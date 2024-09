Valentín Carboni, el fanático de Lionel Messi que puede ser titular en la selección argentina frente a Chile

Escuchar

“Con el mejor del mundo, mi ídolo, cumplí un sueño”.

Valentín Carboni tenía 11 años y 17 días cuando pisó por primera vez el predio de AFA. La noche anterior no durmió: Rodrigo Acosta, su DT en la categoría 2005 de Lanús, le había prometido que, por su buen comportamiento en las prácticas, lo llevaría a Ezeiza a conocer a los futbolistas de la selección. Lautaro, su hermano, había sido convocado por Gerardo Martino y la idea era infiltrarse entre los familiares de los jugadores y ver de cerca a sus jugadores favoritos. En especial, a Lionel Messi, que preparaba su retorno con la camiseta celeste y blanca tras su renuncia de 2016. “Leo, ¿podrás sacarte una foto con él?”, le ahorró el trabajo Rodrigo, que no necesitó presentación. “Por supuesto”, respondió Lionel, vestido de pies a cabeza con el conjunto de la selección, y posó junto a Valentín con una sonrisa franca, de oreja a oreja. Ocho años después, aquel chico de la foto es el principal candidato a reemplazar a la Pulga en el partido de este jueves contra Chile, por la eliminatoria para el Mundial Canadá-Estados Unidos-México 2026.

Se sabe: el volante de 19 años es uno de los juveniles preferidos por Lionel Scaloni y el DT no dudó de incluirlo en la nómina de 26 futbolistas que ganarían la Copa América en Estados Unidos, torneo en el que Valentín ingresó unos minutos en el 2-0 sobre Perú. El hijo intermedio de Ezequiel Carboni, aquel 5 batallador que pasó por Lanús, Catania y Banfield, entre otros equipos, jugó por la sub 15 de Argentina y la sub 17 de Italia, y jamás perdió la esperanza de compartir equipo con su ídolo. Ahora en Olympique, de Marsella, a donde llegó cedido desde Inter, de Italia, con una opción de compra de 35 millones de euros, el zurdo que puede ocupar cualquiera de las posiciones del mediocampo causó muy buenas impresiones en el cuerpo técnico y puede jugar su primer partido como titular con la camiseta albiceleste.

Después de pasar brevemente por Inter, de Italia, Carboni actúa en Olympique, de Marsella, que tiene una opción de compra por 35.000.000 de euros.

Scaloni, además, no solamente deberá sustituir a Messi, que se recupera en Miami de una lesión en el tobillo derecho, sino también a Ángel Di María, que renunció a la selección y este jueves estará en el Monumental solo para recibir el reconocimiento de la gente. Por eso no sería descabellado que Carboni terminara ganándose un lugar entre los 11. Fanático de Lionel desde la cuna (nació el 5 de marzo de 2005, cuatro meses antes de la consagración de Leo en el Mundial Sub 20 de Países Bajos), Carboni tuvo a Messi como referente desde sus inicios como enganche en el club La Fuente, de Remedios de Escalada.

“Valentín vivía con la pelota en los pies y nunca faltaba a los entrenamientos en Lanús, salvo cuando el Barcelona de Messi jugaba los partidos de Champions. Si jugaba Leo, ya sabíamos que no venía”, recuerda Rodrigo Acosta, ex entrenador del chico en las divisiones infantiles y ayudante de campo de su papá en la reserva granate. “No eran los mejores años de Messi en la selección y Valentín sufría mucho cuando veía a su ídolo sufrir en una cancha. Recuerdo ir muchas veces a la casa a trabajar con Ezequiel y encontrármelo llorando porque a Leo no le salían las cosas”, agrega.

Campeón de la novena división en Lanús, Carboni era fanático de Messi, al punto de que en las infantiles faltaba a algunos entrenamientos, los que coincidían con... los partidos del Barcelona de Lionel.

Aquella tarde de 2016, Rodrigo, Valentín y Ezequiel se dirigieron en la camioneta del Carboni padre hacia Ezeiza. Como “Kely” –el papá– no figuraba en la lista de invitados al predio, aguardó novedades en una estación de servicio cercana. Al llegar al lugar, Lautaro Acosta dialogaba con la prensa en la sala de conferencias mientras Lionel Messi era atendido por los médicos en uno de los consultorios del predio. Tras esperar unos minutos en una sala contigua, un kinesiólogo del plantel confundió a Rodrigo Acosta con su hermano menor y el actual DT de la reserva de Lanús aprovechó la oportunidad para ingresar junto a Valentín a un sector exclusivo, que no tenía acceso para familiares.

“En mi vida me hice pasar por mi hermano, pero no podíamos volvernos sin que Valen se sacara la foto. Cuando entré al consultorio le conté la verdad al médico y él nos aconsejó que aguardáramos afuera porque los jugadores debían pasar por ese pasillo para subir a la cena. Vimos a Mascherano, Dybala, Pablo Zabaleta, Di María, Patón Guzmán... Pero Valentín quería la foto con Leo. Para colmo, tenía poca batería en el celular y no quería ni mirar la hora para que no se me apagara el teléfono. Leo pasó, nos saludó, también me confundió con Lautaro y se sacó la foto sin problemas. Lo único de lo que me arrepiento es no haberme puesto en esa foto. Hoy tendría un fotón, ja”, relata Rodrigo.

La actuación como titular en el 4-1 contra Guatemala

Además de aquellos minutos finales ante Perú, Carboni protagonizó dos partidos en el seleccionado mayor: fue titular en el 4-1 sobre Guatemala el día en que compartió el campo de juego con Messi, e ingresó para los 8 minutos finales de un 3-1 a Costa Rica en lugar de Di María. En su debut se movió como volante/extremo por la derecha (Argentina se paró 4-4-2, con Messi y Lautaro Martínez como delanteros), mostró su calidad y se llevó un elogio del 10.

“Me parece que Valentín tiene un presente y un futuro bárbaros. Hay que aprovecharlo como a muchos chicos que vienen con fuerza. Lo había visto en el sub 20, pero creció muchísimo. Es un jugador diferente, mucho más formado y con una calidad bárbara”, lo enalteció Leo, con quien el juvenil se asoció con mucha naturalidad.

Con Messi y Ángel Di María, los cracks que no estarán frente a Chile; Valentín puede terminar siendo titular gracias a la ausencia de los rosarinos.

Como Messi, Carboni dejó el país de muy chico para perseguir el sueño de triunfar en Europa. En su caso, tras consagrarse campeón en la novena división de Lanús, se radicó en familia en Italia luego de que su padre recibiera una oferta laboral para dirigir a la reserva de Catania. Valentín fichó en ese club y luego escaló a Inter junto a su hermano Franco (de fugaz paso por River), Más tarde llegó a Monza, y ahora, a Olympique, en el que jugó sus primeros dos encuentros ingresando desde el banco.

Carboni no es un único aspirante a sustituir al 10. Scaloni tiene todavía alguna práctica por delante para definir la formación inicial frente a Chile y además deberá dosificar las cargas, teniendo en cuenta el viaje a Colombia para el compromiso del próximo martes en Barranquilla. Por lo pronto, Valentín Carboni va por un nuevo sueño con la selección: reemplazar a su ídolo en el país que lo vio nacer.

Con la Copa América conquistada en Estados Unidos hace menos de dos meses; el chico de 19 años es presente y futuro del seleccionado argentino.