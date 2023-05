Escándalo en la sede de Unión: insultos a la dirigencia, piedrazos, corridas y balas de goma

escuchar

Unión vivió un domingo agitado en el que primero se vio en la obligación de suspender su partido con Lanús por el intenso temporal que se desató en Santa Fe y que provocó daños materiales en el Estadio 15 de abril. Y, más tarde, se desarrollaron graves incidentes en la sede del club.

Antes, el fuerte viento generó la voladura de canaletas de chapa en el techo de un sector del palco. Más allá de que se intentó solucionar ese problema, no hubo forma de garantizar la seguridad necesaria, y el árbitro Fernando Espinoza tomó la decisión de suspender el partido, aun con el inconveniente de no saber cuándo se jugará.

Ocurre que el calendario tampoco ayuda: este lunes es 1º de mayo y como es el Día del Trabajador no puede haber actividad futbolística. En tanto, el viernes próximo Unión debe visitar a Godoy Cruz en Mendoza.

Tras la cancelación del juego contra el Granate, los fanáticos del Tatengue se congregaron en la puerta del establecimiento. Allí hubo insultos y cánticos contra la dirigencia y volaron varias piedras.

Luego de un tiempo, la policía tomó la decisión de disuadir a esos hinchas, pero la situación se descontroló y comenzaron las corridas, las balas de goma y los piedrazos, lo que concluyó con incidentes en toda la zona vecina al ex Hospital Iturraspe.

Como consecuencia de ese enfrentamiento hubo heridos de balas de goma y también una policía, que fue atendida por un médico de Lanús.

El clima dista de ser el ideal para el club presidido por Luis Spahn. Unión se ubica en el último lugar de las posiciones de la Liga Profesional 2023 con 8 puntos sobre 39 posibles, producto de apenas un triunfo, cinco empates y siete derrotas. Sólo ganó un partido en el torneo, en la sexta fecha, frente a Estudiantes (2-0), Hasta el momento es su peor campaña desde que regresó a la primera división, en 2014.

“El partido fue suspendido debido a fuertes ráfagas de viento que afectaron un sector del estadio. La decisión fue tomada para resguardar la seguridad de los espectadores, planteles y trabajadores”, expresó la institución “Tatengue” en sus redes oficiales. El árbitro Fernando Espinoza, a cargo del cotejo ente el equipo de Sebastian Méndez y Frank Kudelka, explicó a los medios presentes porqué tomó la decisión de suspender el encuentro: “No están dadas las garantías por el clima, porque no pueden solucionar por el momento el problema en el techo de la platea. Tomamos media hora para ver si se podía solucionar. El problema es que si se corta ese pedazo que está atado, el tirante restante queda libre y hay mucho viento. No me dieron las garantías para jugar. Ni municipio, ni bomberos ni (ministerio de) seguridad. Encima, la gente de la obra no está”.

