Leaderboard update for Round 1 of the 117 VISA Argentina Open:



1. Ryan Blaum -8

2. Brandon Hagy -7

T3. John Augenstein -6

Brian Campbell -6

Alvaro Ortiz -6

Cristobal Del Solar -6

William Mouw -6

Mason Andersen -6

Augusto Núñez -6

Matt McCarty -6



Eight players at T11. pic.twitter.com/KzjVEU7SHq