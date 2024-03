Xabi Alonso, el entrenador español buscado por Bayern y Liverpool, se quedará en Leverkusen: “Mi trabajo no ha terminado”

Escuchar

Xabi Alonso, pretendido en el pasado por Real Madrid, y en carpeta de Bayern Munich y Liverpool para la próxima temporada, anunció que se queda en Bayer Leverkusen, líder de la Bundesliga. “Este es el lugar correcto para mí, para desarrollarme como entrenador” , dijo el ex mediocampista de la selección española. Está a ocho partidos de hacer historia con un club que hace 31 años no consigue un título. Además, compite en la Copa local y en la Europa League. “Me dieron tantas razones para seguir creyendo en el equipo, su deseo y su hambre tener una gran temporada, que siento que mi trabajo aquí no ha terminado”, contó Alonso en conferencia de prensa, tras llegar a un acuerdo con la dirigencia y luego de anunciarle al plantel su permanencia.

“Quiero ayudar al equipo y quiero ayudar a desarrollar a los jugadores jóvenes”, continuó Alonso. No le falta razón, ya que cuenta en el plantel con verdaderos diamantes, que en los próximos años pueden ser vendidos en transferencias millonarias: el defensor marfileño Odilon Kossounou (23 años), el también defensor burkinés Edmond Tapsoba (25 años), el ecuatoriano Piero Hincapié (22 años, ex Talleres de Córdoba), el mediocampista argentino Exequiel Palacios (25 años) y el delantero nigeriano Victor Boniface (23 años). A ellos se suma la joven estrella Florian Wirtz (20 años) y consagrados como el lateral español Alejandro Grimaldo (28 años) y el delantero también español Borja Iglesias (31 años). La mezcla de experiencia y juventud da resultados: Leverkusen lleva diez puntos de ventaja en la cima de la Bundesliga y marcha invicto en las tres competencias en las que actúa (Bundesliga, Europa League y Copa de Alemania). Alonso, que a comienzos de la temporada renovó hasta 2026, agarró al equipo de las aspirinas en octubre de 2022, cuando estaba penúltimo y coqueteaba con el descenso.

La metamorfosis del Leverkusen llevó a clubes como Real Madrid (en 2023) y a Liverpool y Bayern Munich, en esta temporada, a tener a Xabi Alonso en la mira para cuando sus entrenadores actuales abandonen el puesto. Tanto Jürgen Klopp, DT de los Reds, como Thomas Tuchel, al frente del conjunto bávaro, dejarán sus cargos al final de la campaña. Alonso sonaba en Inglaterra y en Baviera, pero permanecerá en Leverkusen. Casualmente, Alonso jugó en los dos clubes que lo pretendían: de 2004 a 2009 en la ciudad de los Beatles, y de 2004 a 2017 en Münich .

“Ha sido una temporada con muchas especulaciones con respecto a mi futuro. Hasta ahora hemos tenido muchos partidos, hemos estado muy ocupados y muy concentrados. Quería utilizar el tiempo del parate internacional para reflexionar un poco mejor y tomar una decisión”, dijo Alonso en la conferencia de prensa en la que anunció su permanencia. Relató además que en estos últimos días se reunió con los directivos más importantes del club. “La semana pasada tuve una buena reunión con Simon -Rolfes, director deportivo-, Fernando -Carro, CEO- y Wenning -presidente-, en la que les informé de mi decisión de continuar como entrenador del Bayer Leverkusen”, contó Alonso. Y agregó: “Este es el lugar en el que quiero estar. He informado a los jugadores de mi decisión, estoy muy agradecido y creo que es la mejor forma de continuar el camino juntos. Mi trabajo en el Bayer no ha terminado. Todavía soy un entrenador joven y creo que esta es la mejor decisión para mi futuro ”, concluyó.

El técnico del Bayer Leverkusen Xabi Alonso celebra tras el encuentro de la Bundesliga ante Freiburg Tom Weller - DPA

“Hay que analizar todas las posibilidades e intento tomar las buenas decisiones, hacerlo de una forma natural. Podemos hacer una gran temporada y estamos luchando para ello”, recordó. El anuncio de este viernes permitirá al club de la periferia de Colonia abordar con serenidad los dos últimos meses de la temporada más importante de su historia, con un título de la Bundesliga que tiene muy cerca. Fundado en 1904 por la empresa química Bayer, el club solo ha conseguido dos títulos en 120 años de historia: la Copa de la UEFA -antecesora de la Liga Europa- en 1988 y la Copa de Alemania en 1993. Esta temporada pretende sumar tres trofeos a su pobre vitrina, tras un recorrido en el que abundan los subcampeonatos (en la Bundesliga en 1997, 1999, 2000, 2002 y 2011, en la Copa; 2002, 2009 y 2020, e incluso en la Liga de Campeones, en 2002), lo que le ha valido los sobrenombres de Neverkusen o Vizekusen (segundón).

Con información de las agencias AP, AFP Y DPA.

LA NACION