Bryson DeChambeau ganò el US Open y ya piensa en el Masters Crédito: Brian Spurlock-USA TODAY Sports

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de octubre de 2020 • 00:01

Además de ser un candidato a ganar cualquier torneo, Bryson DeChambeau es un hombre comprometido con sus misiones personales: cuando se plantea un objetivo deportivo, nadie se lo saca de su cabeza. Y por lo general pergeña su plan con estrategias revolucionarias aplicadas al golf, un deporte que está decidido a dominar.

El Nº 5 del ranking mundial, luego de finalizar octavo en el Shriners Hospital for Children Open en Las Vegas, puso su mira en su próximo objetivo: el Masters de Augusta, que se disputará del 12 al 15 de noviembre; una fecha inusual debido a la pandemia del coronavirus, ya que este Major se organiza habitualmente en la primera semana de abril.

DeChambeau, tras ganar el US Open hace un mes atrás, hizo una especie de "pasantía" en Nevada donde si no hubiese sido por su mal jornada del sábado tendría -casi con seguridad- otro trofeo en sus vitrinas. Pero más allá de eso, el estadounidense no dirá presente en los dos torneos que vienen en la costa oeste para preparar su asalto a la chaqueta verde en Georgia.

Bryson DeChambeau siempre sorprende con algo nuevo en la elite del golf Fuente: Reuters

"Tengo mucho equipamiento nuevo que probar en los próximos meses, eso es principalmente por lo que no jugaré hasta Augusta", explicó en Las Vegas. "Siento que las ventajas que ya tengo puedo mejorarlas aún más con los implementos que voy a probar. Pero lo estaré trabajando en secreto", añadió.

DeChambeau, además, reveló que va a probar un driver de 48 pulgadas en el Masters, la longitud máxima permitida bajo las Reglas de Golf. Y no solo eso, su plan revolucionario es claro: "No sé cuantos drivers voy a pegar en las próximas semanas, pero serán los que tengan que ser necesarios. Seguramente serán unos 2000 drives en las siguientes cuatro semanas tratando de acelerar".

También, el séptuple campeón en el PGA Tour tiene planeada una visita a Augusta National para una ronda de práctica antes de la cita en noviembre, en donde estarán los argentinos Angel Cabrera y el amateur Abel Gallegos. "No tocaré un palo de golf en los próximos días. Mi idea es entrenarme muy fuerte y subir más de peso. Vamos a ver como funciona", asegura. "La verdad es que quiero encontrar más formas de ganar ventaja sobre el resto, que me permitan mejorar más mi juego", comenta.

Para cerrar, el "Científico" adelantó que "voy a jugar una ronda de práctica con un buen amigo mío, y pensamos en pasarlo muy bien y ver qué pasa".

Dustin Johnson, positivo

El número uno del golf mundial, Dustin Johnson, dio positivo por el nuevo coronavirus. El PGA Tour confirmó la noticia y de esta forma el jugador quedó fuera de THE CJ CUP en Shadow Creek, luego de recibir el resultado del examen.

El actual campeón de la FedEx Cup sintió algunos síntomas del virus en los últimos días y le notificó a los oficiales de la gira sobre esta situación, tras lo cual se realizó el test que resultó positivo. Así, de forma inmediata, "DJ" quedó al margen del campeonato que inicia este jueves en Las Vegas, Nevada.

"Obviamente estoy muy decepcionado", dijo Johnson. "Estaba esperando jugar este torneo, pero voy a hacer todo lo posible para recuperarme lo más pronto posible", añadió el mejor del planeta, quien inició su cuarentena desde ahora.

Johnson, quien se encuentra asintomático, agradeció la ayuda de los médicos del tour y también por la ayuda que le entregaron para enfrentar este duro momento. Será reemplazado en el field de la CJ CUP por el estadounidense J. T. Poston.

Fuente: Golf Channel

Conforme a los criterios de Más información