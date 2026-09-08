VIDEO: Karetsas, de Borussia Dortmund, se tiró al piso y lo llevaron al hospital durante el partido Champions League

Instantes de mucha tensión se vivieron en el estadio Signal Iduna Park, de Borussia Dortmund. En la victoria del local por 3 a 2 ante Villarreal, por la Champions League, hubo mucha preocupación por la salud de Konstantinos Karetsas. De repente, el joven futbolista belga se tiró al césped y pidió ser atendido. Luego de algunos minutos acostado fue retirado en ambulancia. Desde el club informaron que se encuentra bien, a la espera de más resultados de exámanes.

Se disputaban 24 minutos de la primera parte en uno de los duelos del segundo turno de la primera fecha de la competencia continental. El duelo, que tuvo todas las emociones en la segunda etapa, iba 0 a 0 cuando Karetsas le pasó la pelota a Julian Ryerson, sin haber tenido contacto con ningún rival. De inmediato levantó su brazo derecho y pidió asistencia.

En ese momento, se dejó caer, quedó sentado un rato. Luego se acostó y se tomó la cabeza. El cuerpo médico del equipo local ingresó para atender al mediocampista. Varios de sus compañeros se acercaron para ver cómo estaba. Tras algunos minutos en el suelo fue retirado del campo de juego en una camilla. Durante su salida, el jugador de apenas 18 años fue aplaudido por todos los fanáticos presentes en el Signal Iduna Park. En su lugar ingresó el inglés Ethan Nwaneri.

La descompensación de Karetsas

Dortmund c'est terriblement triste leur début de saison, tu avais le potentiel de créé un duo absolument iconique avec Konstantinos Karetsas et Giannis Konstantelias



Résultat, Konstantelias se fait les ligaments croisés au bout de 2 match



Et maintenant c'est au tour de Karetsas… — JeanBonBeurre #KaneBallonDor (@JeanBonBeurreL) September 8, 2026

La escena generó muchísima inquietud entre la gente, sus compañeros y los suplentes. Las cámaras captaron la preocupación del director general de equipo alemán, Lars Ricken, mientras que el entrenador Niko Kovac siguió con atención la asistencia médica al joven atacante antes de que fuera trasladado a un hospital, donde se someterá a estudios para ver qué es lo que tiene.

Desde las redes sociales oficiales del club llevaron tranquilidad sobre la salud del jugador: “Konstantinos Karetsas tuvo que abandonar el campo en el partido contra el Villarreal debido a problemas circulatorios. A Kosta le va bien dentro de las circunstancias, está en camino al hospital para más pruebas”, escribieron acompañando la narración con una foto suya.

ℹ️ Konstantinos Karetsas musste den Platz im Spiel gegen Villarreal aufgrund von Kreislaufproblemen verlassen. Kosta geht es den Umständen entsprechend gut, er ist zu weiteren Untersuchungen auf dem Weg ins Krankenhaus. pic.twitter.com/MAAul4jphR — Borussia Dortmund (@BVB) September 8, 2026

Karetsas, que cumplirá 19 años el próximo 19 de noviembre, llegó a Borussia Dortmund en agosto de este año procedente de Genk, de Bélgica, a cambio de alrededor 32 millones de euros y con un contrato hasta 2031. El futbolista, que nació en Bélgica y jugó en las selecciones juveniles de ese país, posee nacionalidad griega y se desempeña en la selección mayor del equipo heleno.

El partido continuó y fue victoria de Borussia Dortmund 3 a 2 en un partido que tuvo todas sus emociones en la segunda parte y en la que se marcaron los cinco goles en 40 minutos. Renato Veiga, en contra de su propia valla, anotó el 1 a 0 a los 8. El uruguayo Santiago Mouriño estableció el empate a los 21. Luego, llegaría el show de Serhou Guirassy. Marcó el 2-1 a los 35, el 3-1 a los 40 y en el tercer minuto del descuento anotó el descuento de Villarreal, en contra.