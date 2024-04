Xavi seguirá siendo el entrenador de Barcelona y cumplirá con el contrato: las razones de un cambio radical de idea

Escuchar

Tres meses después de anunciar públicamente que dejaría su puesto en junio, Xavi Hernández acordó que seguirá como entrenador de Barcelona y cumplirá su contrato, que finalizará en junio de 2025. La noticia, con un giro radical y sin confirmación oficial, fue dada a conocer este miércoles por la tarde por medios españoles luego de una reunión del DT con el portugués Deco, el director deportivo del club, en las instalaciones de la entidad. Desde allí fueron hacia la casa del presidente, Joan Laporta.

“Contra todo pronóstico, el técnico pasó de estar más fuera que dentro del banco azulgrana a tomar la decisión de cumplir su contrato hasta el 30 de junio de 2025. Cuando la balanza empezaba a decantarse en la cúpula directiva hacia un relevo en el cargo de entrenador, una reunión en casa del presidente Laporta lo cambió todo”, advierte Sport, uno de los medios que se hacen eco de la situación.

"Si no ganamos títulos diré «hasta aquí hemos llegado»", se había condicionado el propio Xavi, que asumió como entrenador blaugrana en noviembre de 2021; ahora depuso su anuncio de enero de este año. FCB - FCB

“Hay fumata blanca sobre el futuro del preparador. Xavi cumplirá el año de contrato que le resta. Ya trascendió que el preparador dio el ok a las peticiones que el Barça le puso sobre la mesa. Desde un principio, estaba previsto que la cumbre definitiva para conocer el futuro del entrenador fuese con Laporta, y así fue. En la reunión, Hernández debía explicar al abogado del club los motivos por los que habría dado marcha atrás en su decisión de no continuar. El presidente, por su parte, también puso sus condiciones sobre la mesa. No hay mucho Fair Play para fichajes, tendrá que aceptar algunos cambios y deberá clasificar al equipo para la Supercopa”, agrega Marca, muy metidos en los detalles del caso.

A principios de año, cuando Xavi anunció que abandonaría antes de tiempo el cargo, el club entró en una suerte de calma, en medio de malos resultados. Pero la mejora de los dos últimos meses avivó la posibilidad de que el egarense continuara. Incluso, por momentos pareció que una clasificación para las semifinales de la Champions League sería decisiva para que Laporta pidiera a Xavi que siguiera, y el DT, ilusionado con el rendimiento de sus dirigidos, aceptara. Pero la última semana, los golpes deportivos –eliminación a manos de PSG en Europa y caída frente a Real Madrid por la liga de España– parecían alejar ese escenario.

La derrota de Barcelona frente a Real Madrid el fin de semana no parecía alentar un cambio en la decisión de Xavi de irse, pero este miércoles llegó la sorpresa. JAVIER SORIANO - AFP

Sin embargo, esta vez no fueron los resultados lo que decidió. El presidente esperó a Xavi y Deco junto a otros integrantes de la cúpula de Barcelona y un grupo de abogados, y se acordó respetar el vínculo que une a ambas partes. La principal cuestión que estancaba las conversaciones era la planificación deportiva, ya que Xavi quería ciertas garantías para reforzar el plantel para la próxima campaña y Deco sostuvo que no podía prometerle nada debido a la delicada situación económica que atraviesa la entidad. El entrenador considera que, para impulsar su proyecto, es necesario sumar jugadores de primer nivel que potencien el grupo actual.

Xavi había anunciado a fines de enero, tras una dolorosa derrota contra Villarreal en el Olímpico de Montjuic, que su etapa como entrenador blaugrana cesaría en junio, un año antes que lo previsto. Cuando a principios de esta semana parecía que estaba evaluando dar marcha atrás, la última palabra no era suya, más allá de tratarse de un hombre del club que tiene espalda por la idolatría de los aficionados. A la entidad no le disgustaba la continuidad del catalán, aunque con reparos.

Desde la dirigencia de Barcelona convencieron a Xavi, que exigía refuerzos de primer nivel, de que puede tener mejores herramientas para la próxima temporada pese a la limitación económica del club; el DT lo pensó y se quedará. JAVIER SORIANO - AFP

Barcelona, que no encontró en el mercado a ningún candidato que generara consenso para reemplazarlo, terminó planteando un escenario que convenció al director técnico. Desde luego, el contexto financiero no será bueno, pero Barça prevé ejecutar algunas operaciones dentro de sus limitaciones que permitan una mejor perspectiva para lo que viene.

