Wayne Rooney confesó sus problemas con la depresión y el alcohol

La presión por la que atraviesan los deportistas, sobre todo cuando comienzan sus carreras desde tan jóvenes, suelen ser complicadas y pueden convertirse en un drama. Uno que lo vivió en carne propia y formando parte de la élite del fútbol mundial fue Wayne Rooney. El delantero inglés, que debutó con tan sólo 16 años en Everton, contó las situaciones difíciles con las que tuvo que lidiar. El alcohol fue un indeseado protagonista durante su paso por Manchester United y la ayuda psicológica resultó vital para paliar aquella mala etapa que sobre llevó como pudo.

En una entrevista con el medio británico The Sunday Times, el ex atacante inglés se sinceró con algunas historias personales y abrió su intimidad. Una de ellas tiene que ver con la presión por la que tuvo que luchar: “Estaba constantemente enfadado y agresivo. Tenía mucho dolor en mi interior. Me llevó mucho tiempo descubrir cómo manejar eso. Fueron momentos muy difíciles”.

Además, se refirió a los problemas con el alcohol, aquello momentos en los que el actual entrenador de Derby County encontraba una vía de escape en el contenido de una botella: “Había momentos en los que tenías un par de días libres y me encerraba dos días y solo bebía, para tratar de quitar todo eso de mi mente. La gente sabía que a veces me gustaba tomar una copa o salir, pero era mucho más que eso lo que pasaba en mi cabeza. Ahora, la gente estaría más capacitada para hablar sobre ese tipo de cosas. En ese entonces, en mi cabeza y en la de otros jugadores, no había forma de que pudiera entrar al vestuario del United y comenzar a decir ‘así es como me siento’. Simplemente no se hacía...”.

Rooney atravesó momentos turbulentos durante su carrera FRANCOIS-XAVIER MARIT - AFP

En línea con eso, quien supo representar a la selección inglesa de fútbol en 120 partidos y en tres Copas del Mundo, reconoció que dichas actitudes frentes a sus problemas tuvieron consecuencias directas no sólo en su vida deportiva, sino que también tuvieron reflejo en su vida privada: “No puedes hacer eso como deportista. En ese momento pensaba que estaba bien, pero eso tuvo un impacto en mí al final de mi etapa en el United”.

Otra anécdota que contó fue sobre lo que llegó a hacer en un partido que era definitorio ante Chelsea: “Le cambié los tapones a los botines antes del partido. Puse tapones más largos porque quería lesionar a alguien. Si Chelsea sacaba un punto, ganaba la Premier League. En ese momento, no pude soportarlo. Los tapones eran legales, tenían un tamaño legal, pero eran más grandes de los que normalmente usaba”, recordó.

Una entrada fuerte de Rooney ante Victor Valdes (L), en un partido frente a Barcelona por la Champions League FRANCK FIFE - AFP

Para Rooney, por ese momento una de las estrellas más rutilantes del fútbol mundial, era imposible conversar con sus compañeros de equipo sobre esta depresión que estaba atravesando. Por eso destacó cómo, afortunadamente, los tiempos también van cambiando en el fútbol y cómo las cuestiones de salud mental son cada vez más visibilizadas.

El ex delantero habló también de cómo cambió todo cuando comenzó a ir a terapia y a verbalizar sus problemas con su entorno: “Antes diría, ‘a la mierda’ y saldría. Pero aprendí que necesitaba sentarme y hablar con alguien. Eso calmó las cosas. Hablé con Coleen, con sus padres y los míos. Lo hacía cuando notaba que estaba llegando a un mal momento”.

Wayne Rooney tiene sobre sus espaldas una estupenda carrera como jugador de fútbol. En toda su carrera anotó 313 goles en 763 partidos disputados en los cuatro equipos en los que jugó. Defendió las camisetas de Everton, club en el que debutó como profesional en 2002 y en el que también volvió a jugar en la temporada 1017/18. También defendió la casaca de Manchester United, equipo en el que se convirtió en ídolo y con quien obtuvo 17 títulos, entre ellos la Champions league de 2007/08. Fue a jugar e la MLS en DC United y se retiró en 2021 con la camiseta de Derby County, equipo en el que actualmente se desempeña como entrenador. En la selección de Inglaterra disputó tres Mundiales y anotó 53 goles en 120 presencias.