesto en la tabla de posiciones solamente si Ecuador supera a Brasil, que será local. Mientras, la Confederación Brasileña de Fútbol se reunirá con los referentes para conocer la situación del grupo respecto a la rebelión por la organización de la Copa América.

“Fuimos un equipo que intentó ganar, intentamos jugar de otra manera. Es importante que les hayamos dado minutos a los chicos que vienen pidiendo paso. Lo positivo es que el equipo intenta dar la cara, atacar, y además casi no nos han creado ocasiones. Nos empataron en una acción de pelota parada y después el ataque rival tuvo poco más para inquietarnos. En lo defensivo estuvimos bien”, analizó el desarrollo el entrenador nacido en Pujato. “En el segundo tiempo fuimos más profundos, con un equipo diferente”, agregó, refiriéndose a las modificaciones que ensayó a partir del entretiempo, con los ingresos de Ángel Correa y Exequiel Palacios inmediatamente después del descanso.

Un pequeño enojo por una sanción que no lo convenció; frente a Colombia, Scaloni no dispondría modificaciones profundas Agustin Marcarian - Pool Reuters

La próxima estación de la selección será ante Colombia, el martes, posiblemente con público, según informaron desde la nación caribeña. Toda una revelación, ya que las protestas y el clima de agitación provocaron la salida del país como organizador de la Copa América.

Para la visita a Barranquilla, donde los aficionados ya convocaron a marchas para enseñar su desencanto por los cambios al régimen tributario que deseaba imponer el gobierno de Iván Duque, ya descartados, Scaloni explicó: “Por el resultado no creo que haya motivo para grandes cambios. Valoremos la situación de los jugadores, porque teníamos varios tocados; algunos no han venido y otros no estuvieron en el banco. Bajo ningún concepto el resultado cambia lo que tenemos que hacer en Colombia”.

Lionel Scaloni con la camiseta de la Argentina, en el homenaje que la selección le brindó a Diego Maradona Agustin Marcarian - Pool Reuters

LA NACION