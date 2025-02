Cuándo es el Mundial Sub 20 y todos los equipos ya clasificados

El Mundial Sub 20 será una de las citas ecuménicas que se realizará en 2025 y, concluido el Sudamericano de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) en Venezuela, se definieron los cuatro representantes de Sudamérica -Brasil, la Argentina, Colombia y Paraguay- para el torneo que tendrá lugar entre el 27 de septiembre y 19 de octubre en Chile.

La edición número 24 del campeonato tendrá la participación de 24 seleccionados. Los otros 14 equipos confirmados son el anfitrión, Chile; Cuba, Estados Unidos, México y Panamá por la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf); Francia, España, Italia, Noruega y Ucrania por la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA); y Nueva Caledonia y Nueva Zelanda por la Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC). Restan definirse los cuatro cupos de África y la misma cantidad de Asia.

Brasil se clasificó al Mundial Sub 20 como campeón del Sudamericano en Venezuela Matias Delacroix - AP

De mantenerse el formato de juego de la edición 2023 del campeonato que se desarrolló en la Argentina, los combinados se dividirán en seis grupos de cuatro cada uno y se enfrentarán todos contra todos. Los dos líderes de cada zona más los cuatro mejores terceros se clasificarán a octavos de final. Desde entonces, habrá cruces de eliminación directa hasta la definición. Los estadios en los que se repartirán los 52 partidos son el Nacional de Santiago, Elías Figueroa Brander de Valparaíso, El Teniente de Rancagua y Fiscal de Talca.

Hace dos años nuestro país recibió la sede del 23° Mundial Sub 20 a último momento luego de que la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) le quitó la organización a Indonesia por conflictos diplomáticos con Israel. El campeón fue Uruguay, que derrotó en la definición a Italia 1 a 0 en el estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata. Los charrúas no estarán en la edición venidera porque no obtuvieron su cupo en el Sudamericano.

La primera vez que la selección argentina dio la vuelta olímpica fue en Japón 1979 con Diego Armando Maradona en el plantel que conducía César Luis Menotti, quien un año antes guio al combinado mayor a la gloria máxima. Luego, tuvo que esperar 16 años y siete torneos para volver a quedarse con el título en Qatar 1995. Esa fue la primera consagración en la era de José Pekerman y se extendió en Malasia 1997 con figuras de la talla de Walter Samuel, Esteban Cambiasso, Pablo Aimar y Juan Román Riquelme.

La primera vez que la Copa del Mundo se realizó en la Argentina, en 2001, el elenco nacional, nuevamente conducido por Pekerman, se llevó el campeonato con grandes actuaciones de Javier Saviola, Andrés D’Alessandro, Maximiliano Rodríguez, Leonardo Ponzio, Alejandro ‘Chori’ Domínguez y Nicolás Burdisso, entre otros. Luego llegó la gesta de Lionel Messi en Países Bajos 2005, acompañado de Sergio Agüero. El ‘Kun’ fue, en Canadá 2007, el gran responsable de la sexta coronación albiceleste y la última en la historia de los mundiales para menores de 20 años.

Tabla de campeones del Mundial Sub 20

Argentina - 6

Brasil - 5

Portugal - 2

Unión Soviética / Yugoslavia / Alemania / España / Ghana / Francia / Serbia / Inglaterra / Ucrania / Uruguay - 1

El trofeo del Mundial Sub 20, del que la selección argentina es el máximo ganador FIFA

Todos los campeones del Mundial Sub 20

Túnez 1977: Unión Soviética.

Japón 1979: Argentina.

Australia 1981: Alemania.

México 1983: Brasil.

Unión Soviética 1985: Brasil.

Chile 1987: Yugoslavia.

Arabia Saudita 1989: Portugal.

Portugal 1991: Portugal.

Australia 1993: Brasil.

Qatar 1995: Argentina.

Malasia 1997: Argentina.

Nigeria 1999: España.

Argentina 2001: Argentina.

Emiratos Árabes Unidos 2003: Brasil.

Países Bajos 2005: Argentina.

Canadá 2007: Argentina.

Egipto 2009: Ghana.

Colombia 2011: Brasil.

Turquía 2013: Francia.

Nueva Zelanda 2015: Serbia.

Corea del Sur 2017: Inglaterra.

Polonia 2019: Ucrania.

Argentina 2023: Uruguay.

