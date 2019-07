Golf. Los eventos inesperados del primer día del British Open

Una constante: Rory McIlroy sacando una pelota desde el pasto alto Fuente: AFP

Un Major siempre se reserva eventos inesperados, pero lo extraño del Open Británico que comenzó ayer es lo difícil que resulta encontrar situaciones que respondan a las predicciones, lo que deja a varios candidatos más cerca de perder el corte hoy que de sumarse a la lista de postulantes al título.

No solo es la falta de nombres fuertes entre los mejores de la primera vuelta lo que podría llamar la atención, también es la forma en que se dieron algunas bajas actuaciones. Por ejemplo, los 79 golpes (+8) que necesitó el ídolo de Portrush, Rory McIlroy , o los 91 (+20) de David Duval, que si bien fue ganador del torneo hace 18 años, tiene 47 y está casi retirado del circuito (es comentarista part-time en Golf Channel o jugador part-time, según se mire), su declive llamó la atención, sobre todo después de un gran comienzo. "Ah bueno. hemos visto suficiente hoy", exclamó inglés Nick Faldo, tres veces ganador de The Open, durante la transmisión de la televisión, al conocer la tarjeta del estadounidense.

Es probable que el segundo Abierto Británico que se juega en Irlanda del Norte (el primero fue en 1951, hace 68 años) haya sorprendido a muchos jugadores del PGA -no tanto a los del European Tour -, en especial porque no es una cancha link como son la mayoría de las de Escocia e Inglaterra. El verde, el terreno más húmedo y los fairways menos duro en general diferencian a Royal Portrush, que además recibió algo de lluvia en la jornada, una circunstancia que, se pronostica, se puede extender hasta el domingo.

A continuación, algunos puntos destacados de la primera vuelta del 148º Open Championship:

Rory McIlroy

Visitó todos los frondosos roughs que no debía, los que parecían tener un imán, como el que rodeaba el green del 18, y los impensados, como el del hoyo 1, en el que pasó un papelón con un cuádruple bogey, justo cuando todo el mundo estaba comentando que la cancha en la que jugó en su infancia, y en la que alcanzó el récord de 61 golpes a los 16 años, le sería propicia. Si tenía alguna esperanza de terminar con un score decente, que le permitiera revertir la tendencia del arranque, el doble bogey del 16 y el triple bogey del 18 sepultaron lo bueno que había hecho desde la infausta primera bandera: dos birdies y un solo bogey más (en el 3). "Me disgustó más el putt corto en el 16, imperdonable, que la mala salida en el 1, que puede suceder", dijo el norirlandés, que atribuyó su infausta vuelta más a posibles lapsos de desconcentración que al viento. Realista, McIlroy admitó que es "improbable" que gane este Open, el undécimo en su carrera.

La marca de Duval

"Cuando uno juega un torneo como este debe estar a la altura", comentó el estadounidense, y confesó sentirse "avergonzado" por lo que sucedió, en el hoyo 7, un par 5 que "resolvió" en 14 golpes (se le habían anotado 13, pero luego se corrigió) y redondeó 20 sobre par en el día, el peor registro en 69 años y el más alto del Abierto en 22 versiones. Lo más llamativo fue que comenzó la tarde con dos birdies, en los hoyos 1 y 2; en el 5 hizo cuádruple bogey y, en el 17, triple bogey, más otros seis bogeys. El récord negativo para un hoyo es de Hermann Tissies, que pegó 15 veces hasta embocar el par 3 de Troon.

Los errores de Tiger

El campo blando y una humedad capaz de resentir su espalda eran factores a tener en cuenta para Woods antes de salir ayer. Los 78 que empleó ayer (+7) incluyeron un solo birdie, en el par 4 del 15, después de anotar un doble bogey y cuatro bogeys. "No me moví como hubiera deseado", dijo el californiano analizando la jornada y sugiriendo que la espalda no estuvo en las mejores condiciones. "No le di bien a la pelota, todo iba de izquierda a derecha y no le pegué con solidez. Fallé varios golpes. Creo que la saqué barata" .

Holmes, el líder

No estaba entre los favoritos, por cierto, pero JB Holmes está primero con una tarjeta de 66 (-5), a pesar de un comienzo poco auspicioso, con un bogey en el 1. Sin embargo, con birdies en el 2, 3 y 5 enderezó el día, para terminar con 34 de ida. "Sentí que le estaba pegando bien y funcionó el plan que habíamos trazado. Uno no espera tal score, pero no me sorprendió", dijo el estadounidense, que se clasificó tercero en 2016, en Royal Troon, Escocia.

El "otro" irlandés

Shane Lowry nació en la República de Irlando, pero es casi local aquí. Sus 67 (-4) anotados temprano pudieron ser menos aún si no perdía algunos putts por muy poco. No venía bien en los Majors últimamente este jugador de 37 años. "El viento se sentía por la mañana, pero jugué bien los primeros hoyos, cuando soplaba a favor. Perdí un par de oportunidades, pero fue un gran comienzo. El público estuvo increíble, alentando en cada salida".

El club de los 68

Nada menos que trece jugadores comparten la 3ª posición y entre ellos hay varios nombres fuertes, como Brooks Koepka , Webb Simpson y Sergio García , tres ganadores de Majors. El primero, que obtuvo cuatro grandes en menos de dos años, vuelve a entrar en la conversación. Ya no sorprende. García tuvo una tarde muy regular, con un solo bogey y cuatro birdies, tan consistente fue como Simpson. También integran este grupo Jon Rahm, Tony Finau, Tommy Fleetwood, Ryan Fox, Robert McIntyre, entre otros que prometen un viernes intenso.

Mickelson no pesa

Después de bajar unos 7 kilos en seis días sin comer y con la que llamó la "dieta del café", el zurdo hizo 76 (+5) ayer, con siete bogeys y dos birdies. Lo había dicho: "Esto no me garantiza jugar mejor". A los 49 años parece necesitar algo más que buen estado físico para retomar su nivel.

La emoción de Clarke

El primer golpe del Open lo pegó Darren Clarke, ganador del torneo en 2011, en Royal St George's, que terminó el hoyo 1 con birdie. Nacido en Irlanda del Norte, acertó más de ida que de vuelta y terminó en el par. "No es un mal inicio, aseguró.

La clasificación

1º - J. B. Holmes (EE.UU.) 66 -5

2º - Shane Lowry (Irlanda) 67 -4

3º - Alex Noren (Suecia) 68 -3

Webb Simpson (EE.UU.) 68 -3

Sergio García (España) 68 -3

Dylan Frittelli (Sudáfrica) 68 -3

Robert MacIntyre (Escocia) 68 -3

Kiradech Aphibarnat (Tailandia) 68 -3

Ryan Fox (N. Zelanda) 68 -3

Tyrrell Hatton (Gran Bretaña) 68 -3

Tommy Fleetwood (Gran Bretaña) 68 -3

Brooks Koepka (EE.UU.) 68 -3

Lee Westwood (Gran Bretaña) 68 -3

Tony Finau (EE.UU.) 68 -3

Jon Rahm (España) 68 -3

16º Romain Langasque (Francia) 69 -2

Justin Rose (Gran Bretaña) 69 -2

Sanghyun Park (Corea del Sur) 69 -2

Ashton Turner (Gran Bretaña) 69 -2

72º Emiliano Grillo (Argentina) 73 +2

144º Tiger Woods (EE.UU.) 78 +7