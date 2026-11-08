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TV y streaming del domingo: Colapinto en San Pablo, fútbol de Europa y la final de polo en Tortugas

La actividad deportiva en el cierre del fin de la semana, disponible a través de las pantallas

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Franco Colapinto, con su Alpine en el circuito de Intelagos, sede del Gran Premio de San Pablo de Fórmula 1
Franco Colapinto, con su Alpine en el circuito de Intelagos, sede del Gran Premio de San Pablo de Fórmula 1MAURO PIMENTEL - AFP

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del domingo 8 de noviembre de 2026.

Fútbol

Torneo Clausura

17 Central Córdoba vs. Lanús . TNT Sports

El delantero paraguayo Alan Wlk, referencoa ofensiva de Lanús, que este domingo juega con Central Córdoba en Santiago del Estero
El delantero paraguayo Alan Wlk, referencoa ofensiva de Lanús, que este domingo juega con Central Córdoba en Santiago del Estero

Premier League

10:50 Brighton vs. Brentford. Disney+

10:50 Crystal Palace vs. Liverpool. Disney+

10:50 Ipswich Town vs. Bournemouth. Disney+

10:50 Sunderland vs. Chelsea. ESPN

13:20 Manchester United vs. Aston Villa. ESPN

Bryan Mbeumo, delantero de Manchester United
Bryan Mbeumo, delantero de Manchester UnitedDave Thompson - AP

Liga de España

12 Real Sociedad vs. Rayo Vallecano. ESPN 2

14:30 Villarreal vs. Getafe. Dsports y canal 109 (Flow)

14:30 Celta vs. Levante ESPN 2

17 Atlético de Madrid vs. Barcelona. ESPN

Julián Alvarez, delantero argentino de Atlético de Madrid
Julián Alvarez, delantero argentino de Atlético de MadridBernat Armangue - AP

Serie A

8:20 Napoli vs. Lazio. ESPN

10:50 Genoa vs. Milan. Disney+

10:50 Monza vs. Atalanta. Disney+

16:30 Fiorentina vs. Juventus. ESPN 2

Franco Mastantuono, talento argentino al servicio de la Fiorentina
Franco Mastantuono, talento argentino al servicio de la Fiorentina

Ligue 1

13 Angers vs. Nice. Disney+

13 Brest vs. Lyon. Disney+

13 Le Havre vs. Lorient. Disney+

13 Le Mans vs. Monaco. Disney+

Copa de Brasil

17 Vasco da Gama vs. Palmeiras. La semifinal, partido de vuelta. Dsports y Canal 109 (Flow)

José Manuel López y Agustín Giay, los argentinos de Palmeiras
José Manuel López y Agustín Giay, los argentinos de PalmeirasCesar Greco / Palmeiras

Automovilismo

Fórmula 1

14 Gran Premio de San Pablo. Disney+ y Fox Sports

Polo

16.30 La Natividad - La Dolfina vs. La Hache. La final del Abierto de Tortugas. ESPN 2

Tenis

11 El ATP Masters 1000 de París. La final. ESPN 2 y Disney+

Rugby

Nations Championship

12 Inglaterra vs. Australia. Disney+

Básquetbol

9 Tenerife vs. Joventut. Liga ACB. Dsports

20 Los Angeles Lakers vs. Detroit Pistons. La NBA. NBA TV

Polideportivo

9 Juegos Olímpicos de la Juventud. Día 9. DSports 2 y Canal 110 (Flow)

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