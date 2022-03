The Players: Emiliano Grillo juega su primer torneo como padre y rodeado de las principales estrellas

El primer torneo fuerte de la temporada del PGA Tour comienza este jueves: llega The Players, que resume todo lo que un golfista necesita para triunfar. Hay canchas en las que resultan vitales la potencia y la distancia para ser exitoso y coronarse el domingo. En otras, en cambio, la prioridad es la precisión y la estrategia. En el Stadium Course del TPC Sawgrass, una de las joyas del diseñador Pete Dye, deben reunirse todas esas condiciones técnicas para destacarse y levantar el dorado trofeo. A los jugadores les espera un campo par 72 de 7215 yardas y un lugar importante en los libros del golf; una sensación parecida a llevarse un Major.

En Ponte Vedra Beach, Florida (televisará Star+ y ESPN3 desde las 14), habrá un récord de siete latinos que buscarán quedarse con el ansiado título, que además tiene una bolsa de 20 millones de dólares, con un premio para el ganador de 3,6 millones. Ellos son los mexicanos Abraham Ancer y Carlos Ortiz, los chilenos Joaquín Niemann y Mito Pereira (debut), el colombiano Sebastián Muñoz, el venezolano Jhonattan Vegas y el argentino Emiliano Grillo, reciente padre de André, fruto de su relación con Alexia García Morris.

“El Heredero”, como lo llamó Grillo a su primer hijo en un posteo de Instagram, acapara lógicamente sus pensamientos en estos días, pero el chaqueño no quiso perderse uno de los certámenes más trascendentes del calendario. La realidad es que no llega bien descansado, entre las urgencias del parto de su mujer y una mudanza dentro de los Estados Unidos. Decidió su participación a último momento e incluso no tenía dónde alquilar para establecerse cerca de la cancha, pero finalmente se alojó en la casa de un amigo argentino residente en la zona, tras una invitación.

Su temporada 2021/2022 viene siendo más que discreta, por debajo de su habitual rendimiento: 12 torneos jugados, la mitad de cortes fallados y solo dos top 25 (18º en Las Vegas y 21º en el Génesis Invitational). Además, acumuló hasta ahora un monto de 322.000 dólares en premios y ocupa el puesto 138º en la FedEx Cup.

Sin mayores presiones debido a su condición de flamante papá, Grillo se apoyará en la experiencia de sus cinco participaciones previas. Debutó en The Players en 2016; su mejor performance fue en 2017, cuando finalizó 11°, y falló el corte en su última actuación. Quizás su fórmula esta semana sea disfrutar de poseer un lugar en una de las citas más importantes del mundo y tratar de enfrentar los secretos de la cancha sin condicionamientos; goza de buen humor y cuenta con una oportunidad para iniciar el repunte que necesita. Sin dudas, es la chance para empezar a sumar puntos importantes.

El gran candidato es el norteamericano Collin Morikawa, ganador cinco veces en el PGA Tour y con dos majors en su carrera. “Es un gran examen en el golf”, contó el campeón del Open Británico y el PGA Championship. “Realmente pone a prueba todos los aspectos de tu juego”. Según Dustin Johnson, dos veces Jugador del año del circuito, hay que hacer todo bien: “Es un campo muy exigente: hay que pegar bien de salida, pegar hierros precisos y buenos putts; en fin, todo”. Rory McIlroy, campeón en 2019, también aparece como favorito para pelear bien arriba: “Estoy mucho más confortable este año con mi juego; trato de olvidar la vuelta de 79 que hice el año pasado aquí”, comentó el norirlandés. Y el local Justin Thomas, campeón defensor en 2021, estuvo siete golpes atrás del líder después de 36 hoyos, pero luego ganó con el récord de torneo para 36 hoyos (64-68–132).

Shot trails worth a thousand words. 🎨@JustinThomas34 had a memorable finishing stretch at last year's @THEPLAYERSChamp. pic.twitter.com/pxFAKiNCiA — PGA TOUR (@PGATOUR) March 9, 2022

El campo histórico de Pete Dye, que está celebrando su 40 aniversario como anfitrión del evento insignia de la gira -lo hizo por primera vez en 1982-, provoca que sea un escenario muy ecuánime, que favorece a todos y a nadie al mismo tiempo. Apunta el actual Nº 1 del ranking, el español Jon Rahm: “El trazado tiene un diseño tan bueno que nadie lo ha dominado nunca. Un dato por demás elocuente de que cualquiera puede triunfar es que el único jugador que nunca ha ganado en el Stadium Course es el campeón defensor”.

Una de las grandes ausencias será la de Bryson DeChambeau, que no juega desde principios de febrero por acusar lesiones en la muñeca izquierda y en la cadera, según él por una caída durante un certamen en Arabia Saudita. El otro es Phil Mickelson, que decidió tomarse una pausa en el golf tras sus polémicas declaraciones sobre la Súper Liga de Golf en aquel país, en las que apuntaba que está a favor de su puesta en marcha pese a que “Arabia tiene un horrible récord en materia de derechos humanos”.

En los 40 años en TPC Sawgrass, solo cinco golfistas ganaron The Players dos veces, y ninguno en años consecutivos: Fred Couples (1984 y 1996), Steve Elkington (1991 y 1997), Hal Sutton (1983 y 2000), Davis Love III (1992 y 2003) y Tiger Woods (2001 y 2013), De hecho, ningún campeón defensor se ha acercado realmente. El mejor resultado es un empate en el quinto lugar: Tom Kite en 1990 y Sutton en 2001.

You know the call 🐅 pic.twitter.com/bUtpUlFMw9 — THE PLAYERS (@THEPLAYERSChamp) March 7, 2022

Las principales salidas de este jueves (hora argentina)

9.40 (hoyo 10) Joaquín Niemann (Chile), Hideki Matsuyama (Japón) y Cameron Smith (Australia)

9.51 (hoyo 10) Viktor Hovland (Noruega), Patrick Cantlay (EE.UU.) y Jon Rahm (España)

14.34 (hoyo 1) Jordan Spieth (EE.UU.), Daniel Berger (EE.UU.) y Dustin Johnson (EE.UU.)

14.45 (hoyo 1) Scottie Scheffler (EE.UU.), Brooks Koepka (EE.UU.) y Xander Schauffele (EE.UU.)

14.56 (hoyo 1) Rory McIlroy (Irlanda del Norte), Collin Morikawa (EE.UU.) y Justin Thomas (EE.UU.)

15.51 (hoyo 1) Brendan Steele (EE.UU), Emiliano Grillo (Argentina) y Matthew NeSmith (EE.UU.)

Algunos datos importantes

Cinco de los últimos ocho ganadores se clasificaron como Nº 1 del mundo en algún momento de sus carreras.

Jason Day: el campeón de The Players de 2016 también tiene otros tres top-10. Y desde esa victoria en 2016, ningún jugador tiene un mejor score acumulado bajo par que Day, quien lleva (-36) en THE PLAYERS en ese lapso.

Jon Rahm: el jugador español aún no ha ganado The Players . En 2019 fue T-12 y el año pasado fue T-9. El otro jugador que tiene una racha activa de múltiples resultados entre los 15 primeros en THE PLAYERS es Brian Harman (T-8 en 2019, T-3 en 2021).

Sergio García: Ha tenido al menos un resultado entre los 10 primeros en tres décadas diferentes; tiene siete top-10 en 21 inicios, incluida su victoria en 2008 y los segundos puestos en 2007 y 2015.

Si Woo Kim: Es el ganador más joven de The Players , tenía 21 años cuando ganó en 2017.

Dustin Johnson tiene el récord de 31-bajo par acumulado en los últimos nueve hoyos en el TPC Sawgrass desde 2016. También empata la marca de más rondas en los 60′s desde 2016 (8, junto a Ian Poulter y Keegan Bradley). A pesar de eso solo tiene un top-10 en 12 presentaciones en The Players .

El 17: En la era ShotLink (desde 2003), solo tres jugadores han ganado THE PLAYERS a pesar de tirar una pelota al agua en el famoso green isla: Matt Kuchar en 2012 (primera ronda), Webb Simpson en 2018 (primera ronda) y el campeón del año pasado, Justin Thomas, también en la primera vuelta.

Otros números

Habrá esta semana 1.800 voluntarios

800 empleados del PGA TOUR contribuyen al éxito anual de The Players

Se espera que casi 200.000 fanáticos crucen los molinetes hacia TPC Sawgrass para la edición 2022

En 2021, 93 cámaras de TV capturaron aproximadamente 31,000 golpes de unas 430 rondas de juego, la cobertura televisiva más grande del año.

Los antecedentes de los latinos

Abraham Ancer (México): 2 participaciones (12° en 2019 y 22° en 2021)

Carlos Ortiz (México): 2 participaciones (MC en 2016 y 2021)

Joaquín Niemann (Chile): 29° en su única participación en 2021

Sebastián Muñoz (Colombia): 1 participación (MC en 2021)

Emiliano Grillo (Argentina): 5 participaciones. Debutó en 2016. Su mejor actuación fue en 2017 donde terminó 11°. Falló el corte en su última actuación.

Jhonattan Vegas (Venezuela): 9 participaciones. Tiene dos top-10 (3° en 2019 y 7° en 2012). Solo falló dos veces el corte.