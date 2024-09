Un torneo histórico y un final anunciado: las chicas argentinas se despidieron del Mundial Sub 20 con la frente en alto

Escuchar

El golpe fue durísimo, pero valió la pena. Las chicas argentinas lo dieron todo, pero no alcanzó. Alemania fue superior de principio a fin. El Sub 20 femenino perdió por 5 a 1 frente al conjunto germano, una potencia en esta categoría, y quedó eliminado en los octavos de final del Mundial que se desarrolla en Colombia.

Sophie Nachtigall (2), Mathilde Janzen, Loreen Bender y Cora Zicai marcaron para las europeas; Delfina Lombardi logró el descuento en el Estadio Metropolitano de Techo, ubicado en Bogotá. Las dirigidas por Christian Meloni cerraron una participación histórica porque avanzaron a la etapa eliminatoria por primera vez en cuatro ediciones. Las germanas se medirán a los Estados Unidos (ambas son las máximas campeonas del torneo, con tres conquistas) por un lugar en las semifinales.

Mathilde Janzen celebra el triunfo alemán sobre la Argentina RAUL ARBOLEDA - AFP

Nada es casualidad. Si bien el fútbol puede tener una dosis de azar e incluso resultados imprevistos, en la mayoría de los casos los éxitos deportivos son la consecuencia de una estructura que los apuntala. El caso de la selección argentina femenina Sub 20 es un claro ejemplo de esto último. La histórica clasificación a los octavos de final del Mundial que se está disputando en Colombia es producto de un hecho bisagra que cambió para siempre el fútbol de mujeres en nuestro país: la decisión de profesionalizarlo.

Lo que está fuera de discusión es que, al haber ahora inferiores femeninas, las chicas llegan a Primera mucho más formadas que antes como jugadoras. En un pasado no muy lejano, las mujeres que elegían jugar al fútbol no solamente llegaban a los clubes pasados los 20 años, sino que su técnica no era la ideal. Además de que debían estudiar y/o trabajar a contraturno de los pocos entrenamientos que se realizaban durante la semana para subsistir económicamente. El fútbol, al fin y al cabo, era más un hobbie que una profesión.

Christian Meloni, DT del seleccionado Sub 20 femenino, es una pieza fundamental en este engranaje y explicó este trabajo a largo plazo en una reciente entrevista con el canal DeporTV: “España es nuestro modelo a seguir, porque hace 15 años pasó allá la revolución del fútbol femenino que está pasando ahora en la Argentina y salieron campeonas en Sub 17, en Sub 20 y en la mayor”.

“Este grupo de jugadoras tiene que ser guía para las más chiquitas que están empezando a jugar en nuestro país. Me encanta acompañar el desarrollo. Son pequeños pasos pero estamos logrando resultados”, manifestó el DT, días atrás. Y agregó: “Somos un equipo que intenta. Pensar en estar entre los ocho mejores del mundo era una locura”.

Sofia Domínguez domina el balón frente a Jella Veit RAUL ARBOLEDA - AFP

Por el mismo certamen, con un gol de Linda Caicedo, Colombia derrotó por 1-0 a Corea del Sur y se clasificó a los cuartos de final, instancia en la que están Brasil y España, que mantuvieron su invicto. El equipo local contó con el respaldo de 35.000 personas en el estadio Pascual Guerrero de Cali.

