Bayer Leverkusen está a un partido de dejar de ser “Neverkusen”, con el argentino Exequiel Palacios como estandarte

Con el argentino Exequiel Palacios como uno de sus jugadores destacados, Bayer Leverkusen está a un partido de hacer historia. Si derrota el domingo en su estadio a Werder Bremen, se consagrará campeón invicto de la Bundesliga y levantará el título por primera vez. Ya no será más Neverkusen , y lo hará con todo: invicto. El hacedor de semejante milagro futbolístico es español, se llama Xabi Alonso y es el entrenador de moda en Europa. Se lo disputaron dos gigantes como Bayern Münich y Liverpool para la próxima temporada, pero él ya anunció que se quedará en el equipo Trabajador. Igual que Palacios, Robert Andrich y Florian Wirtz. El equipo va por todo: está en la final de la Copa de Alemania y venció por 2-0 a West Ham por la ida de los cuartos de final de la Europa League.

“Somos muy estables de cabeza”, dijo Alonso a menos de 48 horas del partido con Bremen. No habrá excesos de confianza. “La expectación es grande. No podría ser más grande. Si ganamos, seremos campeones”, resumió el entrenador vasco. El encuentro está llamado a ser una gran fiesta del título para el Leverkusen, dispuesto a despojarse por fin de su imagen de segundón (fue escolta en la Bundesliga en cinco ocasiones) y tomar el relevo del eterno campeón, el Bayern Münich .

“Sabemos que el domingo podemos hacer historia: para el club, para los aficionados y también para nosotros mismos”, declaró el suizo Granit Xhaka, exjugador de Arsenal y capitán del equipo. El mediocampista añadió: “No debemos estar excesivamente motivados” . Todos los futbolistas del vestuario de Leverkusen son conscientes de la importancia de la primera liga de la historia.

Los niños nacidos después de 2012 nunca han vivido un campeón alemán que no sea el Bayern. El Papa de entonces aún era Benedicto XVI. Michael Schumacher manejaba en su última temporada de Fórmula 1. Lionel Messi jugaba en Barcelona, Cristiano Ronaldo en Real Madrid y Kylian Mbappé en el equipo juvenil de INF Clairefontaine.

El español Xabi Alonso, entrenador de Bayer Leverkusen Martin Meissner - AP

Con 16 puntos de ventaja tras la vigésima octava jornada, está claro que el Leverkusen acabará con la racha del Bayern en el campeonato. La única pregunta es, entonces, ¿cuándo se decidirá el título? Jonas Hofmann, autor del primer gol ante West Ham por la Europa League, tiene un deseo claro al respecto. “Espero que podamos decidirlo nosotros mismos” , dijo el atacante. “Sobre todo cuando podés convertirte en campeón de Alemania por primera vez, no querés hacerlo en casa en el sofá con un vaso de agua el día antes de jugar”.

Entonces, el futbolista de 31 años, se convertirá el sábado en un hincha más de la competición, cruzando los dedos durante los partidos Bayern-Colonia y Stuttgart-Eintracht Frankfurt. Si Bayern y Stuttgart pierden, el Leverkusen sería campeón antes de su propio partido, el domingo. “Ni siquiera podés dejar salir las emociones si no estás con el grupo con el que lo has conseguido” , declaró Hofmann.

El atacante fue protagonista principal en la victoria por 2-0 del Leverkusen en el partido de ida de cuartos de final de la Europa League contra el West Ham United, con un gol y una asistencia. El Leverkusen sigue invicto tras su 42 partido oficial de la temporada. El sueño de ganar el triplete de Liga, Copa de Europa y Copa Alemana sigue vivo.

Tras el partido, la euforia de los aficionados hizo presagiar a Hofmann y a sus compañeros lo que pronto les aguardará. “A todos se nos puso la carne de gallina porque nos dimos cuenta de lo que podía pasar el domingo” , confesó Hofmann. Todo Leverkusen se prepara para la celebración del título. El estadio estará completamente lleno. Quienes no tienen aún su entrada acuden a la reventa para conseguir su ticket. Se espera a muchos hinchas en los alrededores del estadio BayArena, incluso sin entrada.

Los jugadores de Leverkusen regalan un triunfo en la Bundesliga a su hinchada en el BayArena Martin Meissner - AP

Las calles se cerrarán cuatro horas antes del partido, antes de lo habitual. La ciudad ha publicado una lista de pubs que retransmitirán el partido contra el Bremen en directo. El rendimiento del Leverkusen no da motivos para temer que el título no llegue este fin de semana: Alonso sabe que tiene un plantel consustanciado. En la semana habló de sus “comodines”, esos futbolistas de recambio que ingresan para hacer descansar a los titulares y cumplen a la perfección con sus funciones. El funcionamiento del equipo no se resiente. La identidad, tampoco.

“No es suerte”, afirmó Alonso sobre los frecuentes goles de su equipo en el tramo final de los partidos (ante West Ham su equipo anotó en los minutos 83 y 91). “Hay razones para ello y estamos trabajando en esas razones” , agregó. La contribución del vasco, de 42 años, a la obra maestra que se avecina no puede sobrestimarse. En su primer gran cargo de entrenador, el excampeón mundial y europeo ha moldeado un colectivo casi invencible a partir de destacados rendimientos individualidades. Palacios, que acaba de volver al equipo tras una lesión muscular, es uno de los nombres propios del potencial campeón alemán.

Los jugadores de Bayer Leverkusen celebran un gol de Jeremie Frimpong durante un partido por la Bundesliga con Bayern Münich Martin Meissner - AP

“No hay egoístas, luchamos por el equipo”, afirma Xhaka. “Trabajamos duro, luchamos, jugamos, corremos, discutimos cosas dentro y fuera de la cancha. Eso es lo que hace a un equipo de primera”. El jugador, de 31 años, añadió: “Se ganan partidos con unos pocos jugadores, pero los títulos se ganan como equipo” . El domingo debería ser el día.

(Con información de la agencia DPA).

