Union - Huracán: el Globo lo buscó tras la expulsión de Calderón, pero le faltaron ideas para ganar

SANTA FE.- Aunque no se entienda demasiado, Unión y Huracán jugaron esta tarde para Atlético Tucumán, Newell’s, Argentinos y Godoy Cruz. Es que el empate en cero le privó al Tatengue y al Globo estar en lo más alto de la tabla del torneo. Aunque sumaron, desperdiciaron una ocasión para la ilusión de los hinchas, especialmente para el local, que viene de caída en caída: fue eliminado de la Copa Sudamericana y en la Copa Argentina. Pero es evidente que el resultado no los conformó.

Es que Huracán hizo un poco más que su adversario, especialmente en el medio, que cuando logró desprenderse rápido de la pelota pudo lastimar con sus delanteros. Eso fue más evidente en el complemento, cuando Gudiño se acercó un poco más a Matías Cóccaro, o Benjamín Garré, con las espaldas cubiertas, se sumó para que su equipo estuviera más cerca de Mele. Unión, demasiado repetitivo en sus salidas y la forma de presionar alto para especular con el error del adversario, esta vez no logró ni uno ni lo otro. Entonces, la dinámica del primer cuarto de hora se fue diluyendo y en el segundo período peleó más de lo que jugó.

Franco Cristaldo, uno de los mediocampistas ofensivos de Huracán, comanda un ataque del equipo de Dabove Prensa Huracán

Mirando los números que dejaron los equipos se puede concluir que los dos crearon poco para llevarse la victoria. No fueron más de 4 disparos directos al arco ; el resto se fue en amagues, sin la aproximación suficiente para generar peligro. Esto convalida lo que ofrecieron los equipos y el resultado que, para los intereses de ambos hoy sirve de poco.

En el arranque fue Huracán el que se adelantó. Unión respondió con una marca en zona del medio hacia arriba y pudo desnudar algunos errores en los relevos que mostró el visitante. Luna Diale le dio continuidad al ataque, Troyanski fue el más adelantado y por los laterales, con Vera y Corvalán, tuvo una salida ajustada. Pero cuando el Globito logró superar el asedio se adueñó del terreno y Unión dejó de tener una tarde tranquila. Fattori, Garré y Gudiño comenzaron a acompañar a Cóccaro, y atrás Tobio fue un gran soporte en esa etapa. A pesar de lo señalado, ninguno logró superar la medianía de un fútbol tibio para lo tanto que estaba en juego.

Lo mejor del partido

Las lesiones de Juárez y Nardoni obligaron al técnico Munúa a replantear el esquema para la segunda etapa. Pero Machuca y Roldán no dieron las respuestas que el conductor esperaba y Unión sintió aquellas ausencias.

Huracán siguió intentando, con más imprecisiones que en la etapa anterior, y tampoco las variantes modificaron lo que era necesario hacer para obtener el resultado que vino a buscar a Santa Fe. Si hasta los 30 minutos Unión no había conseguido mantener firme sus pretensiones, lo que quedó para el final fue digno, aunque se olvidó del arco visitante. La expulsión de Calderón hizo necesario cambiar las líneas pero no la estrategia. Esa estrategia era no perder. Unión lo consiguió; Huracán se quedó a mitad de camino. Por eso, ambos –sin quererlo- jugaron para sus rivales, imprevistos líderes del torneo.

Clasificación a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2023

Argentina dispone de seis lugares para la Copa Libertadores 2023. Boca ya obtuvo el primer boleto por haber ganado la Copa de la Liga Profesional. El campeón del Torneo 2022 se clasificará de manera directa. Lo mismo conseguirá el equipo que se quede con la Copa Argentina. Los restantes lugares los obtendrán los tres primeros equipos de la tabla general anual, que contempla los puntos obtenidos en la fase de grupos de la Copa de la LPF (13 partidos) y el torneo 2021 (total: 40 encuentros). En este caso, el tercer equipo accederá al Repechaje de la Copa.

En tanto, a la Sudamericana 2023 irán otros seis equipos, que saldrán de esa misma tabla general y serán los seis ubicados después de los clasificados a la Copa Libertadores. Si se repite un equipo ya clasificado por otra instancia, el lugar será para el siguiente conjunto de esta misma tabla.