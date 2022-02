Unión - River, por la Copa de la Liga 2022. El análisis de Gallardo tras el golpe: “Mejor que nos pasó ahora”

Justicia a través de una injusticia. Unión dio la nota en la primera fecha de la Copa de la Liga Profesional y derrotó 1-0 a River con un gran partido de todas sus líneas. El Tatengue doblegó a su poderoso rival, le cortó los circuitos de juego y le ganó en intensidad y movilidad para llevarse un merecido triunfo en Santa Fe. Pero lo cierto es que el único gol de la noche llegó a partir de un marcado error del árbitro Néstor Pitana: cobró una falta inexistente de Franco Armani sobre Juan Nardoni en el área que Mauro Luna Diale, la gran figura del partido, cambió por gol para darle los tres puntos al Tatengue . La primera noche de fútbol del 2022, la primera gran polémica.

La falla de Pitana -de muy mala tarea- a los 11 minutos del segundo tiempo fue determinante para el desarrollo del juego y se transformó en un golpe de knock-out del que River no pudo reponerse. Más allá de que el equipo de Marcelo Gallardo jugó un mal partido y estuvo muy lejos del nivel que puede mostrar, desde ese momento dejó de tener peso propio en campo rival y no generó más acciones de gol contra el arco de Sebastián Moyano: en la segunda mitad no remató al arco. Se fue del partido muy rápido. Nunca logró levantar la cabeza y acomodarse al contexto adverso. Y se notó.

Pese a eso, el penal sancionado no debe tapar lo que fue una muy endeble presentación del Millonario que confirma una tendencia que se repite en el tiempo: los inicios de año le cuestan demasiado al equipo del Muñeco. Los primeros partidos, hasta encontrar el engranaje y el funcionamiento colectivo con continuidad, suelen transformarse en dolores de cabeza. Sumado a eso, en la visita a Santa Fe tuvo rendimientos individuales bajos y falta de ingenio y lucidez para poder destrabar el incómodo encuentro que le planteó un aguerrido y ordenado Unión. El uruguayo Gustavo Munúa planteó un juego perfecto para maximizar las virtudes propias y minimizar las ajenas.

"Los árbitros se equivocan con VAR, sin VAR... Convivimos con el error humano más allá del VAR. De todos modos no voy a entrar en ese tipo porque no quiero generar, ya dije lo que pensaba hace un tiempo y prefiero destacar a Unión y que el triunfo no se empañe por algo que pueda decir en contra de Pitana o del VAR" Marcelo Gallardo

River salió con un esquema 4-1-4-1 en el que Enzo Fernández fue el volante en el eje, Simón y De La Cruz fueron por las bandas y Quintero y Enzo Fernández se ubicaron como internos detrás de Julián Álvarez, la única referencia en el área. Pero, más allá de intentar poblar la mitad del campo, con la presencia de los laterales Casco y Gómez adelantados, nunca pudo hacerse firme en esa zona del terreno. Unión lo maniató, le cerró los caminos y lo obligó a forzar pases hacia adelante sin referencias claras.

Con una marcada falta de profundidad pese a tener más del 70% de la posesión de la pelota durante todo el juego, a River se lo vio incómodo, inseguro y liviano. En cambio, Unión se plantó para combatir con sus armas y, por muchos momentos, lo dominó. Con mucha intensidad, el Tatengue puso el cuchillo entre los dientes para defender y aprovechó siempre las salidas rápidas y largas para lastimar en ataque a espaldas de Casco y Gómez, quienes no tuvieron un buen rendimiento.

Esas dudas que mostró el Millonario en su línea defensiva fueron aprovechadas por el equipo local, que en la primera parte tuvo tres oportunidades clarísimas para abrir el marcador con dos desbordes de Gastón González, otra de las figuras, por la banda izquierda del ataque. En la primera, Jonathan Álvez marró una inmejorable ocasión en el área chica con el arco a su merced: de forma increíble, tiró la pelota por encima del travesaño. En la segunda, Mauro Luna Diale controló y remató desviado cuando tenía todo a disposición para marcar el 1-0. Y, en la tercera, Álvez se fue mano a mano en soledad contra Armani, pero controló mal y la velocidad del arquero en el achique no le permitió sacar el remate.

En el arco de enfrente, River pudo destrabar rápidamente el encuentro a los dos minutos de juego con una aparición de De La Cruz, pero el arquero Sebastián Moyano desactivó un gran remate del uruguayo, ayudado por el travesaño. Y luego, también le ahogó el grito a Álvarez en un mano a mano tras una gran jugada individual del atacante. Esas únicas dos acciones fueron las chances concretas que tuvo el Millonario para marcar. Solo contó con dos remates al arco entre los siete disparos que intentó. Un nivel ofensivo muy bajo para tanto jugador de buen pie.

Al final del encuentro, Gallardo opinó: “No tuvimos un buen partido en general, y eso es producto a que Unión hizo un gran planteo, fue muy agresivo en casi todo el partido. Hoy el rival jugó mucho mejor que nosotros, y fue superior, y cuando son superiores, hay que reconocerlo. Estamos muy confiados en lo que tenemos para dar. Esto fue un pequeño cachetazo nada más, para despabilarnos antes de tiempo. Trataremos de mejorar para el miércoles”.

Y agregó: “Este partido no nos va a confundir para nada, es el primero del año, si querés ir a la búsqueda fue como terminamos el año y de ahí podemos variar, por eso la importancia de tener jugadores de distintas características porque podemos variar como lo hicimos en el segundo tiempo”.

¿Con respecto a lo que viene?, Gallardo sabe que lo mejor de River se ve cuando el equipo empieza a tener continuidad: “Nos viene bien jugar. Nos vienen perfecto jugar cada tres o cuatro días, tener la posibilidad de jugar, ya salimos del trabajo duro. Ahora hay que jugar, empezar a poder tener una mayor frescura en los movimientos. Y a partir de que pasen partidos sentirnos cada vez mejor”.