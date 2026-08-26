Un futbolista de Atlético Mineiro sufrió un fuerte golpe la cabeza y se activó el protocolo por “conmoción cerebral”

El futbolista de Atlético Mineiro Ruan Tressoldi sufrió un duro golpe en la cabeza en el primer minuto de juego del partido por Copa de Brasil ante Cruzeiro y debió ser reemplazado bajo el “protocolo de conmoción cerebral” que se aplica en el fútbol local. El defensor brasileño recibió un empujón de Kaio Jorge, cayó contra el césped e intentó seguir jugando, hasta que a los 19 minutos fue sustituido.

El episodio se dio apenas pasado el primer minuto de juego. En un ataque de Cruzeiro, Ruan saltó a buscar una pelota en el aire para despejarla, sin embargo, no llegó a realizar la conexión ya que sufrió un empujón. Kaio Jorge lo cargó por la espalda y lo desestabilizó.

Tras la acción, el defensor no tuvo reflejos para protegerse y terminó impactando su cara contra el campo de juego. Luego quedó tendido sin poder reaccionar, hasta que los médicos ingresaron para asistirlo.

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Ruan pudo levantarse y siguió con el partido, aunque minutos más tarde, a los 19, fue reemplazado por Vitão en el marco del protocolo por conmoción cerebral. El futbolista quería seguir en el clásico, pero desde el cuerpo técnico de Mineiro no se lo permitieron. Según informó el medio local Ge, el jugador fue trasladado al hospital MaterDei, en la región centro-sur de Belo Horizonte, para someterse a pruebas, con la compañía del médico del club, Haroldo Aleixo.

El protocolo de conmoción cerebral de la Confederación Brasileña de Fútbol permite a los equipos realizar un cambio adicional si un jugador sufre un golpe en la cabeza que podría tratarse de una lesión cerebral. Se trata de una regla impulsada por la Junta de la Asociación Internacional de Fútbol (IFAB, por sus siglas en inglés) y que el fútbol brasileño tomó.

“Se produce una sustitución adicional permanente por conmoción cerebral cuando se sustituye a un jugador cuando se produzca una conmoción cerebral o se sospeche que se ha producido y este no participa más en el partido. Dicha sustitución no cuenta en el cómputo de las sustituciones normales permitidas (o en las oportunidades de sustitución, si procede)“, explicó la IFAB.

Cruzeiro, de un golazo al error de su arquero

Después de un primer tiempo sin mucha acción, el clásico se destrabó en el segundo. A los 14 minutos, el ecuatoriano Keny Arroyo le dio final a una jugada colectiva de Cruzeiro, que de a poco se adelantaba unos metros. El joven de 20 años sacó un remate lejano y clavó la pelota en el ángulo superior derecho de Everson, para romper el marcador.

Keny Arroyo metió un golazo para Cruzeiro

Sin embargo, apenas 10 minutos después, Atlético Mineiro volvió a poner al marcador en paridad. El argentino Tomás Cuello recibió la pelota en zona de ataque y se perfiló para dar un pase de gol. El exfutbolista de Atlético Tucumán, en cambio, filtró una pelota precisa para Renan Lodi, lateral izquierdo, que se metió en el borde del área chica rival.

El exjugador de Atlético Madrid quedó sin mucho ángulo para patear y tapado por un defensor, que lo acorraló, pero remató y el arquero Otávio Costa tuvo una floja reacción. El guardameta se agachó y no pudo contener el remate del brasileño, que marcó el 1 a 1 final.

Con la serie 1 a 1, ambos equipos se medirán el próximo martes en la cancha de Atlético Mineiro para el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa de Brasil.