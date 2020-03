Pelea de fondo: otro round entre Lionel Messi y los dirigentes de Barcelona

Crece la tensión entre Messi y los dirigentes de Barcelona Fuente: AFP

Lionel Messi sumó un nuevo capítulo en su contrapunto con la dirigencia de Barcelona . El conflicto se desató por la polémica generada por si los jugadores aceptaban la reducción de sus sueldos ante la pandemia por el coronavirus, pero antes fueron las críticas de Eric Abidal, director deportivo del club, el pedido de refuerzos cuando se cayó el regreso de Neymar, los cuestionamientos de la prensa y los hinchas a Coutinho tras la victoria 3-0 ante Liverpool, en la ida de la Champions League 2019 y los rumores sobre la empresa (contratada por el club) que criticó en las redes sociales al N° 10 y el resto del plantel.

A la intención del club de realizar una rebaja a los salarios de los futbolistas por este momento de crisis económica, se escucharon voces que indicaban una negativa por parte del plantel. Se multiplicaron las molestias y en ese escenario, el que salió al cruce fue Messi, que -enojado- en su cuenta de Instagram publicó: "Queremos aclarar que nuestra voluntad siempre ha sido aplicar una baja del sueldo que percibimos, porque entendemos perfectamente que se trata de una situación excepcional y somos los primeros que siempre (está escrito en mayúsculas) hemos ayudado al club cuando se nos ha pedido".

El argentino también comentó qué determinación tomó todo el plantel y realizó un anuncio que involucra a todos los empleados de Barcelona: "Ha llegado el momento de anunciar que, al margen de la rebaja de un 70% de nuestro sueldo durante el Estado de Alarma, vamos a hacer unos aportes también para que los empleados del club puedan cobrar el 100% de su sueldo mientras dure esta situación". Además, en el comunicado no escondió que el equipo está muy molesto porque entienden que desde adentro del club están generando las versiones que los señalan por no querer aceptar los pedidos de la institución para colaborar ante este escenario de crisis.

El cruce con Abidal . El director deportivo, que fue compañero de Messi entre 2007 y 2013, había acusado a los jugadores de no trabajar mucho con el entrenador anterior (Ernesto Valverde) en una entrevista con el diario Sport. "Tras el clásico empezamos a concretar la marcha de Valverde (...) Muchos jugadores no estaban satisfechos ni trabajaban mucho".

Messi publicó un mensaje en Instagram contra Abidal. En la imagen, cita la entrevista y lo critica públicamente: "Los responsables del área de la dirección deportiva también deben asumir sus responsabilidades y, sobre todo, hacerse cargo de las decisiones que toma", comenzó el mensaje del 10: "Creo que cuando se habla de jugadores, habría que dar nombres porque, si no, se nos está ensuciando a todos y alimentando cosas que se dicen y no son ciertas".

La renovación del contrato y los refuerzos . Cuando en septiembre de 2019 se cayó la posibilidad de que regrese Neymar, Messi se enfureció. "No sé si hicieron todo lo posible para fichar a Neymar", y puso condiciones para seguir: "Quiero ver que hay un proyecto ganador. Quiero seguir ganando cosas en el club, quiero seguir consiguiendo cosas importantes". Fue un claro mensaje al presidente Josep Maria Bartomeu.

¿Los trolls contra Messi? En febrero pasado, la Cadena SER aseguró que la directiva del club usó cuentas anónimas para levantar su imagen y criticar desde adversarios hasta propios jugadores. Los mensajes en redes sociales contra el rosarino se dieron desde diferentes cuentas desde 2017, cuando tardaba en renovar su contrato.

También lanzaban periódicamente comentarios sobre el físico de Antonella Roccuzzo y su temperamento. El club catalán rechazó esta información. Messi sospechó que esas versiones podrían ser ciertas y antes se había enojado con los hinchas por las críticas a Coutinho (lo despidieron con silbidos) y los medios, a quien los directivos querían fuera del Barcelona. "No es momento de criticar a nadie, sino de apoyar y de estar todos juntos. Es feo ver que despidan a un compañero así. Tenemos que estar unidos", afirmó. Y cuando le consultaron sobre los mensajes en las redes y la posibilidad de que los dirigentes estén detrás, sostuvo: "¿En serio me están hablando? No lo creo".

Son las últimas idas y venidas entre Messi y los dirigentes de Barcelona. La tensión sigue en alza. Y se pueden esperar nuevos capítulos de esta historia.