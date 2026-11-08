TV y streaming del domingo: Colapinto en San Pablo, fútbol de Europa y la final de polo en Tortugas

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del domingo 8 de noviembre de 2026.

Fútbol

Torneo Clausura

17 Central Córdoba vs. Lanús . TNT Sports

El delantero paraguayo Alan Wlk, referencoa ofensiva de Lanús, que este domingo juega con Central Córdoba en Santiago del Estero

Premier League

10:50 Brighton vs. Brentford. Disney+

10:50 Crystal Palace vs. Liverpool. Disney+

10:50 Ipswich Town vs. Bournemouth. Disney+

10:50 Sunderland vs. Chelsea. ESPN

13:20 Manchester United vs. Aston Villa. ESPN

Bryan Mbeumo, delantero de Manchester United Dave Thompson - AP

Liga de España

12 Real Sociedad vs. Rayo Vallecano. ESPN 2

14:30 Villarreal vs. Getafe. Dsports y canal 109 (Flow)

14:30 Celta vs. Levante ESPN 2

17 Atlético de Madrid vs. Barcelona. ESPN

Julián Alvarez, delantero argentino de Atlético de Madrid Bernat Armangue - AP

Serie A

8:20 Napoli vs. Lazio. ESPN

10:50 Genoa vs. Milan. Disney+

10:50 Monza vs. Atalanta. Disney+

16:30 Fiorentina vs. Juventus. ESPN 2

Franco Mastantuono, talento argentino al servicio de la Fiorentina

Ligue 1

13 Angers vs. Nice. Disney+

13 Brest vs. Lyon. Disney+

13 Le Havre vs. Lorient. Disney+

13 Le Mans vs. Monaco. Disney+

Copa de Brasil

17 Vasco da Gama vs. Palmeiras. La semifinal, partido de vuelta. Dsports y Canal 109 (Flow)

José Manuel López y Agustín Giay, los argentinos de Palmeiras Cesar Greco / Palmeiras

Automovilismo

Fórmula 1

14 Gran Premio de San Pablo. Disney+ y Fox Sports

Polo

16.30 La Natividad - La Dolfina vs. La Hache. La final del Abierto de Tortugas. ESPN 2

Tenis

11 El ATP Masters 1000 de París. La final. ESPN 2 y Disney+

Rugby

Nations Championship

12 Inglaterra vs. Australia. Disney+

Básquetbol

9 Tenerife vs. Joventut. Liga ACB. Dsports

20 Los Angeles Lakers vs. Detroit Pistons. La NBA. NBA TV

Polideportivo

9 Juegos Olímpicos de la Juventud. Día 9. DSports 2 y Canal 110 (Flow)