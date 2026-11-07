Unión venció a Vélez y precisa una ayuda mendocina para jugar los octavos, mientras Gariano recibió la doble ayuda del VAR

Unión estaba obligado a ganarle a Vélez en Santa Fe y esperar resultados -que no ganaran San Lorenzo e Independiente- que lo ayudaran a aspirar al octavo puesto de la zona A del torneo Clausura. Por un minuto, en la agonía del triple partido simultáneo, parecía que todo le salía perfecto, pero debió conformarse con el triunfo 2-0 por el doblete de Cristian Tarragona, y este sábado su clasificación a playoffs dependerá de lo que ocurra con Gimnasia, de Mendoza.

El visitante, que también se jugaba la importancia de no perder el tercer lugar de ese grupo, simplificó rápido la misión. En realidad, fue solo Thiago Silvero, que se relajó excesivamente en una salida dentro de su área y su pase fue interceptado por Marcelo Estigarribia. Pecado de juventud. Doble, además. Porque no le quedó otra opción que agarrar al delantero y hacerle un claro penal a los cinco minutos de juego.

A Vélez se le hizo cuesta arriba el encuentro en el 15 de Abril por la tempranera expulsión de Silvero. Juan Jose Garcia

Se le escapaba al gol, como hace cinco días le ocurrió a Lucas Martínez Quarta con Miguel Merentiel en el arranque del Superclásico. El juez Nicolás Ramírez no cobró ni siquiera la evidente infracción por la que expulsaría al zaguero de River tras ser convocado a la revisión vía VAR. Esa secuencia fue imitada en el estadio 15 de Abril. Porque el referí Andrés Gariano no observó tal infracción y el juez de línea más cercano, José Castelli, no tuvo ganas de colaborar pese a su inmejorable visual. Parece una moda: no cobrar y ser salvado.

Entonces, desde la cabina que hay en el predio de Ezeiza, Gastón Monsón Brizuela lo invitó a volver a ver la jugada a través del monitor. Seis minutos transcurrieron entre la infracción y la ejecución de Tarragona. Porque el arquero velezano Tomás Marchiori, mientras ocurría la revisión, pisoteó el punto penal para intentar arruinarlo hasta que los futbolistas del Tatengue llegaron en grupo para empujarlo. Más allá del reparto de amarillas, no tuvo efecto: Tarragona cruzó el remate y abrió el marcador.

¡PENAL PARA UNIÓN EN EL ARRANQUE DEL PARTIDO Y EXPULSADO SILVERO EN VÉLEZ!



📺 #ESPN pic.twitter.com/YMNIrUbRkk — SportsCenter (@SC_ESPN) November 6, 2026

Que también estiraría a los 27. Estigarribia sería tan importante como el goleador. Además de la primera influencia, desacomodaría lícitamente a Elías Gómez para que Julián Palacios se la diera cerca del área chica y le diera a Tarragona una asistencia de taco para un gol fácil. Un escenario completamente favorable para el cuadro santafesino porque, además de su ventaja de jugadores y resultado, también Platense se imponía en el Nuevo Gasómetro, un resultado que lo depositaba en la novena ubicación.

El desarrollo, desvirtuado por la tempranera expulsión, no sería un problema para el local. Sin embargo, bastaría para que Gariano debiera ser asistido otra vez desde la tecnología. Porque le mostró una segunda amarilla y la consecuente expulsión a Rodrigo Aliendro cuando cometió una falta que no ameritaba tal sanción. Apenas un roce de su pie derecho en una rodilla de Brahian Cuello. Como lo permite el reglamento desde el último Mundial, el VAR puede interceder para corregir una segunda amonestación. Así lo hizo.

“ES UNA FALTA IMPRUDENTE, NO TEMERARIA” La explicación de Gareano al anular la segunda amarilla a Aliendro tras la revisión del VAR.



📺 #ESPN pic.twitter.com/qj7d830IE2 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 6, 2026

Tras una nueva revisión, el juez del partido explicó por qué había decidido rectificarse de la decisión inicial: “La falta es imprudente, no temeraria. Se le saca [anula] la tarjeta roja por doble amarilla. ¿Estamos?”, explicó. O confundió aún más con las palabras finales y su movimiento con las tarjetas. Una muestra más de que el nivel arbitral, más allá de las sospechas que lo viven rodeando, se mantiene en la desprolijidad. Más expuesto queda ante un cotejo que ya estaba resuelto.

Los ojos de los hinchas de Unión estaban sobre el campo de juego, pero también en lo que sucedía en los estadios ajenos. La relajación por la derrota de San Lorenzo, de pronto, se mezcló con la felicidad del empate parcial cerca del final de Deportivo Riestra en Avellaneda. Las tribunas se levantaron y comenzaron a cantar eufóricamente: Unión se clasificaba. Sin embargo, enseguida, la decepción: Independiente hizo otro gol un minuto después y lo plantó al Tatengue en el noveno puesto.

El compacto de Unión 2 vs. Vélez 0

No perdió todas las chances, pero otra vez deberá estar pendiente de otro resultado. Esta vez, lo que ocurra en el clásico mendocino: necesita que Gimnasia caiga como local de Independiente Rivadavia. Eso lo hará escalar al octavo y último cupo para jugar los octavos de final del campeonato.