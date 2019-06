Gustavo Fernández va por otro título en Roland Garros

Gusti Fernández, siempre en las definiciones

PARÍS.- Apenas 55 minutos necesitó Gustavo Fernández para avanzar a la final del tenis adaptado de Roland Garros . Con una actuación contundente, el jugador nacido en Río Tercero derrotó al británico Alfie Hewett por 6-1 y 6-2 y alcanzó por cuarto año consecutivo la definición del torneo de tenis sobre silla de ruedas.

Fernández, que venía de superar en tres sets al sueco Stefan Olsson en un cuarto de final, necesitó menos de una hora para acceder al encuentro decisivo. El cordobés de 25 años irá por su segunda corona en Bois de Boulogne, después de celebrar en 2016 de caer en 2017 y 2018.

En la definición, prevista para el segundo turno de la cancha 7, cerca de las 7 de Buenos Aires, Fernández se enfrentará con el británico Gordon Reid, que sorprendió al eliminar al japonés Shingo Kunieda, el número 1 del mundo, por 2-6, 7-6 (7-2) y 6-2.

Fernández apunta a su cuarto título de campeón en el nivel de Grand Slam, que se sumaría a los del Abierto de Australia de 2017 y 2019. Para el argentino, segundo en el ranking, la de este sábado será la décima final en los cuatro grandes.

"Estaba muy ventoso y eso hace más j... el juego, pero pude usarlo en favor. Entré a jugar duro, a luchar, a hacer lo que hacía falta, y el salió a c... a palos y no estuvo tan preparado para que las cosas fuesen a la inversa. Siento que estoy jugando bien, en un gran nivel. Me he preparado bien y creo que se nota. Tengo muy claro lo que tengo que hacer", dijo Fernández a la nacion.

"Como toda final de Grand Slam, va a ser durísima. Creo que Gordon es sumamente peligroso y va a estar listo para hacer lo que sea. Yo tengo que entrar preparado, hacer mi juego e imponer mis condiciones; cuando lo hago, domino y genero oportunidades", amplió el cordobés, que también jugará la final del certamen dobles: con Kunieda como compañero, venció a Reid y Hewett por 6-2 y 7-5 y se enfrentará en el desenlace con los franceses Stéphane Houdet y Nicolas Pfeifer.

Gusti Fernández no es un único argentino que procura irse con un título de campeón de este Roland Garros. En el torneo juvenil, Thiago Tirante protagonizará la final del dobles de varones con el brasileño Matheus Pucinelli de Almeida, contra el italiano Favio Cobolli y el suizo Dominic Stricker. Ayer, ambos superaron a Eric Paulson-Andrew Vanshelboim (Chequia-Ucrania) por 6-1 y 6-0 en una semifinal, y a Zane Kahn-Bu Yunchaokete (Estados Unidos-China) por 6-3 y 6-2 en un cuarto de final.