Un escándalo se vivió en el clásico de Países Bajos. En el duelo correspondiente a la fecha seis de la Eredivisie, Feyenoord derrotaba como visitante por 3 a 0 a Ajax, pero luego de algunas situaciones que fueron dándose a lo largo del partido, el árbitro decidió suspenderlo. Además, los fanáticos del equipo local se metieron al hall principal del estadio donde generaron caos y miedo por todos los pasillos. Por esto, frente a la furia de los hinchas y los destrozos, intervino la policía.

Feyenoord se lució en el Johan Cruyff Arena. Sólo le alcanzaron 28 minutos para sentenciar el clásico. A los 9 y a los 18, el argentino nacionalizado mexicano Santiago Giménez le daba dos goles de ventaja a los de Rotterdam y en ese momento, muchísimos fanáticos de Ajax, muy enojados, comenzaban a abandonar las tribunas.

A los 37, el brasileño Igor Paixão decretó el 3 a 0 y a los pocos minutos los hinchas comenzaron a arrojar bengalas al campo. El juego se detuvo algunos minutos, sin embargo la primera etapa pudo llegar a su fin. Ya en el comienzo del segundo tiempo, sólo pasaron 10 minutos y la imagen volvió a repetirse. Desde la tribuna volvieron a arrojar bengalas hacia la cancha y allí fue cuando el árbitro principal, Serdar Gözübüyük, decidió suspender el partido.

Pero los momentos de hostilidad continuaron afuera de la cancha, aunque adentro del Johan Cruyff Arena. Los hinchas más duros de Ajax se dirigieron hasta las puertas de entradas del hall principal del estadio y comenzaron a patear las puertas, que terminaron destruyendo con la idea de ingresar al sector. Así lo contaron muchos periodistas que estaban ubicados cercanos en esa zona.

Luego arribó al lugar la policía y, con caballos y gases lacrimógenos, se pudo calmar un poco la situación, aunque los fanáticos respondieron arrojándoles piedras a las fuerzas policiales. Además, ESPN de Amsterdam contó que los jugadores y entrenadores de ambos equipos permanecieron por varios minutos dentro de los vestuarios: “Hay bastantes aficionados enojados que intentan entrar por la entrada principal. Mientras buscan ingresar, nadie sale del vestuario”, expresaron.

Además, cuando el grueso del público dejaba la cancha, hubo cánticos contra la dirigencia de Ajax por lo que significó la dura caída en el clásico de Países Bajos. Vale destacar que en la previa del encuentro, los ultras locales ya había recibido al equipo con la presencia de muchísimas bengalas en una de las cabeceras del estadio.

Todavía no se tomó ninguna determinación sobre la continuidad o no del partido, una decisión que se tomará en las próximas horas. Mientras tanto, Feyenoord derrotaba por 3 a 0 a Ajax. En el caso de que se quede con el triunfo, los de Rotterdam llegarán a los 14 puntos y se ubicarán en el tercer lugar. Por su parte, Ajax, no atraviesa un buen presente: con sólo cinco unidades está en el puesto 14 y a dos del puesto de promoción con la segunda división.

