Marc Campás Rigat, autor de un golazo de chilena increíble en la liga de futsal de España

La imagen acrobática de Marc Campàs Rigat, una joya de 23 años del fútbol sala de España, recorre el mundo. El jugador, oriundo de Mataró, un municipio de la ciudad de Barcelona, anotó un golazo de chilena en la Liga española de futsal que dejó a todos boquiabiertos y que, claramente, se candidatea con firmeza para ser uno de los tantos más vistosos de la temporada.

El escenario del partido entre los equipos Córdoba Patrimonio de la Humanidad y ATP Iluminación Tudelano Ribera Navarra, por la quinta jornada de la primera división, fue el Polideportivo Ciudad de Tudela. Los primeros terminaron ganando 3-2, pero los vencidos se fueron ostentando una obra maestra de uno de sus jugadores. Campàs Rigat, que juega en la posición de ala y actuó en la filial de Barcelona de fútbol sala entre 2019 y 2023, anotó un gol de chilena descomunal.

La acción fue a los 18 minutos del primer tiempo. Tras un saque largo con la mano del arquero Raúl Jiménez, Campàs Rigat, dentro del área rival y en una zona con poco ángulo, dio un salto e impactó de chilena, de arriba hacia abajo, marcando un golazo que despertó la euforia de todos los presentes. Se trató de una verdadera obra de arte futbolística. “Este video hay que colgarlo en el museo del Louvre”, publicó en la red social X (antes, Twitter), la cuenta de la federación española de futsal.

Una acrobacia para el cine

“Cuando vi el balón a media cancha ya sabía que iba a hacer la chilena. Orienté el cuerpo y pensaba que a lo mejor ni la engancharía, pero hay que intentarlo siempre y el pase de Raúl fue espectacular”, le comentó Campàs Rigat al medio español Relevo.

“Sabía que era muy difícil que entrase, pero no me quedaba otra manera de rematar. Todos mis compañeros me dieron la enhorabuena y me dijeron que no deje de intentarlo y que había sido increíble”, añadió el joven futbolista.

Campàs Rigat, todo un especialista en goles de chilena en el futsal x

Según apunta el mismo medio, Campàs Rigat ya es un especialista en chilenas. “Es un recurso que me gusta usar”, contó. Las redes sociales acreditan su facilidad para anotar golazos de chilena. El 11 de mayo de 2022, jugando con el equipo filial de Barcelona, en el Mundial de Clubes Sub 21 en Brasil, anotó otro tanto de idéntica maniobra ante el equipo Río Branco.

Otro golazo del mismo autor

