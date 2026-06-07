Video: los goles de Argentina vs. Honduras

La selección argentina derrotó por 2-0 a la de Honduras en el primero de los dos amistosos programados en vísperas del inicio del Mundial 2026. El partido, sin que sume minutos Lionel Messi por estar recuperándose físicamente, se disputó este sábado en el estadio Kyle Field de Texas, en los Estados Unidos, una de las tres sedes del torneo que comenzará el 11 de junio próximo.

Argentina abrió el marcador a los 36 minutos del primer tiempo con un penal convertido por Lautaro Martínez, que resolvió fuerte junto a un palo, pese a que el arquero Edrick Menjivar había adivinado el lugar al que fue la pelota. La sanción había tenido cierto suspenso porque el VAR debió ratificar que el leve pisotón a Nicolás Tagliafico había sido dentro del área. Fue el gol número 37 del delantero en 76 partidos en la selección.

¡ARGENTINA ABRIÓ EL MARCADOR!



A los 37' y de penal, Lautaro puso el 1-0 ante #Honduras. pic.twitter.com/acehFpwhF5 — TyC Sports (@TyCSports) June 7, 2026

Inmediatamente antes del gol, el travesaño le había negado el festejo a Giovani Lo Celso, quien recibió por la derecha, se perfiló para el remate a colocar y su disparo de zurda chocó contra el caño. En el rebote fue que se produjo la falta cometida sobre Tagliafico, que estaba retrocediendo.

¡Lo Celso y un tremendo remate al travesaño antes del gol de penal de Lautaro! pic.twitter.com/89HohGAwV8 — TyC Sports (@TyCSports) June 7, 2026

Antes del cierre de esa etapa, otra definición exquisita que estuvo cerca de transformarse en festejo fue un intento de Lisandro Martínez, que tiró una chilena cruzada que se fue apenas por encima del travesaño. En un córner que había sido despejado por la defensa, Valentín Barco buscó de cabeza al defensor, que estaba esperando el centro como último hombre.

¡ERA UN GOLAZO, LICHA!



Martínez tiró una tremenda pirueta y estuvo cerca de poner el 2-0 de la #SelecciónArgentina ante #Honduras. pic.twitter.com/wxQYuHSw70 — TyC Sports (@TyCSports) June 7, 2026

En la segunda parte, a los 9 minutos, una gran combinación por derecha de la selección argentina derivó en el 2-0, señalado por Giuliano Simeone. El delantero definió cruzado luego de recibir de taco de Lautaro Martínez, tras los pases consecutivos de primera de los que participaron Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul -ingresó tras el entretiempo, cuando Scaloni inició los recambios-, Thiago Almada y Lo Celso. Un golazo, en la mejor jugada de la noche.

¡DOBLETE DE ARGENTINA!



Tras una buena jugada colectiva, Simeone puso a los 54' el 2-0 ante #Honduras. pic.twitter.com/kWnvPfxcs9 — TyC Sports (@TyCSports) June 7, 2026

Durante el segundo tiempo, con el fin de hacer sumar minutos a la mayoría de convocados, se fueron uniendo al juego, además de De Paul y Facundo Medina tras el descanso, Enzo Fernández, Cristian Romero, Juan Manuel López y Alexis Mac Allister.

Y a menos de 10 minutos para el final se unieron cuatro debutantes que no están en la lista definitiva de mundialistas: Santiago Beltrán, Nicolás Capaldo, Tomás Aranda y Joaquín Freitas. El chico de Boca estuvo cerca de marcar el tercer tanto con un remate desde afuera del área al segundo palo que el arquero Luis Ortiz -ingresado desde el banco- desvió al tiro de esquina.

¡GRAN REMATE DE ARANDA!



La joya de Boca disparó desde afuera del área y se encontró con la respuesta de Menjivar. pic.twitter.com/G5DEGo81CR — TyC Sports (@TyCSports) June 7, 2026

Después del amistoso ante Honduras, Argentina disputará un segundo y último ensayo el martes próximo en Alabama frente a Islandia, completando los dos encuentros de prueba antes del debut en la Copa del Mundo, previsto para el martes 16 de junio ante Argelia, por el grupo J.