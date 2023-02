Unión no tuvo reacción e Instituto se llevó a Córdoba un gran triunfo en su regreso a primera división

escuchar

SANTA FE.- Cuatro minutos, dos arremetidas, tres puntos. Una regla de tres argumentos simples le sirvieron a Instituto para pisar fuerte en esta vuelta a primera división. Le ganó a Unión por 2-0, y no solo por los goles, sino por la disciplina táctica que dejó al Tatengue confundido e impotente.

Todas las virtudes de La Gloria cordobesa fueron más que el ímpetu del equipo del uruguayo Gustavo Munúa, que no pudo reaccionar porque el rival no se lo permitió, pero además lo llevó a su ritmo, especialmente en el segundo tiempo, donde el local no mejoró, no siquiera con todas las variantes que introdujo.

El conjunto de Lucas Bovaglio fue efectivo desde el comienzo hasta el final. Hubo un arranque promisorio. Dos esquemas definidos: Unión aprovechó el sector derecho para avanzar. Se descolgó Vera, se sumó Luna Diale y Machuca llegó al fondo para buscar al paraguayo Junior Marabel. Instituto respondió como sabe, con su estilo directo, sin tantas vueltas para llegar al área adversaria. Y el cotejo se hizo entretenido, porque ninguno especuló. En todo caso, la especulación la hicieron los técnicos pensando que una noche agobiante por la combinación de temperatura y humedad, iba a ser difícil mantener ese ritmo.

Pasó eso: después de los 20, se jugó más en el medio, pero ya por entonces Unión se fue alejando del arco de Carranza y el conjunto cordobés, ordenado y eficaz, comenzó a encontrarse con espacios.

Lo que Bovaglio había previsto lo consiguió sobre el final. Dos estocadas, dos goles (Martínez y Graciani) y al descanso con una diferencia importante. La apertura del marcador fue un compendio de virtudes: salida rápida y larga, desborde por derecha, centro y un goleador que puso la cabeza entre los centrales. Pero diferencia fue no solo en el tanteador sino también en el juego y en el ánimo.

Unión volvió cambiado, pero con más de lo mismo que hizo en la pretemporada y en la fecha inaugural. Se quedó sin gol y es algo preocupante. Ni siquiera con delanteros que juntó en el área de Carranza pudo con una defensa expeditiva. Instituto no descuidó nada: una línea de volantes ancha, pero efectiva para marcar y avanzar, con Graciani como abanderado del sacrificio, y un par de delanteros que se las arreglaron para comprometer a los rivales.

NUESTRO TANITO QUERIDO Y GOLEADOR 🇦🇹⚽ pic.twitter.com/CdkqfxW9D0 — Instituto ACC (@InstitutoACC) February 6, 2023

En Unión, el horizonte no está nada claro. Ni siquiera el DT firmó su vínculo contractual (debe renovarlo porque el anterior venció el 31 de diciembre pasado). En el ambiente tatengue se admite que Gustavo Munúa dirige con un permiso provisorio (se lo otorgaron por tres fechas), porque como firmó el nuevo contrato –y en consecuencia no está registrado en AFA- y que lo hace haciendo uso de esa franquicia. Ocurre que si es por tres cotejos, algo tiene que hacer el club, porque en la cuarta fecha llega el clásico frente a Colón, en el “15 de Abril”. Las mismas fuentes reconocieron ante este diario que el uruguayo entrenador espera que, por la libertad de acción del lateral Jairo O’Neil (uruguayo, ex Peñarol, que llegó el año pasado y nunca jugó), se pueda concretar una última incorporación, posiblemente un defensor central.

En Unión, no está clara la situación del DT Gustavo Munúa

Enfrente, el panorama comenzó a ser distinto. Hasta este cotejo, la estadística indicaba que la “Gloria” regresaba a un estadio en el que habitualmente todo se le hizo más complicado de la cuenta. En 1996 perdió la primera final del octogonal ante “el Tatengue” por 3 a 1 y luego no le alcanzó con el triunfo por 1 a 0 en Alta Córdoba para ascender. Fue el equipo santafecino el que volvió a primera división.

Pero no todas fueron ‘pálidas’ para los cordobeses. Y en la noche del domingo, volvió a celebrar en el “15 de Abril”, ante un Unión que empezó la temporada con pocas luces y necesitado de encontrar respuestas.