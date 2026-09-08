Videos: del contraataque letal a la definición de Hulk, los goles de Fluminense ante Platense por la Copa Libertadores

Fluminense y Platense se enfrentan en el mítico Maracaná por los cuartos de final de la Copa Libertadores. En un escenario cargado de historia, el conjunto brasileño consiguió sacar ventaja con dos golpes: primero aprovechó una mala transición defensiva del Calamar que dirige Martín Palermo para abrir el marcador con Nonato y luego apareció la jerarquía de dos de sus figuras, Ganso y Hulk, para establecer el 2-0 parcial.

El primer gol nació, paradójicamente, de una pelota detenida a favor de Platense. El equipo argentino tuvo un córner, fue a buscar el área rival y quedó mal parado ante la rápida respuesta de Fluminense. El conjunto carioca encontró espacios para lanzar el contraataque y Nonato terminó la acción con una definición que pasó entre las piernas del arquero de Platense.

Fue un golpe especialmente duro por la manera en la que se produjo: de una posibilidad ofensiva para el equipo argentino a un festejo de Fluminense en cuestión de segundos.

El gol de Nonato para el 1-0 de Fluminense

El segundo gol tuvo otros protagonistas y otra construcción. Ganso encontró el espacio y lanzó un pase en profundidad para Hulk, que recibió por el sector derecho del área. El delantero acomodó la definición y sacó un remate de zurda, bajo y cruzado, que terminó junto al palo izquierdo para ampliar la ventaja.

La conexión entre dos de los futbolistas de mayor experiencia del conjunto brasileño terminó estableciendo el 2-0 en el Maracaná.

El gol de Hulk para el 2-0 de Fluminense

Más allá del resultado en el Maracaná, la serie todavía tendrá un segundo capítulo. Platense deberá afrontar el partido de revancha con el desafío de revertir la diferencia y mantener vivo el sueño en la Copa Libertadores. Para el Calamar, que atraviesa una campaña que ya ocupa un lugar especial en la historia del club, cada paso en esta instancia representa una oportunidad de seguir ampliando una página inédita a nivel continental.

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