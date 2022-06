Lucas Janson, el goleador que impulsa a Vélez en la Copa Libertadores

El sueño, como el de millones de niños, era jugar al fútbol. Un objetivo firme, que tomó con responsabilidad cuando inició el camino en Embajadores, de Olavarría. La fantasía empezó a moldearse al incorporarse a las inferiores de Tigre, un club en el que hizo el recorrido por las divisiones inferiores y debutó en la elite. También en donde en una misma temporada lloró de alegría y de tristeza, con la consagración en la Copa de la Superliga y el descenso. Una temporada que lo marcó, en la que creció y despertó el interés de Vélez, que desembolsó 2.500.000 de dólares para quedarse con la ficha del delantero. El partido de ida con River, de los octavos de final de la Copa Libertadores, lo descubrió una vez más en la chapa de los goleadores, esa costumbre que incorporó para ofrecerle impulso al Fortín.

Protagonista estelar de la acción que rompió el partido y jugador que desarrolló un papel que priorizó al conjunto por sobre la individualidad. Porque Janson capitalizó el error de David Martínez, que en la desesperación de enmendar la equivocación le cometió el penal que el árbitro Claus sancionó sin dudar. Con serenidad, algo que faltó en otras llaves -Hulk, de Atlético Mineiro falló ante Emelec; Rossi le detuvo el disparo a Róger Guedes de Corinthians-, el olavarriense lanzó la pelota con categoría, junto al poste izquierdo de Franco Armani, que con el correr de la noche fue el sostén de River para que la serie se defina en el Monumental. Janson fue el único que logró doblegar al arquero que es suplente de Emiliano Martínez en la selección: en el segundo tiempo volvió a marcar, pero la acción estaba invalidada por fuera de juego.

Cuando arrancó el sueño internacional 2022, Janson dejó su sello en el estreno con Estudiantes. No fue una noche mágica para el plantel que por entonces conducía Julio Vaccari y que repitió a siete de los 11 futbolistas que anoche derrotaron a River en Liniers. En el moderno estadio Uno, Jorge Luis Hirschi, de cabeza, marcó el transitorio empate; una bocanada de aire que luego el equipo no logró sostener: la derrota 4-1, un cachetazo que dejó aturdido al conjunto. El recorrido se hizo espinoso, enredado, y Vélez quedó al borde del abismo: dos empates con Bragantino y la caída con Nacional, en el estadio José Amalfitani, impusieron una agenda sin posibilidades de errores, de fisuras. La única vía para aspirar a continuar en la carrera era la victoria.

Los juveniles marcan el momento de Vélez: Valentín Gómez y Máximo Perrone, los dos de 19 años, fueron titulares en el duelo copero; Nicolás Garayalde, Lucas Orellano y Francisco Ortega, tienen entre 22 y 23… Janson, de 27, asoma entre los experimentados en un grupo que frente a River también le ofreció rodaje en el segundo tiempo a Santiago Castro (17), Julián Fernández (18), Abiel Osorio (20) y Agustín Mulet (22)… Para el olavarriense, las bandas se constituyen en el espacio que debe explotar: lo hizo con Vaccari y también ahora en el esquema 4-2-3-1 que diseña el Cacique Medina. No es una función nueva: se desempeña como extremo izquierdo -posición natural-, pero cuando Agustín Bouzat -transferido a Colo Colo- era parte del plantel, se recostaba por la derecha.

Extremo por las dos bandas, Lucas Janson le brinda desequilibrio en ofensiva y gol a Vélez FOTOBAIRES/Luciano Gonzalez

Cuando la cuesta se hizo empinada para Vélez, Janson se vistió con el ropaje de goleador. Autor del 1-1 frente a Nacional, en el Gran Parque Central, encuentro que el Fortín ganó en el descuento; repitió, pero con dos estocadas, ante una alineación alternativa de Estudiantes en la última jornada del Grupo C. La goleada 4-0, un resultado que lo clasificó en el segundo puesto y devolvió la esperanza a Vélez, que con los dos triunfos en las dos últimas fechas revirtió una aventura que tuvo la intensidad, el sufrimiento y también la gloria que regala la Libertadores.

El festejo de Lucas Janson del gol a Estudiantes, en el inicio de la aventura de la Copa Libertadores; al Pincha le anotó tres tantos en dos partidos en el Grupo C Jam Media - Getty Images South America

Para diseñar este presente, Janson realizó un trayecto en etapas que lo endurecieron, lo forjaron. Con 8 años ya se medía con juveniles de 12 o 13 años. Ser parte de un Sub 15 de Tigre que jugó en el predio de la AFA, en Ezeiza, le abrió una nueva puerta. “Nos encontramos con unas canchas muy lindas, espectaculares, cuando nosotros estábamos acostumbrados a otras cosas. Ese fue un momento que me marcó, porque dos años después debuté en la cancha de Boca. También el campeonato con Tigre fue algo inolvidable: veníamos de un golpe duro como el descenso y salir campeón con el club al que llegué de bastante chico y que me brindó todo…”, le relató a Infoeme, de Olavarría. Entre las dos experiencias, Janson emigró a Canadá, para ser parte de la Major League Soccer: “Nunca había jugado en una liga así, además de tener que adaptarme a otro idioma”.

Lucas Janson convierte de penal el segundo gol de Tigre ante Boca, en la final de la Copa de la Superliga; el olavarriense fue transferido en 2.500.000 dólares a Vélez, en 2019 Diego Lima - LA NACION

La aspiración de Janson era ser profesional y lo logró. Más tarde, se impuso como meta salir campeón y también completó el casillero. Con Vélez tiene la ilusión de lograr un título internacional y busca un desquite, después de la eliminación en las semifinales de la Copa Sudamericana en 2020, ante Lanús. El partido definitorio de la Libertadores está lejos en el almanaque, aunque Janson y el Fortín tienen una final anticipada el próximo miércoles en el Monumental.