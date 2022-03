Phil Mickelson estará ausente del Masters de Augusta después de 28 años

Una noticia impactante en el golf: el nombre de Phil Mickelson ya no aparece en la lista de jugadores que participarán del Masters de Augusta y pasó a una sección al fondo titulada “campeones del pasado que no jugarán’”. El club Augusta National confirmó que el zurdo de San Diego -ganador tres veces del certamen- no formará parte de la realización 2022 del torneo, que se realizará del 7 al 10 de abril. Será la primera vez que Mickelson no juega el Masters desde 1994, cuando se estaba recuperando de una fractura en la pierna que sufrió mientras esquiaba.

Mickelson, quien el año pasado se convirtió en el campeón más veterano en un major, tras adjudicarse el PGA Championship a los 50 años, estaba en el Saudi International cuando acusó al PGA Tour en una entrevista publicada en Golf Digest de “avaricia odiosa”, por considerar que la máxima gira se aprovechaba de la imagen de los golfistas, generadores de contenido, y no entregaba nada a cambio. Dos semanas después, el escritor de golf y autor Alan Shipnuck publicó parte de la charla de Mickelson, que arrojó más información sobre su relación con Greg Norman y la “Super Golf League’' financiada por Arabia Saudita.

A Statement from Phil Mickelson pic.twitter.com/2saaXIxhpu — Phil Mickelson (@PhilMickelson) February 22, 2022

Mickelson le dijo a Shipnuck que los saudíes que apoyan la liga eran unos tipos “que daban miedo’', utilizando una grosería. También señaló que valía la pena involucrarse con los saudíes, a pesar de su historial contra los derechos humanos, si eso significaba tener la oportunidad de cambiar el PGA Tour. ”Sabemos que ellos mataron a (columnista del Washington Post Jamal) Khashoggi y que tienen un historial horrible en derechos humanos. Ejecutan a personas por ser gay’', dijo. “Sabiendo todo eso, ¿Por qué lo considero? Porque es una oportunidad única en la vida de cambiar la forma en la que opera el PGA Tour’'. La entrevista se realizó en noviembre del año pasado, y Mickelson se disculpó por los comentarios que calificó como “imprudentes”. También dijo que eran extraoficiales, pero Shipnuck lo contradijo y señaló que no lo eran.

Las frases de Mickelson sacudieron el circuito y el jugador recibió serias críticas de varias figuras mundiales, quienes respaldaron al comisionado Jay Monahan y su manejo de la gira, asegurando que los reclamos del estadounidense fueron “ingenuos, egoístas e ignorantes”.

“Pido disculpas si mis palabras fueron sacadas de contexto. He cometido muchos errores en mi carrera, algunos de ellos compartidos en público, pero mi intención nunca fue dañar a las personas y les pido perdón a quiénes hayan resultado afectados por esto”, dijo el zurdo en ese escrito, donde se desahogó por completo el 22 de febrero pasado.

Lo más fuerte que señaló en el comunicado fue: “Los últimos 10 años he sentido la presión y el estrés que lentamente han crecido hasta el nivel más profundo. Sé que no he sido el mejor y definitivamente necesito un tiempo afuera para priorizar a quiénes más amo y pensar en la persona que deseo ser de aquí en adelante”.