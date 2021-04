Gallardo: lo que dijo sobre un nuevo enfrentamiento ante Boca y lo que “le falta” a Federico Girotti

El triunfo de River ante Atlético Tucumán por 2 a 1 implicó la clasificación del Millonario a los octavos de final de la Copa Argentina. Esto significa que el superclásico tendrá su tercera edición en lo que va de 2021, aunque todavía se desconoce la fecha del partido. Quien habló sobre lo que será otro River-Boca fue Marcelo Gallardo. El entrenador del equipo de Núñez dejó en claro sus ganas de afrontar ese partido. También habló del desempeño de su equipo en la victoria ante el Decano y se refirió al goleador de la noche, Federico Girotti.

En declaraciones posteriores al enfrentamiento ante los tucumanos, Gallardo hizo referencia al Superclásico que se viene por los octavos de final de la Copa Argentina: “Siempre es lindo jugarlo, es lindo enfrentar al rival que siempre te genera una expectativa, una adrenalina mayor”, destacó Gallardo aunque también le puso paños fríos al cruce debido a que todavía no hay precisiones sobre la fecha del partido: “Hoy meterse en un partido que no sabe cuándo se va a jugar, no te genera ningún entusiasmo urgente. Esperemos ver cómo se organiza la Copa y cuando llegue el momento habrá que disfrutarlo porque son partidos para disfrutar”, expresó.

En cuando al partido en el que River se quedó con el triunfo, el Muñeco analizó: “Resolvimos bien la primera parte con muy pocos espacios en una cancha que no estaba bien, no se ofrecía para el buen juego, sin embargo encontramos algunos lugares y fuimos oportunistas también”.

Sobre la primera parte, el entrenador afirmó: “Hicimos méritos para irnos con dos goles”, y con respecto a los primeros minutos de la segunda etapa, dijo: “Lo podríamos haber liquidado y no sufrir como sufrimos después. Si no lo definís contra estos equipos, que son fuertes, se pusieron a un gol, se pusieron en partido, les dio confianza y se vinieron. Intentamos defendernos de la mejor manera, con y sin pelota. En los últimos minutos no nos defendimos con pelota. Un partido durísimo que pudimos sacar adelante”.

Marcelo Gallardo habló sobre Federico Girotti, autor de los dos goles del triunfo de River Archivo

En líneas generales, Gallardo quedó contento con lo que vio en la cancha: “Pudimos seguir con nuestra idea ante un equipo que se cerró como le pasó a River en los últimos y tuvimos buen juego, en una cancha que no estaba bien para jugar. Intentaremos respetar lo nuestro más allá del rival. Tenemos que seguir insistiendo en esa búsqueda, es un gran desafío, nos tiene que elevar a un nivel superior”.

Por último se refirió a Federico Girotti, el atacante que anotó los dos tantos del triunfo: “Le falta, son sus primeros pasos, le falta muchísimo. Lo importante es que vaya entendiendo que es un deporte en el que funcionamos en equipo y sus características son un poco diferentes a la de los delanteros nuestros. Debe ser oportuno, lo entendió. Lo importante es acompañarlo en el crecimiento”.

