“Cuando tenía 20 años el alcohol me sirvió de liberación, de vía de escape” . La frase, contundente y dramática, le pertenece a uno de los mejores futbolistas ingleses de la historia: Wayne Rooney. Simbólico atacante de Manchester United entre 2004 y 2017, disfrutó de las mieles del éxito y la fama, pero también padeció las severas presiones de la popularidad y el profesionalismo.

“Volvía a casa, me pasaba varios días encerrado, sin salir. Bebía hasta casi desmayarme” , declaró Rooney, exniño prodigio del fútbol británico, recientemente nombrado entrenador de Birmingham, club de la segunda división inglesa. Rooney, que ahora tiene 38 años, entró en el mundo del fútbol profesional a los 16, cuando debutó en Everton, y, a los 17, ya fue convocado para un partido internacional con la selección de Inglaterra.

Wayne Rooney, actual técnico de Birmingham City Jacob King - PA

Delantero creativo, enérgico, oportuno y con gran olfato de goleador, a los 18 años firmó por uno de los grandes del fútbol inglés, Manchester United, en el que se convirtió en el máximo goleador de la historia del club, anotando 253 tantos, todo un récord en los Red Devils, en 559 partidos. Luego regresó a Everton y después cruzó el Atlántico en 2018 para unirse al DC United de la MLS estadounidense, su última experiencia antes de finalizar su periplo en Derby County, un club histórico del fútbol ingles con dos ligas y una Copa en su palmarés.

”No quería rodearme de gente, porque a veces te sientes incómodo. A veces tenía la impresión de defraudar a la gente y no sabía cómo afrontar la situación”, añadió Rooney en el podcast lanzado por Rob Burrow, un exjugador de rugby que padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Rooney, en sus tiempos dorados en Manchester United: aquí con Patrice Evra y Carlos Tevez Instagram @patrice.evra

”Cuando no aceptas ayuda y los consejos de los otros, te puedes encontrar hundido y es lo que me ocurrió durante unos años. Hoy, felizmente, ya no tengo miedo de explicar mis problemas a los otros”, añadió el exdelantero nacido en Croxteth, un suburbio de Liverpool. Rooney, autor de 313 goles durante toda su trayectoria, declaró que trató de solucionar sus problemas psicológicos y con el alcohol por sí mismo: “No sabia de qué otra manera lidiar con eso, elegí el alcohol para superarlos (problemas mentales). Había gente con quien podía hablar, pero decidí no hacerlo y traté de solucionarlo yo mismo”.

En enero de 2021, Rooney, hasta entonces entrenador-jugador de Derby County, decidió retirarse y dedicarse únicamente a dirigir al equipo de la segunda división inglesa.

Unos meses más tarde fue protagonista de un escándalo mediático en Inglaterra. ¿Qué ocurrió? Fue visto con tres mujeres en un boliche, y posteriormente, fue fotografiado por ellas en la habitación de un hotel. La situación desató un fuerte debate en Inglaterra. El exfutbolista tuvo que salir a pedir disculpas por el “error” y el disgusto que se llevó su familia y el club que dirigía, el Derby County.

Rooney no es el único famoso exdelantero inglés en padecer serios problemas de alcoholismo. Otro ídolo de Manchester United como él, George Best, fue tan célebre por los goles que convirtió en su carrera como por su vida fuera de los campos de juego, en los que abundaron la bebida, el tabaco y las fiestas (de ahí su célebre frase “Me gasté la mayor parte de mi fortuna en mujeres, alcohol y coches deportivos. El resto lo desperdicié”). También Paul Gascoigne, ex estrella del seleccionado inglés en la década del ‘90, batalló durante años contra su adicción al alcohol.

En otros pasajes de la charla, Rooney fue consultado por los mejores y los peores compañeros con los que le tocó jugar. “Mi mejor compañero de equipo sería Darren Fletcher. Mi peor compañero de equipo... ¡hay muchos más de los que te imaginas! En el campo, el más duro fue Nani. Era frustrante jugar con él”, develó.

