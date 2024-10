Ver online TyC Sports y Telefé: Argentina vs. Venezuela, en vivo

Escuchar

Las selecciones de la Argentina y Venezuela se enfrentan este jueves a las 18 (horario argentino) en el estadio Monumental de Maturín, con arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera y televisación de TyC Sports y Telefé, por la fecha 9 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Los detalles de todos los encuentros del certamen clasificatorio están disponibles en canchallena.com, con datos y estadísticas actualizadas en tiempo real.

Canales de TV

Telefé

TyC Sports

Streaming

TyC Sports Play

MiTelefe

Flow - TyC Sports o Telefé

Telecentro Play - TyC Sports o Telefé

DGO - TyC Sports o Telefé

De cara a este compromiso, el DT albiceleste, Lionel Scaloni, debe realizar tres cambios obligados con respecto a la derrota ante Colombia en la última jornada: Emiliano Martínez y Nicolás González no forman parte de la convocatoria (‘Dibu’ por una sanción y ‘Nico’ por lesión), mientras que Cristian ‘Cuti’ Romero debe cumplir una fecha de suspensión por haber llegado a las dos tarjetas amarillas. De no mediar inconvenientes, los reemplazarían Gerónimo Rulli, Giovani Lo Celso y Germán Pezzella. Además, Lionel Messi se recuperó definitivamente de la lesión ligamentaria en el tobillo derecho que lo mantuvo alejado de la selección nacional y se meterá en el once inicial.

Gerónimo Rulli reemplazará en el arco a Emiliano 'Dibu' Martínez en la doble fecha FIFA Claudio Villa - Getty Images Europe

Por el lado del conjunto venezolano, el entrenador argentino Fernando Batista recuperó a una pieza clave que no pudo estar presente en los duelos de la doble fecha FIFA anterior contra Bolivia (derrota 4 a 0) y Uruguay (empate 0 a 0) por lesión: Yángel Herrera, de Girona. “Yángel es un jugador con unas condiciones increíbles y juega en una liga como la de España, en la que sobresalir no es fácil. Podemos contar con él contra la Argentina y ojalá nos pueda aportar todo lo que puede dar”, afirmó ante los medios. En contrapartida, Miguel Navarro y Cristian Cásseres Jr. deben cumplir una fecha de suspensión. Ante esto, el ‘Bocha’ esbozó la posibilidad de que Jon Aramburu, lateral derecho, juegue de 3 en reemplazo del propio Navarro.

Yángel Herrera, una de las principales figuras de Venezuela, será titular ante la Argentina THEARON W. HENDERSON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, la selección argentina corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este jueves. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.50 contra los 7.50 que se repagan por un hipotético triunfo de Venezuela. El empate, por su parte, cotiza cerca de 4.20.

Posibles formaciones

Venezuela : Rafael Romo; Jhon Murillo, Yordan Osorio, Nahuel Ferraresi, Jon Aramburu; Jefferson Savarino, Eduard Bello, Yángel Herrera, Telasco Segovia; Yefferson Soteldo y Salomón Rondón.

: Rafael Romo; Jhon Murillo, Yordan Osorio, Nahuel Ferraresi, Jon Aramburu; Jefferson Savarino, Eduard Bello, Yángel Herrera, Telasco Segovia; Yefferson Soteldo y Salomón Rondón. Argentina: Gerónimo Rulli; Nahuel Molina, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Giovani Lo Celso, Thiago Almada o Leandro Paredes; Lionel Messi y Julián Álvarez.

LA NACION