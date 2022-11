Una fábula de samurais, un cuento de niños: Japón enmudeció a Alemania y España trituró a Costa Rica

escuchar

Hoy les propongo una historia. Síganme. Un seleccionado campeón del mundo debutaba en la Copa contra un rival asiático. El campeón del mundo ganaba 1-0, de penal. Y en ventaja se iba al descanso. En el segundo tiempo, el rival asiático le convertía dos goles para ganarle un partido inolvidable. Era su primer éxito sobre el prestigioso adversario, de lustroso medallero. Ustedes creerán que estoy metiendo el dedo en la llaga… No, no. No se trata de Argentina contra Arabia Saudita, sino de Alemania contra Japón…, que pareció la remake. Idéntica situación. Naturalmente, se convirtió en el segundo bombazo de la Copa en Qatar. ¿Saben desde cuándo no les revertían un partido a Alemania en un Mundial? Desde 1994, para darle mayor dimensión, el triunfazo de los ‘Samuráis blue’, que primero se sostuvieron en las fantásticas atajadas de su arquero, Shuichi Gonda.

Moriyasu, el DT de Japón, le ganó el duelo táctico al famoso Hans-Dieter Flick y los horrores defensivos alemanes se ocuparon de animar otro gran derrumbe en Qatar… Como si fuese una saga de terror con campeones del mundo como víctimas… Después de Argentina llegó ‘Alemania, el derrumbe’… Parte 2.

Dos detalles de este partido antes de despedirlo. Cuando los alemanes formaron antes del juego, se taparon la boca en señal de rechazo a la prohibición que les impuso la FIFA de utilizar el brazalete multicolor con la inscripción ‘One Love’. Y después del encuentro, los hinchas japoneses no se entregaron a un interminable festejo por su victoria más resonante en los mundiales... No, no. Se ocuparon de limpiar el estadio, sí, levantaron y embolsaron todos los residuos que habían acumulado durante el juego.

Y si Alemania vivió una pesadilla, por el mismo Grupo E, España disfrutó de un cuento de hadas.

El equipo de Luis Enrique ofreció un festival de secuencia de pases, coronado a pura contundencia: 7-0, arrolló a Costa Rica. Las estadísticas explotaron con tantas cifras impactantes: 82% de posesión, 17 remates al arco, ¡976 pases correctos!, 94% de efectividad en entregas. Borró de la cancha a los ‘Ticos’. Belleza y eficacia. Nunca hubo partido. España no llega como favorita a Qatar, atraviesa un proceso de recambio generacional, con el histórico prócer Busquets, rodeado de niños como Gavi, de 18 años, Pedri, de 19, y Ferran Torres, de 22. España tiene todo por delante, pero quien es capaz de asegurar que no se animará a apresurar los tiempos.

Pantallazo final por el Grupo F, el que arrancó muy temprano en nuestra mañana con un 0 a 0 entre Croacia y Marruecos, que resistió a partir de su arquero, Yassine Bounou… un fanático de River que le puso Ariel de nombre a su perro por el ‘Burrito’ Ortega. ¿Quieren saber las razones de su elección? Tuvo un paso por Atlético de Madrid y allí, el ‘Mono’ Burgos le inyectó la pasión millonaria.

El favorito de la zona, potencial animador del Mundial también, Bélgica, derrotó sin fuego ni arabescos por 1 a 0 Canadá. Courtois lo sostuvo atajándole un penal a Alphonso Davies, y con De Bruyne, Eden Hazard y Yannick Carrasco… el gol lo anotó Michy Batshuayi … el reemplazante ‘sin cartel’ de Lukaku.

Qué es Qatarata Mundial y dónde lo podés escuchar

