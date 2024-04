El próximo martes 23 de abril, se estará disputando la primera Copa Intercolegial Olivos Golf Club VISA | LA NACION. Más de 100 jóvenes se inscribieron y buscarán consagrarse como campeones.

El tradicional campo, diseñado por Luther Koontz e inaugurado en 1953, fue sede reciente de la edición 117° del VISA Open de Argentina presentado por Macro. También, a comienzos de marzo, albergó el evento del Korn Ferry Tour, circuito que funciona como la antesala al PGA Tour. Distinguida permanentemente como una de las mejores canchas de la región, por el césped del Olivos han caminado leyendas de la talla de Jack Nicklaus, Gary Player, Severiano Ballesteros y Tom Watson, entre otros, y fue escenario del siempre prestigioso Torneo de Maestros con Roberto De Vicenzo como máximo ganador (´62, ´64, ´66, ´70 y ´74).

Allí se estará celebrando por primera vez, un torneo que se alza como un semillero de talentos para el deporte. El próximo martes 23 de abril, y tras un día de práctica el lunes, desde las 11 hs. más de 100 jóvenes tendrán la oportunidad de mostrar su talento en un torneo que tendrá salidas simultáneas, en una jornada a puro golf, y donde el principal objetivo será la competencia por equipos.

Además de la copa que premiará al colegio ganador (se tomarán en cuenta los dos mejores scores), también serán distinguidos los subcampeones de los premios a los mejores scores gross y neto, tanto femenino como masculino. Como premios especiales, se estarán disputando el VISA Long Drive en el hoyo 5 y el Zurich Best Approach en el hoyo 13, de la mano de dos de los principales sponsors del certamen junto a Banco Macro.

Una de las postales que dejó el reciente 117° VISA Open de Argentina, presentado por Macro en Olivos Golf Club.

"El directorio del club está comprometido con el deporte y el desarrollo de los deportistas, y en esta línea decidimos organizar el primer torneo que dará el puntapié inicial hacia una tradición de convocatoria para jóvenes promesas y entusiastas." Carolina Brostrom, Vocal en la Comisión Directiva de Olivos Golf Club.

El nivel que tiene Olivos Golf Club, lo convirtió en el escenario ideal para disputar la edición inaugural de la Copa Intercolegial, en el que los participantes podrán adquirir experiencia de equipo y camaradería. “Gracias a nuestro reconocimiento internacional, podemos darle a los jóvenes las mejores oportunidades de aprendizaje y competencia. Esperamos que se sigan sumando a lo largo de los años, y que esta Copa se vuelva un ícono institucional.” expresó Ignacio Marsellan, autoridad del Club.

Adriana Arias, directora de Comunicaciones y Sustentabilidad de Zurich, aseguró que la estrategia de patrocinios de la compañía está alineada con su propósito de marca, que es construir un futuro mejor para las próximas generaciones. “Así, apoyamos al deporte como uno de los territorios para mejorar la calidad de vida y fomentar la inclusión, particularmente en este torneo que convoca a más de 100 chicos, para acompañarlos en su desarrollo como deportistas, y así contribuir con la generación del semillero de jugadores de golf del país”, agregó.

Zurich siempre presente apoyando al golf argentino.

Algunos de los colegios confirmados son St. John’s, St. John’s Pilar, Juan José Paso, St. George’s College Quilmes, St. Catherine’s Moorlands School Tortuguitas, Colegio Los Molinos, Colegio San Felipe, Colegio Newman, St. Mary of the Hills School (sede fundadora), St. Mary of the Hills School (sede Pilar), St. Catherine’s Moorlands School Belgrano, Godspell College y Colegio del Pilar.

"Estamos orgullosos de trabajar junto a Olivos Golf Club, VISA, Zurich y Macro, para ofrecer esta oportunidad única a más de 100 jóvenes de todo el país. Queremos que esta iniciativa se convierta en un evento destacado en el calendario deportivo nacional, y que continúe creciendo en los próximos años." Gervasio Marques Peña, Director Comercial en LA NACION.

Desde la organización, hay un gran entusiasmo por generar un espacio que promueva el desarrollo de los jóvenes en uno de los escenarios más relevantes del golf latinoamericano. Es un evento que congrega al talento de las nuevas generaciones, y fomenta el deporte como un vehículo de desarrollo personal y colectivo. Para más información podes comunicarte con secretaria@olivosgolf.com.ar

