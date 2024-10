Mundial de Futsal: así fue el gol de Kevin Arrieta que le dio a la selección argentina el pase a la final y el festejo íntimo en el vestuario

Escuchar

El partido era parejísimo. El 2 a 2 era difícil de romperse y la Argentina y Francia apostaban a sus mejores hombres para inclinar la balanza y meterse en la final del Mundial de Futsal: Brasil esperaba al ganador para la definición del domingo.

Hasta que llegó la gran chance: a Lucas Bolo le cometieron una infracción sancionable con un tiro libre penal y Kevin Arrieta no lo desaprovechó. Con un fuerte y preciso zurdazo bien pegado al cuerpo del arquero francés, que nada pudo hacer, anotó el gol del triunfo para Argentina.

El festejo fue acorde a la tensión reinante hasta ese momento. Y en los dos minutos y 30 segundos posteriores se hicieron electrizantes, entre un equipo que buscaba con desesperación la igualdad y otro que intentó ampliar la ventaja cuando los galos optaron por jugar sin arquero.

Sin embargo, pese a las ocasiones de ambos lados el resultado no se alteró y la Argentina celebró ruidosamente su clasificación a su tercera final seguida (fue campeón en 2016 y cayó en la final con Portugal en 2021). Arrieta, que marcó dos de los tres goles, se mostró muy emocionado tras el final del encuentro y la clasificación a la final de la Copa del Mundo de futsal: “Se me viene a la cabeza mi familia, que es un sostén enorme. Tengo una sensación hermosa, haber logrado el gol del triunfo nunca me lo imaginé”.

Poco después, el plantel compartió imágenes del festejo íntimo en vestuarios, tras la clasificación a la final. El domingo, desde las 12, se medirá con Brasil, que en la otra semifinal superó a Ucrania por el mismo resultado.

Un encuentro electrizante

En un partido sin respiro hasta el final y que no dio tregua, Argentina volvió a sacar chapa de candidato en un Mundial de futsal. La selección dirigida por Matías Lucuix consiguió el pase a la final del certamen que se disputa en Uzbekistán, tras un sacrificado triunfo por 3 a 2 ante Francia.

Kevin Arrieta abrió la cuenta para Argentina mediante un penal y luego del empate transitorio de Nicolas Menendes para Francia, Ángel Claudino selló el 2 a 1 con el que se fueron al descanso. Sin embargo, en la segunda parte, los europeos igualaron nuevamente a través de Mamadou Touré.

El encuentro se hizo muy físico y disputado, con las infracciones al límite. Tras una falta francesa, a 6 minutos del final, otra vez Arrieta acertó a la red luego de un tiro libre sin más oposición que la del arquero.

Arrieta celebra su primer gol a Francia @argentina

Desde entonces y hasta el final, Argentina soportó el asedio francés, e incluso tuvo una situación para liquidarlo con el arco de Francia desguarnecido, pero el remate de Lucas Bolo dio en un palo. Poco antes del final, Nicolás Sarmiento, el arquero argentino, se vistió de héroe y evitó el empate con una gran tapada. No hubo tiempo para más. Y los futbolistas argentinos, junto con todo el cuerpo técnico, celebraron en ronda la llegada a otra final.

Argentina fue campeón en 2016 en el certamen realizado en Colombia, tras batir en la final a Rusia por 5 a 4, en tanto que en el Mundial siguiente, en Lituania 2021, la selección cayó en el partido decisivo frente a Portugal por 2 a 1. Desde que se comenzaron a disputar mundiales, en 1989, Brasil se convirtió en el máximo ganador, con cinco trofeos: 1989, 1992, 1996, 2008 y 2012. En el último Mundial, Argentina le ganó a Brasil en las semifinales, por 2 a 1.

