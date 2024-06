Una baja importante para los Juegos Olímpicos: las razones por las que Dibu Martínez no acudirá a París

Escuchar

Emiliano Martínez no atajará para la selección argentina en los Juegos Olímpicos de París. El sueño dorado del arquero, la ilusión de intentar encadenar los títulos de la Copa América, la Finalissima, el Mundial y los Juegos, se esfumó contra la firme negativa de su club, Aston Villa, que rechazó definitivamente su cesión. No quedan más instancias de negociación entre la AFA y el equipo de la Premier League, que por cierto no tenía ninguna obligación de liberarlo porque no hay un marco reglamentario que se lo imponga. Solo dependía de su voluntad, y el club de Birmingham fue inflexible. Martínez no estará entre los convocados por el DT Javier Mascherano y su lugar, muy probablemente, lo ocupará Gerónimo Rulli.

Dibu Martínez no había disimulado su predisposición. “Es un deseo que quiero jugar los Juegos Olímpicos, pero no solo depende de mí. El club me ha bloqueado muchísimas veces. Quedé en jugar la Copa América de los Estados Unidos y después tomar una decisión. Con el club, que no dejó ir a ningún jugador de selección, no está 100 por ciento dado. Yo siempre pongo a la selección argentina por delante, y si tengo que pelearme con el club, lo haré. Lo más importante es la Copa América, después los Juegos Olímpicos. Mi sueño es llevar la dorada”, había confesado el arquero hace algunas semanas. Insistió, pero no hubo margen.

Martínez viene de cumplir una muy buena actuación en el triunfo de Argentina sobre Chile por la Copa América EDUARDO MUNOZ - AFP

Aston Villa no se movió de su posición de no ceder a las federaciones nacionales a ninguno de sus jugadores para los Juegos. Con “Dibu”, solo acepta los caminos que están reglamentados: la Copa América actual y, luego las ventanas FIFA de septiembre, octubre y noviembre para disputar las eliminatorias sudamericanas. Nada más. Para el club, la temporada 2024/25 será muy especial: regresa a la Champions League después de 42 años. Un torneo que en sus etapas preliminares comenzará muy pronto, ya este 9 de julio, y para el club inglés se iniciará el 17 de septiembre con la etapa de los grupos.

Manchester City, con Julián Álvarez, y Benfica con, Nicolás Otamendi, sí aceptaron que sus jugadores, por un certamen u otro, estarán vinculados con la AFA desde finales de mayo, cuando empezó la preparación de Lionel Scaloni con la mayor, hasta el 10 de agosto, si la campaña es favorable, la fecha prevista para la final olímpica. En cambio, Aston Villa no estuvo de acuerdo. Falta que Ajax, el club de Rulli –que también se encuentra en la Copa América-, ya no ponga trabas. Todo indica que las gestiones llevan una marcha descongestionada. Walter Benítez, de PSV, podría ser la opción. Lo que queda claro es que el tercer cupo mayor de 23 años, Mascherano lo reservará para un arquero.

Emiliano Martínez en acción; aquí, en la primera fecha contra Canadá por la Copa América 2024 Anibal Greco

La fecha límite para presentar la nómina de la Argentina será el próximo miércoles 3 de julio. La lista incluirá a 18 apellidos, tres mayores de 23 años, y quedarán cuatro jugadores como reserva, que únicamente serán parte de los Juegos en caso de una lesión de gravedad de alguno de sus compañeros.

Entre los potenciales citados, aparecen los siguientes nombres que Mascherano ha utilizado en los últimos amistosos contra Paraguay. Además del arquero mayor a definir, estará Leandro Brey, de Boca. ¿Defensores? Otamendi, y se anotan Joaquín García, Gonzalo Luján, Kevin Lomónaco, Marco Di Césare, Lucas Esquivel y Valentín Barco. Entre los volantes, Cristian Medina, Equi Fernández, Alan Varela, Claudio Echeverri, Kevin Zenón, Juan Nardoni, Thiago Almada y Santiago Hezze. Y arriba, además de Julián Álvarez, aparecen Lucas Beltrán, Pablo Solari, Luciano Gondou, Giuliano Simeone y Santiago Castro. Desde ya, el entrenador tendrá que prescindir de algunos.

El DT Javier Mascherano decidió que una de las tres plazas para mayores de 23 años será para un arquero FEDERICO PARRA - AFP

El conjunto nacional abrirá la ruta olímpica el miércoles 24 de julio contra Marruecos, en Saint-Étienne. Tres días más tarde, el sábado 27, se enfrentará con Irak, en Lyon, y completará la acción de su zona ante Ucrania, el martes 30 de julio, nuevamente en Lyon. Se clasificarán a los cuartos de final los dos primeros de cada grupo y la Argentina, en caso de avanzar, se cruzará contra un seleccionado del A, integrado por Francia, Estados Unidos, Guinea y Nueva Zelanda.