Gustavo López y el triunfo del Leeds de Marcelo Bielsa ante Manchester City: “No me gustan los bielsistas”

Gustavo López explotó en las redes sociales tras el triunfo del Leeds de Marcelo Bielsa sobre el Manchester City de Pep Guardiola y aseguró que el entrenador argentino “es un crack” y que “el problema son los bielsistas”.

López pidió “guardar las guitarras” luego de analizar las estadísticas del 2 a 1 que indicaban que el equipo ganador pateó solamente dos veces al arco para derrotar a los “Ciudadanos” del ex entrenador del Barcelona y Bayern Múnich.

29 remates a 2!!!!!!! Jajajaja Jajajaja pic.twitter.com/1ewTjP9vJi — Gustavo Héctor Lopez (@gustavohlopez) April 10, 2021

“¿Y la idea? ¿Y las formas? ¿Qué hacemos? ¿Guardamos las guitarras?”, se preguntó en Twitter el conductor de ESPN F360.

Y la idea? Y las formas? Que hacemos? Guardamos las guitarras? https://t.co/NfRayQ9KjL — Gustavo Héctor Lopez (@gustavohlopez) April 10, 2021

Durante un constante ida y vuelta con otros seguidores durante el partido, López se mostró, como de costumbre, crítico del entrenador rosarino, ex Newell’s, Vélez y selección argentina, entre otros.

“¿Aparecen los resultadistas? ¿O solo les importa la forma?”, escribió López, refiriéndose al eterno debate en el mundo futbolero argentino sobre el resultadismo y el lirismo. Bielsa, tras la eliminación de la Selección en Corea-Japón 2002, enfrentó a la prensa y la criticó por dar el mensaje de que “lo único que importa es ganar”.

2 remates al arco... 2 goles.... Jajajaja!!! Y salen a festejar!!! Jajaja! Tiran a la mierda todo lo q dijeron en los últimos 20 años!!! Jajaja!!! Divinos — Gustavo Héctor Lopez (@gustavohlopez) April 10, 2021

Las respuestas de otros usuarios a sus críticas, desembocaron en una reflexión del periodista, quien aclaró que Bielsa es de su agrado, pero no sus fanáticos.

“Siempre quiero que ganen los argentinos. Me gusta Bielsa, no me gustan los Bielsistas”, concluyó el periodista.

