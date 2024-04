Última fecha de la Copa de la Liga 2024: así se juega la jornada 14 que define los cuartos de final

Escuchar

A partir de este sábado y hasta el miércoles 17 de abril se disputa la última fecha de la etapa de grupos de la Copa de la Liga Profesional 2024. Varios clubes luchan por clasificarse a cuartos de final, objetivo que hasta el momento solo consiguió Godoy Cruz de Mendoza en el grupo B. En ese contexto, cada partido es determinante y define posiciones, por lo que se jugarán cuatro partidos en simultáneo el lunes y otros cuatro el martes para definir los siete equipos que acompañarán al Tomba en la instancia de eliminación directa. Todos se pueden seguir en vivo en canchallena.com.

Los partidos definitorios del martes corresponderán a la zona A. En simultáneo se enfrentan Instituto (7° - 17) vs. River Plate (3° - 24), Argentinos Juniors (1° - 25 puntos) vs. Barracas Central (2° - 25); Independiente (5° - 22) vs. Talleres (4° - 23°) e Independiente Rivadavia (14° - 8) vs. Vélez (6° - 22). La zona B, en tanto, se define el martes con otros cuatro encuentros al mismo tiempo: Boca Juniors (5° - 22) vs. Godoy Cruz (1° - 29); Belgrano (11° - 14) vs. Racing (6° - 21); Defensa y Justicia (4° - 23) vs. Newell’s (7° - 21), y Lanús (3° - 23) vs. Estudiantes (2° - 24).

Tablas de posiciones de la Copa de la Liga 2024

¿Qué necesita Boca para avanzar de ronda?

Este viernes, Estudiantes y Boca completaron los 63′ restantes del partido entre sí correspondiente a la fecha 11 del grupo B de la Copa de la Liga 2024, que se suspendió cuando transcurrían 27′ de la primera etapa luego de que el jugador del ‘Pincha’ Javier Altamirano sufriera convulsiones en el campo de juego y estaban iban 0 a 0. Y fue victoria para los de La Plata por 1 a 0, por lo que se treparon al segundo lugar y dejaron a su rival de turno comprometido y obligado a sumar de a tres en la última fecha, frente al líder Godoy Cruz, para avanzar de ronda (el conjunto platense y Lanús, 2° y 3° respectivamente, se sacarán puntos entre sí, lo que le permite seguir soñando al combinado de la Ribera).

Boca Juniors está obligado a ganar para asegurarse la clasificación a cuartos de final ALEJANDRO PAGNI - AFP

¿Qué necesita River para clasificarse a cuartos de final?

El Millonario no puede confiarse. Depende de sí mismo para asegurarse la clasificación a los cuartos de final, pero debe sumar. De lo contrario, pasará a depender de otros resultados. Se ubica en la 3° posición del grupo A con 24 puntos, dos menos que el líder Argentinos Juniors y dos más que Independiente y Vélez, que hasta el momento se encuentran fuera de la zona de clasificación. Una derrota lo pondría en esa llave únicamente si el Rojo y el Fortín ganan.

River Plate depende de sí mismo para avanzar de ronda; si suma ante Instituto, lo conseguirá LA NACION/Manuel Cortina

Cronograma de la fecha 14 de la Copa de la Liga 2024

Sábado 13 de abril

17: Tigre vs. Unión - Zona B - ESPN Premium

19: Huracán vs. Atlético Tucumán - Zona A - TNT Sports

Domingo 14 de abril

17: Sarmiento vs. Platense - Zona B - ESPN Premium

19: Central Córdoba vs. San Lorenzo - Zona B - TNT Sports

21: Gimnasia La Plata vs. Banfield - Zona A - ESPN Premium

Lunes 15 de abril

20: Independiente Rivadavia vs. Vélez - Zona A - TNT

20: Instituto vs. River Plate - Zona A - ESPN Premium

20: Independiente vs. Talleres - Zona A - TNT Sports

20: Argentinos Juniors vs. Barracas Central - Zona A - TV Pública

Martes 16 de abril

19.30: Lanús vs. Estudiantes de La Plata - Zona B - TNT

19.30: Boca Juniors vs. Godoy Cruz - Zona B - TNT Sports

19.30: Defensa y Justicia vs. Newell’s - Zona B - TNT Sports

19.30: Belgrano vs. Racing - Zona B - ESPN Premium

Miércoles 17 de abril

19.30: Rosario Central vs. Deportivo Riestra - Zona A - TNT Sports