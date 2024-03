Escuchar

Conmovió la imagen de Esteban Bullrich siguiendo a Angel Cabrera durante el campo de golf en su silla de ruedas. El ex ministro y legislador, que en 2021 abandonó su banca en el Senado tras ser diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), es el simpatizante ilustre del 117° VISA Argentina Open. Acompañado por un médico y allegados, no quiso perderse la acción en Olivos Golf Club y observó a su ídolo en vivo en las dos primeras vueltas. La ocasión lo ameritó: Bullrich era un fanático golfista aficionado que, cuando enfermó, les avisó a sus habituales compañeros de juego que ya no podría divertirse con ellos en los fairways. Ahora, esos mismos amigos lo ayudan a vivir de cerca su pasión por este deporte.

El caso del ex político es apenas un ingrediente de este circo montado por el Korn Ferry Tour, que por primera vez llegó a la Argentina y firmó contrato con el Abierto hasta 2029. El circuito, antesala del PGA Tour, buscó sumar la escala argentina a su calendario después de valorar cuatro puntos: la larga tradición del certamen nacional, la cultura golfística del público, el pasaje al Open Británico que la cita otorga desde 2016 y el respeto por el golf argentino, a partir de las gestas mundiales de Roberto De Vicenzo y el propio Cabrera.

El ex legislador Esteban Bullrich siguió a Angel Cabrera los dos primeros días

“No nos asustó el panorama político y económico de la Argentina”, afirma a LA NACION la presidenta del Korn Ferry, Alex Baldwin, que agrega: “Estamos informados y entendemos de estas situaciones en los distintos países, pero también sabemos que hay una industria y marcas en la región que siempre van a estabilizar el escenario. Todo forma parte de hacer negocios en Latinoamérica y nos adaptamos a las circunstancias”.

Se trató de un win-win. Del millón de dólares de la bolsa de premios, el Korn Ferry puso US$ 800.000 y la Asociación Argentina de Golf, los otros 200.000. Pero además, la AAG cuenta con una erogación aparte de unos 300.000 dólares por gastos operativos, como el transporte, comidas y alojamiento para los jugadores y staff, ensogado, etc. “Para nosotros, este torneo es una inversión; claramente no ganamos plata. Si algo nos cuesta, lo tomamos como una forma de invertir para mejorar nuestro golf y generar oportunidades para los jugadores”, apunta el director ejecutivo de la entidad, Miguel Leeson. Para dar una idea del salto de categoría del certamen, el campeón en Olivos ganará 180.000 dólares, más que la bolsa total del Abierto de Nordelta 2022, que alcanzó los 175.000, y cuyo ganador fue el norteamericano Zach Fischer (US$ 31.500).

El movimiento comercial está muy presente en el Abierto ENRIQUE BERARDI

El actual VISA Open tuvo buenas sensaciones desde el jueves, cuando llegó más gente de la habitual por el atractivo de la figura de Cabrera. La participación del cordobés se dio tras un acercamiento mutuo: el doble ganador de majors expuso sus ganas de jugar ante los dirigentes argentinos y, al mismo tiempo, ellos entendieron que invitarlo era una buena apuesta. No solo por sus lauros, sino también porque no desentonó en sus últimas participaciones, en el Abierto del Litoral, en Mar del Plata y en el torneo del Champions Tour de Marruecos que ganó Ricardo González hace una semana.

En algunos Abiertos, Cabrera había tenido malas reacciones con el público: más de una vez insultó a algún simpatizante por el inoportuno ruido de un celular o un mal movimiento. También tuvo cruces ásperos con fotógrafos que gatillaron a destiempo. Hoy, tras haber estado 32 meses en prisión por violencia de género, se comporta como otra persona: está mucho más calmo, respetuoso y con otro feeling con la gente. Nadie apareció detrás de las sogas para recordarle su pasado reciente, sino que lo alentó y aplaudió pese a no superar el corte.

Más allá de la crisis del país, aumentó la cantidad de sponsors del VISA Open ARIEL TREVISAN

La tendencia cambió hace varios años: la gente ya no se enfoca exclusivamente en seguir el juego en la cancha, sino que aprovecha las atracciones extragolf con la familia. Hay diez carpas de patrocinadores y, por primera vez, cuatro rodean el green del hoyo 18: VISA, Macro, Zurich y Motorola. Allí se disfruta de la comida, bebida y música mientras se observan los tiros desde las barandas. Además, hay una variada oferta gastronómica con los cinco foodtrucks repartidos en la zona de hospitalidad, junto con la chance de comer en la terraza del club.

Según el clima, el fin de semana tocará el grupo Agapornis y habrá un espacio dedicado a los chicos, con mesas de ping pong y otros juegos. El jueves hubo una charla entre la vieja y la nueva generación de golfistas entre Vicente Chino Fernández y Jorge Fernández Valdés; un ida y vuelta moderado por el periodista Francisco Aleman, premiado por la AAG por su trayectoria. Orientada para los clientes de otro de los sponsors, también hubo una disertación de otro golfista de prestigio, Nelson Ledesma.

Los simpatizantes del Abierto disfrutaron de la gastronomía Ariel Trevisan

Las entradas costaron 2000 pesos el jueves y viernes, mientras que ascienden a 3000 para sábado y domingo, aunque el público recibió 20% o 50% de descuento según su categoría de la tarjeta de crédito auspiciante. La cuenta para ver el torneo completo puede dar entre 6 y 8 dólares, una cifra ínfima en comparación con lo que se paga por día en otros certámenes del Korn Ferry, entre los 40 y los 70 dólares. En Olivos Golf, la gente puede testear los últimos vehículos de la marca sponsor, comprar un reloj digital, apreciar las ventajas del último celular lanzado a nivel mundial y hasta hacerse gratis un control de ojos, además del fitting de palos.

“Los apasionados están y estarán siempre, el gran desafío es cómo sumar a las nuevas generaciones, entre el movimiento de las redes sociales, entretenimiento y música para erradicar esa idea de que el golf es aburrido” apunta Guillermo Ricaldoni, director de We Are Sports, el agente comercial exclusivo del Abierto. Pese al contexto de crisis, este año hay 27 sponsors. “Los que vienen apoyando no se bajaron y se sumaron nuevas marcas. No nos sorprende, porque el VISA Open es un gran producto y consolidado tras 117 años de historia. Además, la recaudación por patrocinio aumentó un 375% respecto del torneo de 2022″ apunta Franco Longobardi, otro de los directores.

Los vehículos de la marca auspiciante, un atractivo para el público ARIEL TREVISAN

En un único container, desde EE.UU. llegó todo el material del Korn Ferry: entre la parafernalia se destacan dos enormes pantallas que muestran el juego y el leaderboard en la zona comercial, tres pantallas medianas con los scores distribuidas en algunos hoyos y 5400 pelotitas para usar en el driving range. El récord de asistencia lo tuvo Nordelta 2009, con 22 mil personas en los cuatro días. Se prevén tormentas para este sábado, por lo que la aspiración es llegar a un total de 18.000, cuando el campeón levante la copa en la tarde del domingo.

Augusto Núñez y Tano Goya, las esperanzas

Solo dos de trece argentinos siguen adelante en el 117° VISA Argentina Open, un dato que describe la rigurosidad y competitividad de una cita del Korn Ferry Tour. De poco sirvió haberse sentido local en una cancha noble como la del Olivos Golf Club, porque varios notables de nuestro país quedaron eliminados tras un corte clasificatorio fijado en un exigente 4 bajo el par. Así, se despidió el último campeón de nuestro país, Jorge Fernández Valdés, al igual que Angel Cabrera y Martín Contini, todos con -2. También dijeron adiós Mateo Fernández de Oliveira (-1), Fabián Gómez y Nelson Ledesma, ambos con par total.

Los que sí se ilusionan son Augusto Núñez y Tano Goya, que tuvieron un punto coincidente en sus carreras: en el lapso de las dos últimas temporadas, ambos se convirtieron en miembros del PGA Tour para perder la tarjeta a continuación. Pero tanto para el tucumano como para el cordobés es momento de mirar hacia adelante y hacerse fuerte con la ambición no solo de llevarse este torneo por primera vez, sino de ganar el pasaje para la cita de Royal Troon, Escocia, a mediados de año.

Augusto Núñez, el mejor argentino tras las dos primeras vueltas en Olivos Golf Club ENRIQUE BERARDI

Núñez terminó su vuelta de 66 golpes (-4) de la mejor manera, con un águila en el 18 después de un formidable segundo tiro que le quedó a un metro del hoyo. El total de 130 golpes (-10) le permite figurar a solo dos de los norteamericanos Kyle Westmoreland (-7 ayer) y Ryam Blaum (-4), que había sido el único puntero tras los primeros 18 hoyos.

Hay una huella difícil de olvidar para el tucumano: llegó a ser el líder a seis hoyos del final del Abierto de 2019, que se disputó en el Jockey Club de San Isidro y que finalmente se llevó el colombiano Ricardo Celia en el playoff. Pero el profesional de Yerba Buena prefiere no remover los recuerdos de ese certamen en el que concluyó 7°. En cambio, se alimenta de su familia y de sus amigos, que lo siguen a cada paso en el par 70 o desde las videollamadas de su celular.

An eagle on his last for the home crowd 💪🇦🇷@AugustoNGolf | @GoldAAG pic.twitter.com/rS231jKFvM — Korn Ferry Tour (@KornFerryTour) March 1, 2024

“Ya venía pegando bien en las salidas y pude conseguir ese águila en el final. Pero sobre todo fui paciente para encarar la vuelta”, contó el tucumano, que relató con una sonrisa cómo fue el arranque de su jornada: “Llegué al club a las cinco menos diez de la mañana, estaba todo oscuro y me puse a hacer bicicleta; en mi vida hice tanto ejercicio”.

La misión de Goya en pos de un posible triunfo es mucho más complicada: después de una segunda vuelta de 68 (-2) aparece en el puesto 39°, con un total de -5 y a siete golpes de la vanguardia. Sin embargo, el jugador de Alta Gracia está dispuesto a usufructuar el tradicional moving day del sábado para contar con chances.

When you’re at home and have an early tee time, bring a physio van to the course with you. Elite move @AugustoNGolf 🫡🔥 pic.twitter.com/owxYqGlNKS — Korn Ferry Tour (@KornFerryTour) March 1, 2024

Pese a que los norteamericanos conforman la abrumadora mayoría entre los que superaron el corte, se destacan otros dos extranjeros que se ubican a solo uno de la punta: el mexicano Alvaro Ortiz y el tailandés KK Limbhasut.

Debido al pronóstico de tormentas para este sábado, las salidas se programaron en horarios muy tempranos y los jugadores pegarán alternativamente desde los hoyos 1 y 10. Así, el thresome que integra Goya saldrá hoy a las 7.41 desde el 10, mientras que el grupo de Núñez arrancará a las 9.20 desde el 1.

Temas VISA Argentina Open de golf