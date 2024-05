Nelly Korda, la supercampeona que temió por su futuro en el golf y hoy es la gran dominadora en la LPGA

Escuchar

El apellido Korda remite inmediatamente al tenis. Primero por Petr, aquel “Pájaro Loco” de origen checo que llegó a ser N° 2 del mundo en 1998. O Sebastian, actual jugador del ATP Tour, que ayer estuvo entrenándose con Rafael Nadal antes del arranque de Roland Garros. Sin embargo, hay otro miembro de la familia que está descollando, pero en el golf: Nelly Korda, hija de Petr y hermana de Sebastian, que es la N° 1 del ranking e impresiona con sus seis victorias en la temporada 2024 de la LPGA, el circuito de elite entre las mujeres. Nada ni nadie parece detener a esta rubia nacida en Bradenton, Florida.

“Oh, Dios mío, seis”, suspiró Korda el domingo pasado, cuando su faena había terminado en el Liberty National Golf Club de New Jersey, tras consagrarse en el Mizuho Americas Open con un golpe de diferencia sobre Hanna Green. Un nuevo hito para Nelly, que lleva en la sangre un potente legado: no solo su padre y su hermano se vincularon con el deporte, sino que su madre, Regina Rajchrtova, fue 26° de la WTA en 1991, mientras que su hermana Jessica también es una destacada golfista que se coronó seis veces en el máximo circuito.

El formidable sprint de Nelly en los últimos meses le permite empezar a medirse mano a mano con las mejores de la historia. Los números son abrumadores: con este último logro, Korda se convirtió en la primera jugadora desde Inbee Park en 2013 en ganar seis veces en una sola temporada. Asimismo, se transformó en apenas la octava golfista desde 1980 en triunfar seis o más veces en un año, uniéndose a Betsy King, Annika Sorenstam, Karrie Webb, Lorena Ochoa, Yani Tseng, Beth Daniel y Park. Korda también igualó a Sorenstam como la jugadora más rápida en ganar seis veces en una temporada de la LPGA desde 1980, y lo hizo en su octava participación durante 2024.

A lo largo de esta temporada, Korda, de 25 años y con ganancias por 11.880.981 dólares en toda su carrera solo en premios, enhebró cinco victorias consecutivas al llevarse el LPGA Drive On Championship en Bradenton, el Fir Hills Seri Pak Championship en Palos Verdes (California), el Ford Championship en Gilbert (Arizona), el T-Mobile Match Play en Las Vegas y el Chevron Championship en The Woodlands, Texas. Su racha ganadora se había interrumpido en la Cognizant Founders Cup, pero al torneo siguiente volvió a alzar la copa, lo que la ratifica como dueña de una era en el golf femenino. Ninguna rival parece hacerle sombra.

Korda cree que lo que más contribuyó a sus cinco éxitos consecutivos es haber estado libre de lesiones por primera vez en bastante tiempo. Manejó sus momentos de descanso y se tomó 6 semanas una vez iniciada la temporada 2024, para volver a pleno. Pero no todo fue color de rosas en su carrera: el 13 de marzo de 2022, los médicos le detectaron un coágulo de sangre en un brazo y el terror se le vino al alma. “Tuve mucho miedo. Escuché muchas veces y de muchas personas que se me había terminado la carrera. Me olvidé del golf. Sólo estaba preocupada por mi salud”, recordó, después de saltar al tradicional lago del hoyo 18, como ganadora del Chevron, el segundo major de su carrera.

El swing de Nelly Korda, de 1m82, roza la perfección. Pero además, se caracteriza por su fortaleza mental Seth Wenig - AP

Cuando un mes más tarde anunció su enfermedad, la más chica de las Korda (su hermana Jessica tiene 31 y es la N° 347 del ranking) ingresó al quirófano y la incógnita sobre su futuro como golfista se agigantó. Entonces, no supo cómo reaparecería en el circuito y en qué nivel: era la N° 1 y cayó hasta el sexto lugar. Estuvo cuatro meses inactiva. Pero semejante cimbronazo, a fin de cuentas, le dio la madurez que necesitaba para erigirse hoy como una supercampeona, poseedora de 14 títulos en total. “Cuando ocurrió aquello no hice otra cosa que agachar la cabeza y trabajar duro para volver. Me refugié en mi equipo, todo mi entorno me ayudó muchísimo y gracias a ellos estoy hoy aquí”, mencionó. Nelly enfatizó en la importancia de su caddie, Jason: “Es mi saco de boxeo, mi mejor amigo, mi compañero. Sin su constante estímulo, sería imposible estar aquí con estos trofeos”.

La visión de dos especialistas

“Nelly es una de esas jugadoras atletas completa en lo físico, técnico y mental. Su swing es prácticamente perfecto. Un movimiento fluido que repite una y otra vez, con buen ritmo y con las posiciones que indican los manuales. Le pega largo, no es la que más distancia tiene en la LPGA, pero lo suficiente para que los pares 5 los alcance en 2 golpes sin problemas”, opina Nora Ventureira, analista y comentarista de golf. “Mide 1m82, es imposible no detectarla en la cancha de golf mientras camina con su paso decidido. Su otra gran fortaleza es la parte mental, quizás porque viene de una familia de deportistas destacados. Le costó menos que a su hermana encontrarse con la victoria y a partir de allí lo toma con naturalidad”, agrega la excampeona de muchos torneos amateurs en nuestro país.

Nelly Korda celebra como ganadora del Mizuho Americas en New Jersey City, el último domingo Seth Wenig - AP

Korda tiene la virtud de saber ganar, vaya si lo demostró. Cuando toma la vanguardia en un torneo, no deja que la presa se le escape. Y si parece que va a retrasarse varios golpes en el leadearboard, de repente acorta diferencias con seguidillas de birdies, águilas o lo que fuera que necesite para volver a la cima. Es consistente en su pegada, con buena distancia, y le pega muy bien con los hierros y el putter. “Desde las épocas de Karrie Webb, Annika Sorenstam o Lorena Ochoa que la LPGA no ha tenido una jugadora claramente dominante por varias temporadas”, asegura Ventureira.

María Laura Elvira, comentarista de Golf Channel, describe: “Tiene objetivos claros y modelos a seguir como sus ídolos: Rafa Nadal por su garra y Roger Federer por su temple, que la elevan por encima del resto gracias a su visión ganadora. Además, se mantiene siempre en el presente -la clave del mindfulness- y para ello cuenta con su caddie, que se asegura de traerla al aquí y ahora cuando su mente le juega alguna mala pasada”. Elvira agrega: “La burbuja que ella crea junto con su familia representa el pilar necesario para sostener a la persona detrás de la superestrella y mantenerse siempre a tierra”.

Respecto de cómo se sobrepuso la jugadora de su problema de salud, Elvira, autora del blog de golf https://marialauelvira.blogspot.com/?m=1, evaluó: “Después de su problema de salud que la alejó del N° 1 en 2022, tuvo la fortaleza mental para recuperar ese liderazgo gracias a su paciencia y confianza en sí misma, para saber que incluso no jugando su mejor golf siempre esta en contención y al acecho. Esto le otorga un plus de tranquilidad que la diferencia del resto. Ella sabe que puede ganar y espera siempre su oportunidad”.

Korda -campeona olímpica en Tokio 2020- entregó un mensaje para las chicas que quieren iniciarse en golf. “Si me pidieras que le diera un consejo a las niñas que nos ven por televisión y nos siguen, les diría cuatro cosas: no rendirse jamás, levantarse siempre después de algo malo, ser pacientes y no compararse con los demás, sino hacer tu propio camino”. Consejo de campeona, que hasta se dio el lujo de asistir en Nueva York al exclusivo Met Gala, conocida como “La gran fiesta de la moda”.