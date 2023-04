Ezequiel Unsain y su marca invicta en Defensa y Justicia: mantuvo el arco en cero en 10 de los 14 partidos de la Liga Profesional

escuchar

Es cierto que los protagonistas del campeonato parecen ser otros: el líder River, que no pierde hasta cuando parece que tiene todo en contra, como sucedió el viernes ante Atlético en Tucumán (1-1); el escolta San Lorenzo, que si bien no pudo vencer a Vélez en Liniers (0-0) y por ende tampoco recortar distancia con el puntero pero fue el que más cerca estuvo de festejar por el gol anulado a Adam Bareiro; Boca y Racing, en un clásico que tuvo su emotividad por más que los dos están muy lejos de los primeros puestos. Sin embargo, Defensa y Justicia sube en silencio y cuenta con varios futbolistas destacados, entre los que se encuentra Ezequiel Unsain, el arquero que mantuvo su valla invicta en 10 de los 14 partidos de la Liga Profesional.

El Halcón superó este domingo a Colón por 2-0, con goles de Gastón Togni y se ubicó tercero en la lucha por el campeonato. Tiene 27 puntos y se ubica por detrás de River (34 unidades) y San Lorenzo (28). Casualmente, también está tercero en los arcos menos vencidos. Unsain recibió 8 goles, mientras que el Ciclón recibió apenas 5 y el Millonario, 6.

No es casualidad: así como Franco Armani y Augusto Batalla están siendo figuras destacadas en River y San Lorenzo, respectivamente, por más que en la victoria ante Platense por 1-0 de la fecha pasada atajó en el Ciclón Facundo Altamirano (Batalla había estado con un problema estomacal), lo de Unsain hace tiempo que es cosa seria en Defensa y Justicia.

¿Es el mejor momento de Defensa?, le preguntaron a Unsain antes del partido y dijo: “Es un buen momento. Lo estamos haciendo bien. Lo trabamos y buscados, teniendo en cuenta que luego de un buen comienzo del campeonato tuvimos resultados que no se nos dieron. Pero estamos disfrutando de este momento. Es muy difícil en el fútbol argentino ganar tantos partidos seguidos. para nosotros es reconfortante estar en esta senda”

Este domingo, en la victoria de Defensa y Justicia ante Colón, recién tuvo una gran atajada sobre el final, un remate de Pierotti que desvió al córner tras un ataque por la izquierda del Sabalero. El equipo de Julio Vaccari fue ampliamente superior pero Unsain igual se mantuvo concentrado para dar seguridad en las pelotas paradas, en los córners y tiros libres frontales y también eficacia para salir jugando desde abajo pese al terreno condicionado por la lluvia.

En la primera etapa, había achicado rápido y bien para forzar una definición mano a mano desviada de Wanchope Ábila, aunque el exdelantero de Boca estaba en posición adelantada.

Pero es muy meritorio lo de Unsain, ya que apenas recibió goles en 4 de los 14 partidos: Arrancó el campeonato recibiendo cuatro goles de Huracán (caída por 2-4) y como local, ahí se fue frustrado y reconoció que no habían jugado como pretendían, pero que los detalles habían jugado en favor del Globo en esa noche del viernes 27 de enero. En los otros encuentros en los que no pudo sostener el cero fue en la derrota ante Platense (0-1) y Central Córdoba (1-2) y en la igualdad ante Talleres de Córdoba (1-1).

Pero la real fortaleza la demostró en los diez encuentros sin sufrir tantos: Gimnasia (2-0), Newell’s (1-0), Independiente (2-0), Atlético Tucumán (3-0), Boca (0-0), Vélez (0-0), Banfield (3-0), Instituto (1-0), Barracas Central (2-0) y Colón (2-0).

“Es un partido importantísimo para nosotros sobre todo por el momento que estamos atravesando. Sabemos que con Defensa estamos encadenando una serie de victorias valiosas y queremos extender la racha, seguir creciendo como equipo, y seguir luchando en las tres competencias (Liga Profesional, Copa Sudamericana y Copa Argentina)”, había dicho Unsain en la previa, en declaraciones a la transmisión de TNT Sports. También proyectando la semana, ya que ahora deberán jugar ante Peñarol, por el certamen internacional, y el próximo fin de semana ante San Lorenzo. “Con Peñarol será durísimo, un grande del continente, con mucha historia y vamos a estar encantados de recibirlos por primera vez en nuestra casa; y después San Lorenzo. No lo voy a descubrir yo, es un equipo muy sólido al que le convierten muy pocos goles, muy práctico. Debemos ir partido a partido, como siempre”.

Ezequiel Unsain y el reconocimiento con la Peña de Defensa y Justicia que lleva su nombre @PlanetaDefensa

El 21 de abril pasado se inauguró la Peña Ezequiel Unsain. En el acto, el arquero recibió sentidas palabras elogiosas hacia su persona y trayectoria. “Para mí es una grandísima sorpresa y les agradezco que estén acá. Es un orgullo poder compartirlo con mi familia, con mis hijos, con mi mujer, con mis viejos y hermanos. No sé la verdad si lo merezco... Yo solo vine a este club a aportar mi granito de arena y hoy me encuentro con 6 años recorridos, con un montón de partidos y un montón de anécdotas, dos copas hermosas (en referencia a la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana) agigantando la historia... Gracias por esto. Porque como decimos, Defensa y Justicia es humildad, es familia, es trabajo en equipo, es tirar para adelante todos juntos”, dijo emocionado.

“Cuando era chico, era impulsivo, en mi niñez lloraba cada vez que perdía a algo, rompía cosas, dentro de los límites, producto de las derrotas o de una equivocación. Con el tiempo, me enseñaron que las reacciones de ese tipo no suman. Ni para mi rendimiento ni para la construcción de un grupo. No sirven ese tipo de locuras, pero necesito de una condición mental especial para ser arquero. Los arqueros estamos más tiempo pensando que el jugador de campo, porque estamos parados, podemos analizar más. A veces es malo, porque tanto tiempo para pensar lleva a distracciones o a una sobrecarga mental. No soy un loco”, le dijo a LA NACION en junio de 2020.

Unsain ya forma parte de varios capítulos históricos de Defensa y Justicia, pero no se conforma y va por más. En silencio y con perfil bajo, disfruta de la valla invicta, el arco en cero que impulsa al resto de sus compañeros a mantener la confianza y la seguridad cada vez que miran para atrás.

