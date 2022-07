British Open: las lágrimas de Tiger Woods en su ¿último? hoyo 18 de Saint Andrews

Tiger Woods acaba de pasar por el puente Swilcan y se dirige al green del mítico hoyo 18 en St. Andrews, donde se juega la edición número 150 del British Open. Marcha muy descolgado en la tabla de posiciones (puesto 150) y todo indica que no pasará el corte clasificatorio de la segunda vuelta. El estadounidense, uno de los mejores jugadores de la historia, ondea su mano derecha para saludar a los cientos de fanáticos que lo esperan, de pie. No gana el torneo ni millones de dólares. Obtiene el respeto de todos los presentes, que lo ovacionan de pie. Woods se quiebra y, por un momento, afloran las lágrimas. Puede que sea su último paso por este lugar.

Pero los amantes de las tradiciones reparan en un dato saliente. Woods, el que ganaba siempre, y el que tiene a esta cancha como una de sus favoritas, no se detuvo en el puente. Esa es la señal inequívoca que dan quienes no vuelven más: frenarse a saludar. Quizás, entonces, haya tiempo para otra vuelta; para otra ilusión. Para volver a ser. Ahora Woods se seca los ojos y trata de concentrarse en ese putt. En ese tiro. Es lo que tiene hoy, disminuido físicamente tras el accidente que casi le cuesta la vida en febrero de 2021. Woods no estuvo en el US Open (su pierna derecha necesitaba más tiempo) y aquí en St. Andrews su golf fue una sombra del que era.

La emoción de Tiger Woods en el hoyo 18

Tiger: “No me retiro”

“No me retiro”, aseguró tras su participación este viernes. “Pero no sé si seré todavía capaz físicamente de volver aquí, a Saint Andrews, cuando le toque volver a acoger el British Open”, agregó para explicar el motivo de sus lágrimas y de su despedida emotiva del público. El problema, claro, es el físico.

“Voy a jugar más British Opens, pero en ocho años (el tiempo que él estima que pasará antes de que vuelva a celebrarse en el campo de Saint Andrews) no creo seguir siendo todavía lo suficientemente competitivo”, insistió Woods.

Tiger Woods, gorra en alto, saluda al público agolpado en el green del hoyo 18 de St. Andrews, donde se disputa el British Open 2022 PAUL ELLIS - AFP

Decepcionado, con la cabeza baja y gesto serio, el estadounidense pasó una última vez, al menos en este torneo, por la fachada del Royal and Ancient, el edificio que alberga la entidad rectora del golf (salvo en Estados Unidos y México, sometidos al organismo norteamericano USGA).

“Estar aquí, en mi sexto Open en Saint Andrews, siendo capaz de jugar en este campo donde nació el golf, es algo fantástico”, había subrayado Tiger Woods antes del torneo, recordando que hace unos meses su objetivo era simplemente “ser capaz de volver a andar”.

Malos indicios

Ya el jueves los indicios no eran buenos: cerró los primeros 9 hoyos con +5 (41), producto de dos doble bogeys (en los hoyos 1 y 7), dos bogeys y un solo birdie. El estadounidense, uno de los favoritos de la gente, buscaba mejorar en el trayecto de regreso. Y parecía conseguirlo con el birdie en el 10. Pero fue algo circunstancial. Si bien bajó también en el 14, cometió tres bogeys en el 11, 13 y 16. Así, cerró con 78 golpes (+6) y se ubicó en el puesto 146°, por el fondo de la clasificación. El +2 final del viernes acentuó esa tendencia: su birdie en el hoyo 3 fue apenas un espejismo.

Otra vista: Tiger Woods pasa por el puente Swilcan camino al hoyo 18 de St. Andrews y saluda al público GLYN KIRK - AFP

También quedó en la nada la esperanza con la que había llegado Woods al major más antiguo de la temporada. El estadounidense quería jugar en esta cancha, donde ganó en 2000 y 2005, dos de las mejores campañas de toda su carrera. Sabía que la gran pregunta sería cómo respondería su físico. “Mi cuerpo podría sin ninguna duda mejorar, pero también soy realista de que no estará mucho mejor que esto. A lo largo de mi carrera sufrí varias lesiones, fui sometido a diversas operaciones. Puedo hablar claramente de un cuerpo maltratado. Y ya tengo 46 también. A esta edad no te recuperás como a los 26. Aun así, tengo la suerte de que en nuestro deporte se puede continuar jugando incluso más allá de los 50. St. Andrews no es sencillo a cierta edad, pero debo descubrir como jugar bien en estos recorridos. Con fairways rápidos y firmes como los que tiene la cancha, me permite hacer correr más la pelota y tener alguna chance”, había adelantado. Woods tendrá que esperar a 2023 para volver con todo.

(Con información de la agencia AFP).