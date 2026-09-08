VIDEO: el blooper del arquero de Inter por el que Real Madrid convirtió el segundo gol en la Champions League

Con el inicio de la Champions League y los partidos en simultáneo, sucede de todo. Y en uno de los primeros encuentros apareció uno de los errores más insólitos de la primera jornada de la competencia continental. Real Madrid derrotó a Inter, en el Santiago Bernabéu, y todas las miradas se las llevó Josep Martínez, arquero del equipo italiano. El español fue protagonista de un error increíble. A pesar de todo, salva a su equipo de una goleada.

El Merengue se puso 1 a 0, a los 14 minutos, y todo se inició con un error en la salida del equipo italiano. Curtis Jones tocó al medio y Yann Bisseck no pudo controlar. Brahim Díaz lo aprovechó y habilitó a Kylian Mbappé, que puso el 1 a 0. Con su tanto, el francés llegó a los 71 gritos en la Champions League e igualó a Raúl, un emblema de Real Madrid. Además, se ubica quinto en la tabla histórica por detrás de Cristiano Ronaldo (141), Lionel Messi (129), Robert Lewandowski (109) y Karim Benzema (90).

El primer gol de Real Madrid

Sólo pasaron algunos minutos para que se diera el blooper de la jornada. Cuando el cronómetro marcaba 23 minutos, Benjamín Pavard tocó con Josep Martínez, que estaba dentro del área que defendía. Cuando recibió, dudó qué hacer y con la presión de Federico Valverde, intentó salir jugando con una gambeta hacia atrás. Pero el uruguayo fue muy rápido: se la punteó con la zurda y anotó el 2 a 0.

El insólito 2-0 de Real Madrid

Muy frustrado por su error, buscó la pelota al fondo del arco y con mucha fuerza la tiró hacia adelante con su brazo derecho. Con su rostro de enojo, insultaba al aire y quería taparse con la camiseta. De ese modo, el equipo de José Mourinho se adelantó en el marcador en el primer partido de la etapa de liga de la Champions League.

Antes del cierre de la primera parte, Josep Martínez pudo redimirse con una doble tapada impresionante, con la que salvó lo que pudo ser el tercer tanto de Real Madrid: en la primera, le sacó el remate a Mbappé y tras el rebote se estiró para sacarle el remate a Bellingham con la mano zurda. De ese modo, el local se fue al descanso 2 a 0 arriba en el marcador.

Las grandes atajadas de Martínez

¡ERA EL TERCERO DEL MERENGUE! Josep Martínez se lució con una doble atajada y evitó el 3-0 del Madrid.



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En la segunda parte, Martínez se volvió a lucir ante Bellingham. Se jugaba 12 minutos cuando Brahim Díaz armó una gran jugada individual por la derecha. Con un autopase por el costado de un rival se metió al área y envió un centro al segundo palo. El inglés demoró en controlar con el arco libre y cuando le pegó, el arquero español se la tapó de forma increíble.

¡¡NO SE PUEDE EXPLICAR COMO NO FUE GOL DE BELLINGHAM!! JOSEP MARTÍNEZ LA SALVÓ SOBRE LA LÍNEA Y EVITÓ EL 3-0 DEL MADRID ANTE INTER.



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Las atajadas le permitieron a Inter acercarse en el marcador. A los 31, llegó el descuento con la participación de Lautaro Martínez, que e fue titular y capitán en la derrota del equipo italiano. Bisseck jugó en profundidad con el argentino, que llegó hasta el fondo de la cancha, levantó la cabeza y de primera envió un centro atrás. Por el medio apareció el brasileño Carlos Augusto, que la empujó para ponerse 1-2.

ASISTENCIA DEL TORO Y DESCONTÓ EL INTER: Lautaro Martínez metió el buscapié y Carlos Augusto la empujó para marcar el 1-2 ante Real Madrid. ¡Hay partido!



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El equipo italiano, tuvo tiempo para poder remontar el resultado adverso como visitante, producto de dos errores propios. Sin embargo, no le alcanzó para poder empatarlo. Lautaro Martínez jugó los 90 minutos y recibió la amarilla por un tumulto que se dio entre algunos jugadores. El capitán fue amonestado con el español Huijsen.

Gran inicio de Real Madrid en esta Champions League, que derrotó a un rival muy complicado. En la próxima fecha de la etapa de liga visitará a otro equipo italiano: será el 14 de octubre ante Roma, por la segunda fecha. Además, Inter se presentará como local el 13 de octubre ante Brujas, equipo que cayó 3 a 2 ante Aston Villa en su estadio.