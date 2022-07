El equipo europeo de la Copa Ryder retiró la capitanía a Henrik Stenson por su pase a la liga saudí LIV Golf Series

Golpe al corazón de la Copa Ryder. La liga saudí ha pescado en las aguas del equipo europeo, y nada menos que al capitán del barco, el sueco Henrik Stenson, nombrado para liderar al viejo continente en la próxima edición, en Roma 2023. Stenson prticipará en el tercer torneo de los ocho que componen este curso las series LIV Golf, cita que se celebrará en Bedminster (Nueva Jersey) la próxima semana. La liga saudí anunció este martes los participantes confirmados para el torneo y dejó tres vacantes libres. Una de ellas será para Stenson.

La fuga tiene un alto contenido simbólico por lo que representa el capitán de una competición como la Ryder, el gran duelo bienal entre Europa y Estados Unidos que los mejores golfistas del mundo juegan gratis, lejos (todavía) de la subasta en la que se ha convertido hoy su deporte. Los dos grandes circuitos y la liga saudí libran una guerra por llenar de millones de dólares los bolsillos de las estrellas, una batalla que se juega entre cheques, expulsiones y sanciones. Stenson, de 46 años, ganador del Open Británico de 2016, con 11 victorias en el PGA Tour y cinco en el circuito europeo, es uno de los insurrectos que ha cambiado de bando por un cofre de oro (los ocho torneos de la liga saudí reparten este curso 255 millones de dólares, cuatro para el ganador individual de cada cita). El cambio de camiseta no es uno más, sino el del mismísimo capitán de Europa. Su traición ha llevado al equipo europeo a retirarle la capitanía, aunque sin hacer referencia a la liga saudí.

The field for LIV Golf Invitational Bedminster. ⛳️#LIVGolf pic.twitter.com/o79MgfTrVU — LIV Golf (@LIVGolfInv) July 19, 2022

“Ryder Cup Europe confirma hoy que el mandato de Henrik Stenson como capitán del equipo europeo ha llegado a su fin con efecto inmediato. A la luz de las decisiones tomadas por Henrik en relación con sus circunstancias personales, ha quedado claro que no podrá cumplir con ciertas obligaciones contractuales con la Ryder Cup Europa a las que se había comprometido antes de su anuncio como capitán el martes 15 de marzo de 2022, y, por lo tanto, no es posible que continúe en el cargo”, ha comunicado la Ryder Cup, que ahora deberá buscar un nuevo seleccionador.

La fuga de Stenson se une a la renuncia el pasado domingo de Sergio García a ser miembro del circuito europeo (y por lo tanto a participar en la Ryder), tras las sanciones económicas que recibió por alistarse en la liga saudí: 116.000 euros tras enrolarse en la cita inaugural de Londres. En apenas cuatro días, el equipo europeo de la Ryder ha perdido a su capitán y a un mito como el castellonense, ganador de seis títulos y el hombre con más puntos (28,5) y partidos ganados (25) en la historia de la competición. La marcha de García fue lamentada por Jon Rahm, número cinco del mundo y que había formado una gran pareja con El Niño en la pasada edición. “El mejor evento que da publicidad al golf en el mundo es la Ryder y que Sergio, el mejor jugador que ha dado Europa, no pueda estar por esa tontería sí me jode y me enfada”, criticó Rahm tras el Open Británico. El vasco, hasta ahora un gran defensor del circuito americano, instó al comisionado del PGA Tour, Jay Monahan, al presidente del circuito europeo, Keith Pelley, y al consejero delegado de LIV Golf, Greg Norman, a sentarse y buscar un acuerdo para llevar la paz al golf. Lejos de eso, los tambores de guerra siguen retumbando.

Las fuertes declaraciones de Sergio García