US Open de golf: la amabilidad del hoyo 15 y la innovadora sanción a Emiliano Grillo, que no fue desclasificado

Al Abierto de Estados Unidos de golf podrá terminar ganándolo un consagrado o un primerizo. Rickie Fowler o Xander Schauffele romperá su sequía de majors, o finalmente se impondrá uno de los de siempre. O quizás una revelación. Pero más allá de cómo concluya este tercer grande de la temporada, que ya desarrolló su segunda jornada en Los Angeles Country Club, se podrá recordarlo por un rasgo singular.

Su hoyo 15. El más corto de la historia de las 123 versiones del US Open, con escasas 115 yardas. Tan pequeño que es muy fácil llegar con un tiro bien preciso al green; no hace falta aplicarle mucha potencia a la pelota, sino más bien ubicación. Pero después surge la cuestión de siempre: la justeza en los putts. Nunca es fácil. Y por poca que sea la longitud desde el tee hasta la bandera, por algo se trata de un par 3.

El primer hoyo en uno en el 15, de Matthieu Pavon

El hoyo en 1 de Matthieu Pavon en el 15

Pero el 15 se ha convertido en la estrella de lo que transcurrió del certamen. ¿Por filtro? En absoluto: por superado con creces. Nada menos que tres golfistas hicieron águilas allí, o sea, hoyos en uno. Hasta este año, nunca había pasado en el Abierto de Estados Unidos que hubiera dos veces un hoyo en uno en una misma jornada. Pues sucedió el jueves, en la vuelta inicial. Y se dio otro el viernes.

Casi 14 años habían pasado del último ace de un jugador francés en un major, desde uno de Thomas Levet en el Abierto Británico de 2009. Y nunca un golfista de Francia había conseguido uno en el US Open. Pues Matthieu Pavon, de 30 años y 173º del ranking internacional, se convirtió en el primero cuando una ovación coronó su excelente golpe de la primera rueda. Al rato, alguien más conocido, Sam Burns, 15º del mundo, lo igualó. No menos incrédulo: el estadounidense de 26 años tiró al aire su palo en el festejo.

El segundo, de Sam Burns

Sam Burns, el mismo día

Y en la segunda vuelta se sumó un peso más pesado a la hazaña: Matt Fitzpatrick, el defensor de la corona en el torneo y octavo del ranking. El inglés oriundo de Sheffield ejecutó un tiro muy parecido a los de sus antecesores –alto y un poco pasado del hoyo para aprovechar la caída del green– y la pelota fue a reposar bajo la superficie. También la aclamación fue semejante a lo de Pavon y Burns, pero la alegría fue más contenida. Como si para un campeón, y un campeón vigente, no fuera tan extraordinario el acierto. Pero para el británico de 28 años se trató de su primer hoyo en uno en el PGA Tour, circuito en el que registra dos triunfos (uno, este año).

Uno más, de Matt Fitzpatrick

Matt Fitzpatrick, en la jornada siguiente

La vanguardia del certamen

En la segunda rueda del Abierto, que se fue al otro extremo de Estados Unidos en los puntos cardinales (el año pasado se desarrolló en Brookline, Massachusetts, y en 2023 se aloja en la cancha de par 70 de Los Angeles CC), Wyndham Clark se entreveró entre los punteros. Su tarjeta de -3 en la vuelta, con el recorrido ya concluido, lo situó con -9 en el tablero, a un golpe de Rickie Fowler, que llegó a estar -3 y luego par en el trayecto, y concluyó con -2 el día. Sus 130 golpes, 10 bajo el par, lo mantienen en la cúspide de la clasificación, en carrera por quebrar ese invicto que muestra en majors a pesar de su calidad como golfista.

En la segunda vuelta Rickie Fowler estuvo lejos de su rendimiento en el estreno, pero conserva la cima del US Open. EZRA SHAW - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En cambio, retrocedió el otro no ganador de alguno de los cuatro grandes que había empezado con 62 este US Open. Xander Schauffele apenas rescató el par de la cancha este viernes y cayó al tercer lugar, a dos tiros de Fowler y ahora igualado con el norirlandés Rory McIlroy, que concluyó el día con -3 y acumula -8. También de cerca acecha el estadounidense Harris English, que hizo -4 y está en -7 en el total.

Xander Schauffele consiguió apenas el par el viernes, y retrocedió un par de puestos en la clasificación. RICHARD HEATHCOTE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En cambio, los argentinos Emiliano Grillo, que quedó con +5, y Mateo Fernández de Oliveira, con +8, quedaron eliminados. En el caso del profesional chaqueño ocurrió una situación peculiar: no firmó su tarjeta y se le aplicó dos golpes como multa en el hoyo 18. Esa falta siempre ha conllevado desclasificación, pero en este caso la sanción se correspondió con lo que prescribe la regla local L-1, que afirma: “USGA [Asociación de Golf de Estados Unidos] y R&A [Royal and Ancient, la británica] han decido probar creando la regla local L-1, que reduce la penalidad a jugadores que no cumplen con firmar su tarjeta [...] de desclasificación a un agregado de dos golpes al último hoyo de la vuelta”.

Por alguna razón Emiliano Grillo no firmó su tarjeta y recibió una penalidad de dos golpes en el último hoyo en lugar de la desclasificación, según la sanción de una nueva regla acordada por Estados Unidos y Gran Bretaña. LM Otero - AP

