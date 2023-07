El plantel de Vélez fue agredido por la barrabrava y hablan de “zona liberada”

escuchar

La situación es cada día más tensa. Es tan delicado el escenario que hasta algunos aseguran que hubo una “zona liberada” para que barras pudiera acceder a las inmediaciones de la Villa Olímpica, con la intención de intimidar al plantel de Vélez tras la derrota por 1-0 del conjunto de Liniers frente a Huracán. Un grupo de hinchas ingresó anoche por la fuerza al predio y fue directo a increpar a los futbolistas. Incluso, según informaron varios medios partidarios, algunos jugadores sufrieron agresiones físicas .

El momento desagradable que vivieron los jugadores del Fortín se dio a conocer por algunos periodistas partidarios que expusieron todo en las redes sociales. Emiliano Carranza, que conduce el programa Vélez Gigante, contó en su cuenta de Twitter: “Acaban de apretar a los jugadores de Vélez en la Villa Olímpica. Cuando los futbolistas estaban por retirarse del predio les cruzaron cinco autos y hubo golpes para muchos, la mayoría juveniles. Los propios jugadores hablan de zona liberada por parte del Club ”.

Francisco Ortega, de Vélez, fue uno de los agredidos por los barra Fotobaires

Según relatan, hubo insultos, patadas a los vehículos y también golpes y empujones a algunos juveniles. Varios futbolistas, muy molestos, ya habrían pedido irse en este mercado de pases, como Gianluca Prestianni y Francisco Ortega, dos de los chicos que agredieron.

Además, Agustín Palacios, del programa Vélez a Fondo, contó en redes sociales que pudo cruzar algunas palabras con Leonardo Jara, el defensor de 32 años, que le contó cómo lo interceptaron cuando salía de la Villa Olímpica de Vélez: “ Me cruzaron un auto, me agarraron de la campera, querían que me baje y me dijeron que me iban a pegar un par de tiros en las patas ”. Además, Palacios contó que Jara asegura que los que lo amenazaron y agredieron son barras que él pudo ver en el predio en varias oportunidades en el último mes. Incluso, este periodista explicó que agredieron al personal de seguridad de la Villa para poder ingresar al lugar.

El periodista Pablo Carrozza, sumó más información y contó: “El plantel de Vélez asegura que la CD liberó la zona para que los barras ingresaran a la Villa Olímpica a apretar a los jugadores. Castro (18 años) y Prestianni (17 años) recibieron un cachetazo cada uno . Además patearon algunos autos. Hay varios juveniles que buscan rescindir sus contratos”.

Sebastián Méndez les habría comunicado a los dirigentes que no volverán a entrenarse a la Villa Olímpica Luna Maximiliano / Télam

Incluso, varios medios partidarios revelaron que tras esta gravísima agresión, el entrenador Sebastián Méndez les habría manifestado a los dirigentes que hasta que no garanticen la seguridad en la Villa Olímpica el plantel no volverá a entrenarse en ese lugar.

La inquietud de todo el plantel y del cuerpo técnico no sólo se debe a esta gravísima situación, sino porque no es la primera vez que la barra se cruza con el plantel de Vélez. Hace poco más de dos meses, doce integrantes de la barra se metieron en el predio e interceptaron a los referentes antes de escaparse ante la llegada de la policía. Además, hace unas semanas, un grupo de hinchas autoconvocados aparecieron en un costado de la cancha auxiliar y pararon la práctica para exigirles más compromiso a los jugadores.

Antecedentes graves

No fue la primera vez que hinchas de Vélez concurren a la Villa Olímpica para reclamar mayor compromiso del plantel. En mayo, una docena de barras ingresó por la fuerza ante la negativa del personal de seguridad y llegaron hasta la concentración para dar su mensaje a los referentes. Semanas después, un grupo de socios autoconvocados se presentó en una práctica en busca de respuestas por el mal presente deportivo cuando el equipo era dirigido de forma interina por Marcelo Bravo, tras la salida de Ricardo Gareca.

Lo ocurrido anoche en la Villa Olímpica podría significar el detonante para la salida de algunos jugadores, incómodos por el clima de violencia que reina en el club y molestos por actitudes de la dirigencia que encabeza el presidente Sergio Rapisarda. Prestianni, la “joya” de Vélez, evalúa no presentarse a entrenar cuando el plantel retorne de un breve descanso previo al inicio de la Copa de la Liga, en dos semanas. Su representación trabajará en una posible transferencia. El lateral Francisco Ortega, también surgido de la casa, pidió salir en este mercado de pases y el mediocampista Juan Ignacio Méndez ya negocia con Newell’s Old Boys con la intención de alejarse de Liniers.

LA NACION