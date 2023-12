escuchar

El golfista español Jon Rahm, número tres del mundo, ha sido suspendido por el PGA Tour, el circuito americano de golf, por su fichaje millonario por el LIV Golf, la Liga saudí, y sus resultados de la temporada 2022-23 no contarán para el ranking de puntos que determina la elegibilidad para los torneos de 2024. Según develó el medio especializado Golf Digest, el PGA Tour envió a los golfistas el lunes por la noche un escrito en el que comunicaba que el vasco había sido sancionado por disputar “otros torneos no autorizados”.

El pasado jueves, Rahm se convirtió en nuevo jugador del LIV Golf al aceptar un fichaje millonario dando la espalda al PGA Tour y al DP World Tour, Circuito Europeo, que había defendido como uno de sus mayores estandartes. El campeón del US Open en 2021 y del Masters de Augusta en 2023 habría aceptado el traspaso por unas ganancias que múltiples medios especializados cifran en 520 millones de euros. Ahora, el PGA Tour anula los resultados de Rahm de la temporada 2022-23, en la que consiguió cuatro títulos para terminar decimoctavo en el ranking de la FedEx Cup, la lista de puntos que prioriza la elegibilidad para la temporada 2024.

La suspensión del vasco provocará un efecto dominó que afectará positivamente a algunos jugadores. El más beneficiado es el canadiense Mackenzie Hughes, que pasa del puesto 51 al 50 y será elegible para los ocho grandes eventos del circuito. La inversión saudí en el deporte se ha ligado los últimos años al lavado de imagen que busca un país con importantes denuncias en tema de derechos humanos, con un fondo inagotable de millones. Phil Mickelson, Dustin Johnson, Brooks Koepka, Bryson DeChambeau, Cameron Smith, o el español Sergio García y los ingleses Lee Westwood e Ian Poulter son algunas de las figuras del LIV Golf.

El acuerdo entre Jon Rahm y Greg Norman, responsable del LIV

“No le va a gustar”

“Sé que hay gente a la que no le va a gustar y que no lo va a entender. Todo cambio brusco como éste genera emociones distintas, pero mi esencia no cambia. Mi objetivo va a seguir siendo ganar todos los torneos grandes que pueda. Ahora, en lugar de estar persiguiendo récords, voy a intentar crear una historia desde cero para que otros en el futuro intenten superarla. Me motiva mucho crear esta nueva historia. Ojalá en el futuro haya niños que quieran batir marcas que yo vaya dejando”, había declarado Rahm, luego de estrechar su mano derecha con Greg Norman, el CEO del LIV.

Rahm fue suspendido bajo las reglas que el tour adoptó al inaugurar el LIV que “aseguran que los miembros suspendidos no impacten negativamente en la elegibilidad de otros jugadores para torneos, posición en el Ranking de Prioridades o elegibilidad para competir en los Playoffs y Signature Events”. Como tal, el tour dijo que los resultados de Rahm de la temporada 2022-23 -en la que ganó cuatro veces y terminó 18º en la FedEx Cup- no contarán en la lista de puntos que prioriza la elegibilidad para la temporada 2024.

El jugador más feliz en estas circunstancias es probablemente el canadiense Mackenzie Hughes, que pasa del nº 51 al nº 50 en la clasificación y ahora será elegible para los ocho eventos de 2024 con premios de 20 millones de dólares. Los otros descensos son que Alex Smalley se mueve al No. 60 y entra en dos eventos de firma temprana, el AT&T Pebble Beach Pro-Am y el Genesis Invitational en Riviera, y Carl Yuan mantendrá su tarjeta del tour al moverse al 125 después de terminar 126 después de la FedEx Fall.

El circuito señaló que la elegibilidad final se determinará el 31 de diciembre, lo que deja abierta la posibilidad de que otros puedan ascender en la clasificación en caso de que se produzcan más deserciones a la LIV.

Con información de DPA

