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TV y streaming del domingo: Colapinto en San Pablo, fútbol de Europa y la final de polo en Tortugas
La actividad deportiva en el cierre del fin de la semana, disponible a través de las pantallas
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La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del domingo 8 de noviembre de 2026.
Fútbol
Torneo Clausura
17 Central Córdoba vs. Lanús . TNT Sports
Premier League
10:50 Brighton vs. Brentford. Disney+
10:50 Crystal Palace vs. Liverpool. Disney+
10:50 Ipswich Town vs. Bournemouth. Disney+
10:50 Sunderland vs. Chelsea. ESPN
13:20 Manchester United vs. Aston Villa. ESPN
Liga de España
12 Real Sociedad vs. Rayo Vallecano. ESPN 2
14:30 Villarreal vs. Getafe. Dsports y canal 109 (Flow)
14:30 Celta vs. Levante ESPN 2
17 Atlético de Madrid vs. Barcelona. ESPN
Serie A
8:20 Napoli vs. Lazio. ESPN
10:50 Genoa vs. Milan. Disney+
10:50 Monza vs. Atalanta. Disney+
16:30 Fiorentina vs. Juventus. ESPN 2
Ligue 1
13 Angers vs. Nice. Disney+
13 Brest vs. Lyon. Disney+
13 Le Havre vs. Lorient. Disney+
13 Le Mans vs. Monaco. Disney+
Copa de Brasil
17 Vasco da Gama vs. Palmeiras. La semifinal, partido de vuelta. Dsports y Canal 109 (Flow)
Automovilismo
Fórmula 1
14 Gran Premio de San Pablo. Disney+ y Fox Sports
Polo
16.30 La Natividad - La Dolfina vs. La Hache. La final del Abierto de Tortugas. ESPN 2
Tenis
11 El ATP Masters 1000 de París. La final. ESPN 2 y Disney+
Rugby
Nations Championship
12 Inglaterra vs. Australia. Disney+
Básquetbol
9 Tenerife vs. Joventut. Liga ACB. Dsports
20 Los Angeles Lakers vs. Detroit Pistons. La NBA. NBA TV
Polideportivo
9 Juegos Olímpicos de la Juventud. Día 9. DSports 2 y Canal 110 (Flow)
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