Un alcalde de Panamá ofrece viajes gratis a los turistas agredidos con agua en Barcelona

El alcalde de la ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi, les ofreció una semana gratis en el país a los turistas que fueron agredidos con pistolas de agua durante una protesta “antiturismo” en Barcelona, España. Consideró que los visitantes fueron “maltratados” y les abrió las puertas de la ciudad para que recorran sin ningún costo, ya que el paquete incluiría pasajes aéreos, paseos y restaurantes. “ Acá los recibimos con brazos abiertos y el agua se la servimos en vaso con hielo” , apuntó.

A principios de julio, bajo el lema “Pongamos límites al turismo”, miles de manifestantes catalanes se reunieron en los puntos turísticos más importantes de Barcelona para manifestar su descontento con las políticas aplicadas por el gobierno local que cada año recibe millones de visitantes. Algunos grupos de manifestantes protagonizaron agresiones contra de turistas que se encontraban en sitios icónicos de la ciudad, como el paseo de La Rambla o el barrio la Barceloneta. Testigos capturaron momentos en que visitantes que disfrutaban en mesas sobre la vereda tuvieron que retirarse al interior de los comercios porque les comenzaron a disparar con pistolas de agua.

Tras estos episodios, Mizrachi reaccionó a las agresiones. “Cuando vi la noticia de España, yo dije: ‘Esto no puede ser; nos toca aprovechar de lo que ellos no quieren para decirles nosotros sí los queremos’”, dijo el funcionario en una entrevista con CNN y agregó: “Parece que la basura de unos, es el tesoro de otros, ¿no?”. “Nosotros queremos resaltar el turismo de Panamá y estamos encantados de tener los problemas que tienen en España. Que tengamos una abundancia y se nos desborde la ciudad de turistas. Eso sería positivo”, subrayó.

El alcalde panameño compartió un video en sus redes sociales en el que se ve a los turistas siendo rociados con agua, y escribió: “Estimados turistas, Panamá está abierto para su entretenimiento y relajación. Acá los recibimos con brazos abiertos y el agua se la servimos en vaso con hielo” .

Estimados turistas,



Panama esta abierto para su entretenimiento y relajación. Acá los recibimos con brazos abiertos y el agua se la servimos en vaso con hielo🇵🇦 https://t.co/G0d5sXSZHC — Mayer Mizrachi (@Mayer) July 10, 2024

Aclaró que su intención principal, no obstante, es darle la bienvenida a cuatro turistas en particular. “Esas cuatro personas son las que vimos en el video que se hizo viral; fueron las personas más maltratadas de las que pudimos ver. Pero cualquiera de las personas que se vio involucrada en esa situación, que no haya salido en el video, también [está invitado]”, agregó. Aquellos afectados e interesados fueron instados a contactarse con él a través de sus redes personales, las de la Alcaldía de Panamá o las de la Autoridad de Turismo de Panamá.

Al ser consultado sobre cómo se comprobará que los turistas que ingresen gratis sean los afectados por el agua en Barcelona, Mizrachi sostuvo que eso quedará en conciencia de cada uno, pero que su intención es que haya un aumento del turismo en Panamá.

Playas de Panamá The Buenaventura Autograph Collection

Cómo lo financiará

Con respecto a los servicios incluidos en la oferta para los turistas, el alcalde marcó: “Yo como alcalde personalmente iría a recogerlos al aeropuerto y darle la primera bienvenida, incluso recibirlos en la Casa de la Municipalidad, en el Casco Viejo, en el centro histórico”. Dijo que desea que visiten el Canal de Panamá, el Casco Antiguo, playas, fincas y montañas, aunque sin el uso de fondos públicos, ya que Mizrachi al asumir heredó deudas que superan los US$160 millones.

“Lo más bonito de todo esto es que no se está usando un dólar de los dineros públicos: como alcalde he hecho el trabajo de ponerme en contacto con las diferentes empresas que participan del turismo, desde aerolíneas, hasta hoteles, hasta alquileres de autos, que nos quieren prestar los choferes con autos. Todos quieren dar su granito de arena para darle un chance a estos turistas para que conozcan nuestro país ”, detalló.

El alcalde de Panamá, @Mayer Mizrachi, explicó en qué consiste la estrategia de ofrecer vacaciones pagas a turistas y aclaró que no tendría costos para el Estado, ya que se realizaría con el apoyo de la empresa privada. #TReporta pic.twitter.com/3rFj7jpGI6 — Telemetro Reporta (@TReporta) July 12, 2024

En ese sentido, marcó que esta semana la alcandía lanzará una campaña que busca que la ciudad tenga su marca de identidad como la tienen Miami o Nueva York, Estados Unidos, con sus logos y colores.

