Venezuela - Argentina, en vivo: el minuto a minuto del partido de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022

24 minutos: primer cambio en Venezuela

Venezuela hace su primer cambio, obligado por lesión. El defensor central Adrián Martínez reemplaza a Juan Manuel Velázquez, quien sufrió un problema físico en un contragolpe que casi termina en gol de Lautaro Martínez.

14 minutos: Fariñez salva a Venezuela

Ángel Di María tuvo el gol, pero no pudo rematar ante el achique del arquero del seleccionado vinotinto. Fue tras una buena habilitación de De Paul, muy activo en los primeros minutos del partido.

12 minutos: De Paul...al travesaño

Tras una buena jugada de Messi por la banda derecha, la pelota le quedó a Rodrigo De Paul. El ex jugador de Racing no pensó demasiado y remató de derecha desde la puerta del área. La pelota explotó en el travesaño. Argentina merodea el gol.

5 minutos: primer aviso argentino

Lionel Messi recibió en la puerta del área y remató ante la oposición de tres defensores venezolanos, pero la pelota se fue por encima del arco defendido por Wilker Fariñez.

21.01 Ya juegan Venezuela - Argentina en Caracas

El árbitro uruguayo Leodán González dio el pitazo inicial y ya juegan en el estadio Olímpico de Caracas los seleccionados de Venezuela y de Argentina por las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022.

20.40 Armani, afuera del banco por una molestia física

Franco Armani, arquero argentino, ni siquiera integrará el banco de suplentes en el partido contra Venezuela. El capitán de River tiene una molestia muscular, que habría aparecido en las últimas horas tras los entrenamientos en el complejo deportivo de La Guaira. El futbolista será sometido a estudios médicos al llegar a Brasil, próxima escala del seleccionado argentino, para saber el grado de alcance de la lesión. Los dos arqueros que esperarán hoy su oportunidad serán Gerónimo Rulli y Juan Musso.

Franco Armani, en una imagen de archivo: el arquero ni siquiera estará en el banco de suplentes frente a Venezuela por una molestia física; será sometido a estudios médicos al llegar a Brasil. Juano Tesone/Pool

20.20 Confirmada Venezuela, con el hijo de un argentino como titular

Leonardo González, entrenador venezolano, seleccionó a sus once titulares de cara al partido que empieza en un rato en el estadio Olímpico de Caracas. En la formación se destaca Nahuel Ferraresi, hijo de Néstor, “El Pocho”, ex jugador y entrenador argentino. Nahuel milita en Estoril, del fútbol portugués, y ya representó a Venezuela en categorías juveniles. La Vinotinto, entonces, jugará hoy con Wilker Fariñez; Alexander González, Nahuel Ferraresi, José Manuel Velázquez y Oscar González; Jefferson Savarino, José Martínez, Tomás Rincón y Jefferson Soteldo; Eric Ramírez y Josef Martínez.

🇻🇪 Esta es la alineación de la @SeleVinotinto para enfrentar hoy a @Argentina a las 8:00 p.m. por la fecha 9️⃣ de las #Eliminatorias#VINOTINTOxTLT pic.twitter.com/og4FUFLBW8 — La Vinotinto (@SeleVinotinto) September 2, 2021

20.15 Tres cambios: Molina va al lateral derecho por Montiel

Lionel Scaloni, entrenador del equipo argentino, definió tres cambios en relación con el equipo que ganó la Copa América ante Brasil en el estadio Maracaná. En su primer partido luego de conseguir el título sudamericano no estarán Gonzalo Montiel, Leandro Paredes y Cristian Romero (ambos, suspendidos). En lugar del ex futbolista de River, vendido a Sevilla, jugará Nahuel Molina Lucero (ex Boca, ahora en Udinese). Por Romero estará Germán Pezzella, quien acaba de regresar a Betis, su primer club en Europa. Y por Paredes jugará su compañero Guido Rodríguez. Así, el 4-2-3-1 de Scaloni será: Emiliano Martínez; Nahuel Molina Lucero, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña; Rodrigo De Paul y Guido Rodríguez; Ángel Di María, Lionel Messi y Giovani Lo Celso; Lautaro Martínez.

20.05 Venezuela ya está en el estadio

El equipo local ya está en el recinto donde desde las 21 se jugará el partido con Argentina. La Vinotinto sabe que ya no puede perder más puntos en su tierra si es que quiere tener chances de clasificarse a Qatar 2022. Leonardo González, el entrenador que reemplazó al portugués José Peseiro, adelantó que quiere “tener un equipo que pueda jugar, que pueda generar ocasiones de gol, que tenga tenencia de pelota”. Y adelantó: “El volumen de Argentina es difícil, porque sabemos de antemano la calidad de jugadores que tienen. ¿A quién no le va a gustar dirigir un partido contra el último campeón de América? ”.

¡Llegamos! Estadio Olímpico de la UCV. 📍🏟



A las 8:00 p.m. enfrentamos a @Argentina por la Fecha 9 de las #Eliminatorias. 👍 #SomosVinotinto pic.twitter.com/mEnPHHstKg — La Vinotinto (@SeleVinotinto) September 2, 2021

20.00 La selección frente a Venezuela, en vivo por LA NACION

¡Hola! Soy Alejandro Casar González y te voy a acompañar esta noche con la transmisión de Venezuela-Argentina, en la reanudación de las eliminatorias sudamericanas. El equipo del capitán Leo Messi jugará su primer partido luego de la consagración en la Copa América. Con el triunfo ante Brasil en el Maracaná bien fresco, la selección busca un triunfo en Caracas ante la débil Venezuela. El domingo, otra vez el clásico: Brasil-Argentina, en San Pablo.